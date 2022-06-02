Splashtop Demonstra Inovações de Software de Suporte Remoto na Conferência Anual da HDI 2019
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[Orlando, Florida - 8 de Abril de 2019 -] A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, irá demonstrar as suas últimas ofertas de software SaaS de suporte remoto para balcões de atendimento, TI, equipas de suporte, e fornecedores de serviços geridos na Conferência Anual HDI 2019, que terá lugar de 9 a 11 de Abril em Orlando, Florida. A Conferência HDI & Expo reúne um grupo diversificado de especialistas, praticantes, líderes de pensamento e fornecedores de soluções, todos unidos em torno de um foco singular: energizar e capacitar os profissionais de serviço e apoio para fazer uma verdadeira diferença nas suas carreiras e organizações. Splashtop estará no stand # 635 na sala de exposições.
Nova Integração de Suporte On-Demand com Popular PSA Solutions
Splashtop vai mostrar a sua nova integração do Suporte On-Demand Splashtop (Splashtop SOS) com ServiceNow em demonstrações no stand Splashtop. Esta nova integração permite aos profissionais de suporte que utilizam ServiceNow iniciar rapidamente uma sessão on-demand com um utilizador final directamente a partir da consola ServiceNow. As características incluem:
Clica para iniciar uma rápida sessão de suporte a partir de um incidente do ServiceNow
Acesso remoto a dispositivos Windows, Mac, iOS e Android
Registo automático dos detalhes da sessão de acesso remoto no incidente ServiceNow para suportar os requisitos de auditoria
O Splashtop On-Demand Support Integration for ServiceNow está agora disponível na ServiceNow Store e pode ser usado com uma versão experimental ou paga do Splashtop SOS. Contacta sales@splashtop.com para informação sobre como comprar SOS para usar com o ServiceNow. Também está disponível a integração entre o Splashtop SOS e outras soluções de automação de serviços profissionais incluindo o Autotask PSA da Datto e Spiceworks Help Desk.
"Na Conferência Anual do ano passado do HDI e como patrocinador do capítulo local do HDI San Francisco Bay Area, ouvimos os membros do HDI sobre a importância da integração entre a sua solução de gestão de serviços e a sua solução de acesso remoto/apoio remoto", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "Estamos entusiasmados por estar de volta à Conferência Anual do HDI este ano, entregando no topo a integração solicitada entre o Splashtop On-Demand Support e ServiceNow".
O Splashtop SOS torna simples o fornecimento de suporte remoto. Ligue-se a dispositivos Windows, Mac, iOS e Android dos usuários com um código de sess�ão simples. Não é preciso perder tempo ou dinheiro a viajar para o local físico de um usuário, apenas remoto para dentro e assumir o controlo no segundo que precisas. Diagnostique e corrija o problema rapidamente e deixe os teus clientes felizes. Também é uma ótima relação com os preços a começar em apenas R$ 780 por técnico, por ano para sessões de suporte rápido ilimitadas sob demanda. Uma versão de teste grátis está disponível em: https://www.splashtop.com/sos.
Monitorização e Gestão mais fácil de computadores para equipas de TI e Suporte com o Splashtop Remote Support Premium
Os profissionais de TI e help desk podem aprender a ser mais proactivos usando as capacidades de monitorização e gestão remota do Splashtop Remote Support Premium. Esta solução reúne a popular tecnologia de acesso remoto ao computador do Splashtop com funcionalidades de gestão e monitorização que ajudam a identificar rapidamente e a pesquisar problemas para que possam ser resolvidos rapidamente. As características Premium de Suporte Remoto demonstradas na cabine Splashtop incluirão:
Novo! Implementa e gere a tecnologia Bitdefender Antimalware em computadores endpoint
Alertas configuráveis incluindo novos alertas para eventos Windows
Gestão de Actualizações do Windows para manter os computadores seguros e a funcionar sem problemas
Comando remoto para executar comandos remotamente em segundo plano em computadores Windows e Mac
Ver Registos de Eventos e Inventário do Sistema de uma forma intuitiva com filtragem, classificação e alteração de registos
Aprende mais sobre o Splashtop Remote Support Premium em
Sobre Splashtop
Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.
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