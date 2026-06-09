Foxpass Team
A equipa da Foxpass é composta por engenheiros experientes, especialistas em cibersegurança e líderes de pensamento na área da gestão de identidades e acessos. Com anos de experiência prática no desenvolvimento e aperfeiçoamento das soluções de ponta da Foxpass, esta equipa reúne um conhecimento amplo e profundo dos desafios e requisitos da segurança de rede moderna. Cada artigo da autoria da Foxpass Team é um testemunho do conhecimento e da experiência coletivos que sustentam o nosso compromisso de garantir segurança robusta e escalável para os nossos clientes.
Artigos de Foxpass Team
Notícias da Foxpass
Novas funcionalidades - inverno de 2016
Notícias da Foxpass
Destaque da equipa Foxpass - Aren Sandersen
Conformidade & preparação para auditorias
Foxpass & conformidade SOC 2
Notícias da Foxpass
Acesso RADIUS utilizando endereços MAC
Notícias da Foxpass
Artigo de blogue sobre aquisição
Notícias da Foxpass
Novas funcionalidades do Foxpass - início de 2017
Notícias da Foxpass
Nova funcionalidade - Explorador de API
Notícias da Foxpass
Apresentamos a funcionalidade de Single Sign-On da Foxpass
Notícias da Foxpass
Novas funcionalidades - primavera de 2017
Notícias da Foxpass
Novas funcionalidades - maio de 2016
RADIUS na cloud & autenticação de rede
Expandir Zero Trust ao Wi‑Fi e à VPN com controlo de acesso baseado na postura do dispositivo
RADIUS na cloud & autenticação de rede