Splashtop Enterprise oferece aos seus clientes uma ótima solução de acesso e suporte remoto

O modelo de licenciamento flexível permite que empresas e organizações educacionais selecionem a combinação perfeita de software de acesso e suporte remoto.

SAN JOSE, Califórnia, Quinta-feira, 5 de Novembro de 2020 - Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto e suporte remoto, lançou hoje um novo Splashtop Enterprise, uma solução abrangente de acesso remoto e suporte remoto que satisfaz as necessidades do pessoal de TI, help desk e utilizador final de acesso remoto das empresas; e Splashtop Enterprise for Remote Labs para instituições educacionais.

“A demanda por acesso remoto aumentou muito desde o início da pandemia - também aumentou a flexibilidade na forma como as organizações usam suas soluções de acesso remoto”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “O Splashtop Enterprise nasceu da necessidade de uma solução única de alto desempenho que permita às organizações escolher sua própria combinação de ferramentas de suporte remoto para trabalho em casa, TI e help desk. O Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos também inclui ferramentas de acesso remoto a laboratórios de informática com recursos de agendamento.”

O Splashtop Enterprise é uma solução segura, flexível e rica em recursos, projetada para organizações com várias necessidades de acesso remoto. Por exemplo, com o Splashtop Enterprise:

Funcionários de vários cargos diferentes podem trabalhar de forma produtiva em casa com um acesso remoto de alto desempenho às suas estações de trabalho

Os departamentos de TI podem fornecer suporte remoto aos computadores e dispositivos móveis dos utilizadores.

O pessoal do help desk pode fornecer suporte remoto a pedido aos utilizadores, independentemente da sua localização.

Além disso, com o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos, as instituições educacionais podem:

Permitir que alunos e instrutores acessem estações de trabalho e software disponível apenas no campus de maneira remota.

Permitir que a equipe de TI agende os acessos remotos ao laboratório de informática, bem como fornecer suporte técnico remoto para usuários dentro e fora do campus.

Benefícios do Splashtop Enterprise

Com o Splashtop Enterprise, as organizações e instituições educacionais tem acesso a uma solução segura e de alto desempenho, fácil de implantar e escalar e que atende várias necessidades de acesso remoto. Os benefícios do Splashtop Enterprise incluem:

Os funcionários podem acessar computadores Windows, Mac e Linux localizados em seus locais de trabalho e usar os aplicativos e dados como se estivessem sentados na frente do computador físico.

As equipes de TI podem gerenciar todos os usuários, computadores e dispositivos usando um console de administração centralizado, fornecendo suporte interno eficaz com recursos de gerenciamento de terminais remotos.

Os recursos de suporte rápido sob demanda permitem que as equipes de TI forneçam suporte helpdesk aos computadores e dispositivos móveis dos funcionários. As organizações também podem integrar essa capacidade com seus sistemas de emissão de tickets e PSA e em sua estrutura e processos de ITSM existentes.

As contas Splashtop Enterprise podem ser integradas aos provedores de identidade Single Sign-On para uma autenticação centralizada e segurança aprimorada.

Recursos como agrupamento, permissões de acesso granular e agendamento facilitam o gerenciamento de grandes equipes de funcionários ou grupos de alunos para a equipe de TI.

As opções de licenciamento flexíveis permitem que as organizações escolham qualquer número de licenças de usuário final nomeadas e licenças de técnicos simultâneos.

Com o Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos, as instituições educacionais podem escolher o licenciamento simultâneo de alunos e agendar intervalos de tempo para que alunos e membros do corpo docente acessem os computadores do laboratório.

Disponibilidade

O Splashtop Enterprise e Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos já estão disponíveis. Organizações e instituições educacionais podem aprender mais sobre essas soluções em:

Splashtop Enterprise em https://www.splashtop.com/enterprise

Splashtop Enterprise para Laboratórios Remotos em https://www.splashtop.com/enterprise/remote-labs

Sobre o Splashtop

O Splashtop oferece soluções de alto valor, de acesso remoto e suporte remoto aos profissionais, MSPs, Departamentos de TI e Helpdesks. Splashtop é uma alternativa popular a VPN/RDP, VNC, RD Gateway, e outro software de acesso remoto. Mais de 30 milhões de utilizadores, mais de 200.000 empresas, e múltiplas agências governamentais desfrutam dos produtos Splashtop a nível global.