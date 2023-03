CompTIA recebe Splashtop à lista de membros

Splashtop junta-se à associação líder da indústria das tecnologias de informação com uma especialização em acesso remoto e tecnologia de suporte remoto

[San Jose, Califórnia. - 15 de Junho de 2019 -] Splashtop, o líder mundial em acesso remoto, colaboração e soluções de suporte remoto, anunciou hoje que se tornou membro Premier de CompTIA, a principal associação comercial sem fins lucrativos para a indústria global de tecnologia da informação (TI).

"Empresas como a Splashtop são a força vital da indústria tecnológica, que emprega cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo e contribui anualmente com 5 biliões de dólares para a economia global", disse Nancy Hammervik, vice-presidente executiva para as relações industriais da CompTIA. "Com o seu compromisso de levar inovação aos clientes, oportunidades de carreira para o seu pessoal e benefícios económicos e sociais para a sua comunidade, Splashtop é uma forte adição às nossas crescentes fileiras de membros".

"Estamos entusiasmados por nos juntarmos à CompTIA e usar a nossa experiência combinada para ajudar a impulsionar a indústria de TI", disse Mark Lee, CEO da Splashtop. "A CompTIA tem feito um excelente trabalho ao reunir a comunidade de TI para fomentar o crescimento e a inovação, e Splashtop tem muito a oferecer em termos de conhecimento e soluções de ponta para a indústria".

Splashtop na Indústria Informática

Splashtop é especializado em acesso remoto e tecnologia de suporte remoto, concebido especialmente para utilizadores de TI. Splashtop tem várias soluções de acesso remoto construídas para lidar com casos específicos de uso de TI, incluindo:

Splashtop Business Access - para profissionais de negócios e pequenas equipas que precisam de acesso remoto aos seus computadores.

Splashtop Remote Support - para MSPs e TI que necessitem de acesso sem vigilância a qualquer hora aos seus computadores geridos para fornecerem suporte remoto.

Splashtop SOS - para balcões de atendimento e equipas de suporte que precisam de fornecer suporte remoto, a pedido, aos dispositivos dos seus clientes (incluindo computadores, tablets e dispositivos móveis), o momento em que a ajuda é necessária.

Splashtop no ChannelCon 2019

Splashtop estará em exibição no ChannelCon 2019; a reunião anual da CompTIA com os principais líderes da indústria tecnológica, em Las Vegas, NV, de 5 a 7 de Agosto. Os participantes podem parar no stand #117 no salão de exposições para ver as soluções de software de suporte remoto Splashtop em acção, aprender como melhorar a prestação de serviços e descobrir como aumentar a receita da MSP revendendo o acesso remoto. Os parceiros/clientes Splashtop podem inscrever-se no evento sem custos, utilizando o código VIP convidado Splashtop CC19SPLASH em https://www.comptia.org/channelcon .

Os membros da CompTIA têm acesso a ferramentas e recursos que os ajudam a permanecer na vanguarda da indústria tecnológica, incluindo educação e formação sobre as últimas inovações; investigação abrangente sobre as tendências da indústria, ferramentas de melhores práticas de negócio e outros recursos valiosos de gestão empresarial. A associação também oferece oportunidades de interacção e networking entre os membros, onde as empresas se reúnem com os seus pares para abordar os desafios de negócio e outras questões que afectam a indústria. Finalmente, a CompTIA é o principal fornecedor de certificações de habilidades neutras para profissionais de tecnologia em todo o mundo.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços remotos Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 20 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Saiba mais em https://www.splashtop.com.

Sobre a CompTIA

A Associação da Indústria Informática (CompTIA) é uma voz líder e defensora do ecossistema global das tecnologias de informação de 5 triliões de dólares; e dos mais de 50 milhões de profissionais da indústria e da tecnologia que concebem, implementam, gerem e salvaguardam a tecnologia que potencia a economia mundial. Através da educação, formação, certificações, advocacia, filantropia e pesquisa de mercado, a CompTIA é o centro para o avanço da indústria tecnológica e da sua força de trabalho. www.comptia.org