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Simplifique o suporte remoto de TI com Splashtop e Rippling

Dê às equipas de TI acesso remoto seguro em tempo real a dispositivos geridos pelo Rippling, com implementação, controlos de sessão e registo de atividade geridos diretamente através do Rippling.

Recursos principais

  • Instale e configure o Splashtop através do Rippling
    O Rippling trata da instalação e configuração sem intervenção do agente Splashtop nos dispositivos dos colaboradores e da aplicação de administração para os administradores de dispositivos designados.

  • Aceda e controle dispositivos remotamente

    Ligue-se a dispositivos geridos em tempo real com visualização e controlo remoto do ecrã, ajudando as equipas de TI a resolver problemas a partir de qualquer lugar.

  • Definir políticas de acesso remoto

    Aplique definições em toda a organização para aprovação de colaboradores, acesso remoto ao terminal e requisitos de sessão através de Rippling Devices Settings.

  • Monitorize e grave sessões remotas

    Mantenha registos de atividade, motivos das sessões e gravações para reforçar a visibilidade, a auditoria, a conformidade e a revisão interna.

  • Aceda e preste suporte a dispositivos remotamente

    Veja e controle dispositivos geridos em tempo real, com suporte para até duas sessões remotas em simultâneo.

  • Resolver problemas com acesso remoto ao terminal

    Execute ações de linha de comandos em dispositivos remotos sem assumir o controlo do ecrã do colaborador.

  • Compatível com ambientes com vários monitores

    Ver e trabalhar em vários monitores remotos durante uma sessão remota.

Disponibilidade: Os planos Splashtop Standard e Splashtop Premium estão disponíveis através da Rippling App Shop. Standard oferece capacidades essenciais de acesso remoto e suporte remoto, enquanto Premium adiciona funcionalidades avançadas de sessão, produtividade e conformidade.


Recursos

Obtenha Splashtop através da Rippling

Explore a integração e adicione Splashtop ao seu ambiente Rippling.

Saiba mais

Reforce as operações de TI com o Splashtop AEM

Expanda os seus fluxos de trabalho de serviços de TI com o Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatize tarefas de rotina, gira patches, monitorize o estado dos endpoints, identifique vulnerabilidades e tome medidas para manter os dispositivos seguros e atualizados, tudo isto juntamente com o suporte remoto da Splashtop.

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