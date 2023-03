Splashtop anuncia suporte para acesso remoto a computadores Linux a partir de qualquer outro dispositivo

Os usuários da Splashtop agora podem acessar e controlar remotamente seus computadores Linux usando dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

San José, Califórnia, 7 de janeiro de 2020 — A Splashtop Inc., líder mundial em soluções de acesso remoto, colaboração e suporte remoto, agora suporta oficialmente o acesso remoto a computadores Linux através das premiadas soluções de desktop remoto da Splashtop.

Os assinantes dos principais produtos da Splashtop agora podem acessar e controlar seus computadores Linux remotamente a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Através do Splashtop Business App, os usuários podem iniciar uma sessão remota em seu computador Linux com apenas alguns cliques.

Desktop remoto para Linux com Splashtop

Splashtop torna possível o acesso remoto a computadores desacompanhados com o Splashtop Streamer. Uma vez instalado o Splashtop Streamer num computador, um utilizador pode ligar-se remotamente a esse computador em qualquer altura. Para além de agora suportar Linux, o Splashtop Streamer também pode ser instalado e permitir o acesso remoto a dispositivos Windows, Mac e Android.

Durante uma sessão remota, os usuários podem assumir o controle dos seus computadores Linux em tempo real, abrir arquivos, aplicativos e fornecer suporte. A Splashtop fornece acesso remoto rápido e seguro aos computadores Linux em comparação com programas VNC.

Splashtop Solutions for Linux Remote Desktop

Acesso remoto não vigiado a computadores Linux está disponível nas seguintes soluções Splashtop:

Splashtop Business Access — Para profissionais de negócios e pequenas equipes que precisam de acesso remoto aos seus computadores a partir de qualquer computador, tablet ou smartphone.

Splashtop Remote Support — Para MSPs e equipes de TI que precisam de acesso remoto aos seus computadores gerenciados para fornecer suporte remoto.

Splashtop SOS (SOS+10 e SOS Unlimited) — Para help desks e equipes de suporte que precisam fornecer suporte remoto supervisionado e sob demanda aos computadores, tablets e dispositivos móveis de seus clientes.

“Ao suportar o controle remoto para Linux, estamos investindo em nosso sonho de tornar os dispositivos do mundo mais acessíveis”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “O Linux é um sistema operacional popular em muitos locais de trabalho. Com a Splashtop, os profissionais de negócios irão se sentir como se estivessem sentados na frente dos seus computadores Linux enquanto trabalham remotamente. MSPs e equipes de TI podem trabalhar com mais eficiência e gerenciar mais dispositivos, já que nossos produtos de suporte remoto mais valiosos permitem o acesso a computadores Windows, Mac, Android e Linux não supervisionados.”

Disponibilidade

Qualquer novo ou actual assinante de Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS+10 ou pacotes SOS Unlimited pode implementar o Splashtop Streamer nos seus computadores Linux para acesso remoto ilimitado. Testes gratuitos para cada solução estão disponíveis no site Splashtop.

O Splashtop Linux Streamer suporta oficialmente as versões Ubuntu 16.04 e 18.04, mas pode ser usado com outras distribuições Linux que não são actualmente suportadas. Aprende mais sobre acesso remoto ao Linux com Splashtop: https://www.splashtop.com/linux

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Aprende mais em