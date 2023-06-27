Splashtop anuncia a primeira ferramenta de suporte visual em tempo real da indústria para dispositivos iOS e Android
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Help desks, MSPs, administradores de TI e desenvolvedores de aplicativos podem ajudar seus clientes remotamente com uma visualização dinâmica das suas telas iOS, Android e outros dispositivos
San Jose, Califórnia (PRWEB) 24 de maio de 2017 — A Splashtop, líder mundial em acesso, suporte e colaboração de tela entre dispositivos, lança hoje o Splashtop On-Demand Support (SOS), uma solução de suporte remoto pioneira no setor com recursos reais compartilhamento de tela de tempo de telas iOS em qualquer rede, bem como visualização remota de alto desempenho e controle de dispositivos Android.
O SOS permite que a equipe de atendimento ao cliente e suporte possa observar as telas de seus clientes em tempo real, independentemente de quais dispositivos sejam usados. Help desks, MSPs, administradores de TI e desenvolvedores de aplicativos móveis podem visualizar a tela móvel junto com o seu usuário e oferecer assistência com precisão e eficiência.
Embora este conceito não seja novo para computadores e Macs, a Splashtop oferece a primeira solução que traz essa capacidade para dispositivos iOS para o mercado de massa, e que funciona em diferentes aplicativos, bem como nas telas de configurações e configurações. Como os dispositivos móveis compõem uma grande parte de todas as transações comerciais da atualidade, ele pode melhorar consideravelmente a experiência dos seus clientes e a satisfação de help desks, MSPs, departamentos de TI e desenvolvedores de software/aplicativos, ao mesmo tempo em que reduz o tempo gasto em chamadas com clientes.
“Muitos departamentos de TI e MSPs enfrentam o desafio de oferecer suporte em tempo real a usuários iOS e Android”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “O SOS é a única solução pronta para uso que oferece compartilhamento de tela iOS em tempo real em toda a internet.”
Os principais novos recursos do Splashtop On-Demand Support (SOS) incluem:
Visualize telas de smartphones e tablets iOS e Android dos clientes remotamente e resolva os problemas dos dispositivos móveis rapidamente
Controle smartphones e tablets Samsung remotamente
Faça demonstrações e ofereça suporte a aplicativos móveis corporativos de maneira remota
Usufrua do privilégio admin do Windows para interagir com o Controle de Conta de Usuário (UAC) e realize operações de nível admin
A tecnologia de visualização remota em tempo real do Splashtop On-Demand Support oferece duas vantagens em relação a outras soluções de suporte remoto do mercado
Soluções alternativas suportam apenas o compartilhamento de capturas de tela estáticas da tela iOS com o técnico. Usando o SOS, o técnico pode visualizar a tela do dispositivo em tempo real através da internet
Para oferecer suporte ao compartilhamento de tela de aplicativos iOS corporativos desenvolvidos internamente para treinamento ou suporte, é necessário um wrapper SDK do iOS do fornecedor. Isso cria riscos significativos de desenvolvimento e controle de qualidade e confiabilidade. A Splashtop transmite a experiência completa do iOS em tempo real sem a adição de aplicativos dispendiosos ou SDKs. Todos os aplicativos iOS desenvolvidos internamente podem ser suportados instantaneamente.
“Eu adoro conseguir ver a mesma coisa que o usuário iOS. Isso ajuda na hora de dar instruções para resolver seus problemas. É muito melhor do que a solução que eu usava antes”, disse Lars M. Schreiber, da L'AVENIR e.K. “O principal recurso é a visualização de tela ao vivo com o AirPlay no iOS. Muitos clientes meus usam iPhones e iPads, com o TeamViewer, algumas vezes eu me via impotente porque o usuário não conseguia explicar o que estava vendo. Agora eu vejo tudo. A capacidade de controlar remotamente dispositivos Android é um bônus de luxo”, acrescentou.
O Splashtop On-Demand Support é um complemento às soluções de MDM/EMM, como VMware AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MAAS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune e outros.
Preços e Disponibilidade
O Splashtop On-Demand Support está disponível imediatamente no site da Splashtop por um preço introdutório limitado de $199 por ano por licença de técnico simultâneo. Após o preço especial de introdução, o preço regular será de 299 dólares por ano por técnico. Compras durante o período introdutório garantem o preço mais baixo para futuras renovações e licenças adicionais. Cada técnico pode executar até 10 sessões simultâneas a partir do seu posto de trabalho. Ofertas especiais por tempo limitado para clientes SOS existentes e clientes Splashtop Remote Support Plus estão disponíveis contactando as Vendas da Splashtop em sales@splashtop.com ou +1.408.886.7177. Preços especiais para empresas com o suplemento MDM / EMM também estão disponíveis.
Uma avaliação gratuita totalmente funcional está disponível em https://www.splashtop.com/sos.
Sobre Splashtop
A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em ecrã cruzado. Os serviços de desktop remoto da Splashtop permitem que as pessoas acessem seus aplicativos e dados de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem ao TI e MSP suportar computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT). Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo Mirroring360 e Classroom, permitem o compartilhamento de tela eficaz de 1-para-muitos entre dispositivos. Mais de 25 milhões de usuários desfrutam dos produtos Splashtop hoje, e parceiros de fabricação, incluindo Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba e outros enviaram softwares da Splashtop em mais de 100 milhões dispositivos.
A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto Mais Inovador” da PC World, “Melhor do Que Há de Novo” da Popular Science, prêmio “Melhor da CES” da LAPTOP Magazine e é finalista do Red Herring 100 North America. Os parceiros da operadora Splashtop incluem AT&T, NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank, bem como muitos revendedores. A empresa tem sede em San Jose, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das suas respectivas empresas.
Acesso remoto a dispositivos iOS e Android com Splashtop On-Demand Support
“O Splashtop On-Demand Support é a única solução pronta para uso do setor para oferecer compartilhamento de tela iOS em tempo real.”