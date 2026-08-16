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Suporte remoto com IA com Splashtop e SysAid

Ligue o Splashtop ao SysAid AI para iniciar sessões de suporte remoto seguras diretamente a partir dos registos de serviço, ajudando as equipas de TI a diagnosticar problemas e a ajudar os utilizadores mais rapidamente.

Recursos principais

  • Inicie o suporte remoto com fluxos de trabalho com IA
    Inicie facilmente o suporte remoto diretamente a partir do seu service desk. O SysAid AI identificará automaticamente o dispositivo, fornecerá ligações para estabelecer a ligação, registará automaticamente as sessões no Ticket Journey e aprenderá a sugerir acesso remoto para pedidos semelhantes.​​ ​

  • Ligações remotas seguras
    Proteja as sessões de suporte remoto com ligações Splashtop encriptadas e controlos de acesso concebidos para ambientes empresariais e corporativos.

  • Funcionalidades de sessão remota
    Utilize funcionalidades de suporte remoto do Splashtop, como transferência de ficheiros, reinício remoto, chat e controlo remoto, para resolver problemas em dispositivos em tempo real.

  • Preste suporte remoto a pedido
    Gere uma ligação de convite para o utilizador solicitante e uma ligação de arranque para o técnico diretamente a partir do registo de serviço do SysAid.

  • Ligar a computadores geridos
    ​​Inicie uma sessão remota para um computador existente já disponível no Splashtop.

    • O agente de IA identifica o correto — pelo nome do ativo, pelo ativo do utilizador solicitante ou por qualquer outra referência no registo de serviço. O seu técnico também pode indicar diretamente o nome do computador.​​ ​​​

  • Mantenha registos da atividade de suporte
    Todas as sessões remotas e atividades de início são registadas automaticamente no registo de serviço do SysAid, dando à sua equipa um rasto de auditoria para visibilidade, auditoria e conformidade sem ter de fazer nada.

Availability: This integration is available to SysAid Cloud customers with Splashtop Enterprise.


Recursos

Guia de configuração

Ligar o Splashtop ao SysAid

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Expanda os seus fluxos de trabalho de serviços de TI com o Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatize tarefas de rotina, gira patches, monitorize o estado dos endpoints, identifique vulnerabilidades e tome medidas para manter os dispositivos seguros e atualizados, tudo isto juntamente com o suporte remoto da Splashtop.

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