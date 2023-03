Splashtop oferece suporte remoto sob demanda para dispositivos Sonim

A equipa de suporte Sonim pode agora aceder, suportar e controlar remotamente os dispositivos Sonim usando o serviço Splashtop On-Demand Support (SOS) integrado na aplicação Sonim SCOUT.



Splashtop, o líder mundial em soluções de acesso remoto, fez uma parceria com Sonim (Nasdaq: SONM) para integrar a tecnologia de suporte remoto Splashtop na aplicação SCOUT da empresa. Através da aplicação, a equipa de suporte Sonim será capaz de ver e controlar remotamente o ecrã dos dispositivos móveis robustos da empresa no momento em que o utilizador solicita suporte para resolver problemas rapidamente, sem qualquer custo para o cliente.

O aplicativo SCOUT faz parte do SonimWare, um conjunto de ferramentas de software, aplicativos e utilitários lançados recentemente que está pronto para ajudar empresas e organizações a melhorar o gerenciamento e a produtividade dos seus ecossistemas móveis.

A integração da tecnologia Splashtop com Sonim suporta os dispositivos Sonim XP3, XP5, e XP8 Android e apresenta muitas das mesmas características e funcionalidades de topo encontradas em . As soluções de suporte remoto do Splashtop, incluindo

Acesso com código de sessão - Os utilizadores finais simplesmente abrem a aplicação Sonim SCOUT no seu dispositivo Sonim e lançam a função de Suporte para obter o seu código de sessão único, depois fornecem o código ao seu técnico de suporte Sonim que o usa para aceder remotamente e em segurança ao dispositivo do utilizador final.

Alto desempenho - O acesso remoto rápido permite ao técnico ver e controlar o dispositivo remoto Sonim em tempo real.

Segurança robusta - Todas as sessões remotas são protegidas por funcionalidades de segurança, incluindo TLS e encriptação AES de 256 bits, garantindo a segurança dos dados e o cumprimento dos regulamentos da indústria.

“A parceria com a Splashtop foi uma escolha óbvia para a Sonim, nós já procurávamos soluções de suporte remoto para a SonimWare”, disse Jay Maniar, vice-presidente — Enterprise Xperience, Sonim Technologies. “Eles não só possuem um produto de altíssima qualidade que nos permitirá atender melhor nossos clientes, mas também continuam melhorando esse produto para atender às necessidades (em constante mudança) dos trabalhadores da nossa era.”

“Estamos muito felizes da nossa parceria com a Sonim para oferecer a nossa melhor tecnologia de suporte remoto para dispositivos Sonim”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Os usuários da Sonim irão se beneficiar muito com uma ferramenta de suporte remoto supervisionada que irá reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente.”

A aplicação Sonim SCOUT está disponível gratuitamente em todos os dispositivos Sonim. Para saber mais sobre SonimWare e Sonim SCOUT, clique aqui. Para saber mais sobre o Suporte Remoto Splashtop, clique aqui.

