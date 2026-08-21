Simplifique o suporte remoto de TI com Splashtop e Rippling
Dê às equipas de TI acesso remoto seguro em tempo real a dispositivos geridos pelo Rippling, com implementação, controlos de sessão e registo de atividade geridos diretamente através do Rippling.
Recursos principais
Instale e configure o Splashtop através do Rippling
O Rippling trata da instalação e configuração sem intervenção do agente Splashtop nos dispositivos dos colaboradores e da aplicação de administração para os administradores de dispositivos designados.
Aceda e controle dispositivos remotamente
Ligue-se a dispositivos geridos em tempo real com visualização e controlo remoto do ecrã, ajudando as equipas de TI a resolver problemas a partir de qualquer lugar.
Definir políticas de acesso remoto
Aplique definições em toda a organização para aprovação de colaboradores, acesso remoto ao terminal e requisitos de sessão através de Rippling Devices Settings.
Monitorize e grave sessões remotas
Mantenha registos de atividade, motivos das sessões e gravações para reforçar a visibilidade, a auditoria, a conformidade e a revisão interna.
Aceda e preste suporte a dispositivos remotamente
Veja e controle dispositivos geridos em tempo real, com suporte para até duas sessões remotas em simultâneo.
Resolver problemas com acesso remoto ao terminal
Execute ações de linha de comandos em dispositivos remotos sem assumir o controlo do ecrã do colaborador.
Compatível com ambientes com vários monitores
Ver e trabalhar em vários monitores remotos durante uma sessão remota.
Disponibilidade: Os planos Splashtop Standard e Splashtop Premium estão disponíveis através da Rippling App Shop. Standard oferece capacidades essenciais de acesso remoto e suporte remoto, enquanto Premium adiciona funcionalidades avançadas de sessão, produtividade e conformidade.
Recursos
Obtenha Splashtop através da Rippling
Explore a integração e adicione Splashtop ao seu ambiente Rippling.
Reforce as operações de TI com o Splashtop AEM
Expanda os seus fluxos de trabalho de serviços de TI com o Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM). Automatize tarefas de rotina, gira patches, monitorize o estado dos endpoints, identifique vulnerabilidades e tome medidas para manter os dispositivos seguros e atualizados, tudo isto juntamente com o suporte remoto da Splashtop.