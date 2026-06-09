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Foxpass Team

A equipa da Foxpass é composta por engenheiros experientes, especialistas em cibersegurança e líderes de pensamento na área da gestão de identidades e acessos. Com anos de experiência prática no desenvolvimento e aperfeiçoamento das soluções de ponta da Foxpass, esta equipa reúne um conhecimento amplo e profundo dos desafios e requisitos da segurança de rede moderna. Cada artigo da autoria da Foxpass Team é um testemunho do conhecimento e da experiência coletivos que sustentam o nosso compromisso de garantir segurança robusta e escalável para os nossos clientes.

Artigos de Foxpass Team

Splashtop New Features
Notícias da Foxpass

Novas funcionalidades - inverno de 2016

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A photograph of Aren smiling at the camera
Notícias da Foxpass

Destaque da equipa Foxpass - Aren Sandersen

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A dark blue shield with a lighter blue border displays the text SOC 2 in white, set against a light blue background.
Conformidade & preparação para auditorias

Foxpass & conformidade SOC 2

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Illustration of a person using a laptop, with a checklist on screen titled MANAGING MAC ADDRESSES and three sample MAC addresses listed, all checked off as completed.
Notícias da Foxpass

Acesso RADIUS utilizando endereços MAC

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A split background shows the Splashtop logo and text on a dark side, and the Foxpass logo with a keyhole symbol and text on an orange side.
Notícias da Foxpass

Artigo de blogue sobre aquisição

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Splashtop New Features
Notícias da Foxpass

Novas funcionalidades do Foxpass - início de 2017

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Nova funcionalidade - Explorador de API

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Notícias da Foxpass

Apresentamos a funcionalidade de Single Sign-On da Foxpass

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Novas funcionalidades - primavera de 2017

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Splashtop New Features
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Novas funcionalidades - maio de 2016

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Illustration of cloud computing security: a cloud with a shield and check mark, a locked server, and connected devices (phones, laptop, tablets) with check marks, symbolizing secure data and network protection.
RADIUS na cloud & autenticação de rede

Expandir Zero Trust ao Wi‑Fi e à VPN com controlo de acesso baseado na postura do dispositivo

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A glowing blue padlock with circuit patterns represents digital security, with 802.1X written below, set against a dark background with abstract technology elements.
RADIUS na cloud & autenticação de rede

O que é a autenticação Wi‑Fi® IEEE 802.1X?

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