Splashtop SOS: A melhor solução de suporte remoto sob demanda

O Splashtop SOS é o suporte remoto simplificado. Conecte-se aos dispositivos Mac, Windows, iOS e Android do seu usuário no momento em que for necessário com um simples código de sessão.

Uma vez conectado, você pode assumir o controle do dispositivo do usuário e resolver o problema. A poderosa plataforma da Splashtop assegura conexões rápidas em tempo real, para que você possa resolver facilmente o problema em questão, e fornecer um serviço de alta qualidade para o seu usuário.

