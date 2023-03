Splashtop anuncia a primeira ferramenta de suporte visual em tempo real da indústria para dispositivos iOS e Android

Help desks, MSPs, administradores de TI e desenvolvedores de aplicativos podem ajudar seus clientes remotamente com uma visualização dinâmica das suas telas iOS, Android e outros dispositivos

San José, Califórnia (PRWEB) 24 de maio de 2017

A Splashtop, líder mundial em acesso, suporte e colaboração entre dispositivos, lança hoje o Splashtop On-Demand Support (SOS), a primeira solução de suporte remoto do setor com compartilhamento de tela em tempo real de telas iOS em qualquer rede, além de um alto desempenho na visualização remota e no controle de dispositivos Android.

O SOS permite que a equipe de atendimento ao cliente e suporte possa observar as telas de seus clientes em tempo real, independentemente de quais dispositivos sejam usados. Help desks, MSPs, administradores de TI e desenvolvedores de aplicativos móveis podem visualizar a tela móvel junto com o seu usuário e oferecer assistência com precisão e eficiência.

Embora este conceito não seja novo para computadores e Macs, a Splashtop oferece a primeira solução que traz essa capacidade para dispositivos iOS para o mercado de massa, e que funciona em diferentes aplicativos, bem como nas telas de configurações e configurações. Como os dispositivos móveis compõem uma grande parte de todas as transações comerciais da atualidade, ele pode melhorar consideravelmente a experiência dos seus clientes e a satisfação de help desks, MSPs, departamentos de TI e desenvolvedores de software/aplicativos, ao mesmo tempo em que reduz o tempo gasto em chamadas com clientes.

“Muitos departamentos de TI e MSPs enfrentam o desafio de oferecer suporte em tempo real a usuários iOS e Android”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “O SOS é a única solução pronta para uso que oferece compartilhamento de tela iOS em tempo real em toda a internet.”

As novas funcionalidades chave do Splashtop On-Demand Support (SOS) incluem:

Visualize telas de smartphones e tablets iOS e Android dos clientes remotamente e resolva os problemas dos dispositivos móveis rapidamente

Controle smartphones e tablets Samsung remotamente

Faça demonstrações e ofereça suporte a aplicativos móveis corporativos de maneira remota

Usufrua do privilégio admin do Windows para interagir com o Controle de Conta de Usuário (UAC) e realize operações de nível admin

A tecnologia de visualização remota em tempo real do Splashtop On-Demand Support oferece duas vantagens em relação a outras soluções de suporte remoto do mercado

Soluções alternativas suportam apenas o compartilhamento de capturas de tela estáticas da tela iOS com o técnico. Usando o SOS, o técnico pode visualizar a tela do dispositivo em tempo real através da internet

Para oferecer suporte ao compartilhamento de tela de aplicativos iOS corporativos desenvolvidos internamente para treinamento ou suporte, é necessário um wrapper SDK do iOS do fornecedor. Isso cria riscos significativos de desenvolvimento e controle de qualidade e confiabilidade. A Splashtop transmite a experiência completa do iOS em tempo real sem a adição de aplicativos dispendiosos ou SDKs. Todos os aplicativos iOS desenvolvidos internamente podem ser suportados instantaneamente.

“Eu adoro conseguir ver a mesma coisa que o usuário iOS. Isso ajuda na hora de dar instruções para resolver seus problemas. É muito melhor do que a solução que eu usava antes”, disse Lars M. Schreiber, da L'AVENIR e.K. “O principal recurso é a visualização de tela ao vivo com o AirPlay no iOS. Muitos clientes meus usam iPhones e iPads, com o TeamViewer, algumas vezes eu me via impotente porque o usuário não conseguia explicar o que estava vendo. Agora eu vejo tudo. A capacidade de controlar remotamente dispositivos Android é um bônus de luxo”, acrescentou.

O Splashtop On-Demand Support é um complemento às soluções de MDM/EMM, como VMware AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MAAS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune e outros.

Preços e Disponibilidade

Splashtop On-Demand Support está disponível imediatamente em a partir do website Splashtop por um preço introdutório limitado de $199 por ano por licença de técnico concorrente. Após o especial de introdução, o preço normal será de $299 por ano por técnico. Compras durante o período de introdução bloqueiam o preço mais baixo para futuras renovações e licenças adicionais. Cada técnico pode correr até 10 sessões simultâneas a partir da sua estação de trabalho. Ofertas especiais de tempo limitado para clientes SOS existentes e clientes Splashtop Remote Support Plus estão disponíveis contactando as Vendas Splashtop em sales@splashtop.com ou 1-408-886-7177. Também está disponível um preço especial MDM / EMM add-on empresarial.

Uma avaliação gratuita totalmente funcional está disponível em https://www.splashtop.com/sos.

A Splashtop Inc. oferece a melhor experiência de produtividade, suporte e colaboração em cross-screen da classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem às TI e MSP suportar computadores, equipamento móvel, industrial, e Internet das coisas (IoT).

A Splashtop ganhou o prestigiado prêmio “Produto mais inovador” da PC World, “Melhor das novidades” da Popular Science, “Melhor do CES” da revista LAPTOP e é finalista do Red Herring 100 da América do Norte. Alguns parceiros da Splashtop incluem AT&T, NTT DOCOMO, KDDI e SoftBank, bem como muitos revendedores. A empresa está sediada em San José, Califórnia, com escritórios internacionais na China, Japão e Taiwan. Para mais informações, visite https://www.splashtop.com. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.