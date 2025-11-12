Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network
Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey ��— from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.
Níveis de licença do Foxpass
Planos de controlo de acesso
Licença Standard
Autenticação EAP-TTLS (Nome de utilizador/Palavra-passe) + Cloud LDAP
A forma mais simples de proteger o acesso a Wi-Fi e VPN com credenciais baseadas na identidade.
Ideal para:
Organizações que procuram autenticação Wi-Fi/VPN baseada em palavra-passe e integração com diretório na cloud.
Inclui:
Foxpass Cloud RADIUS (controlo de acesso Wi-Fi & VPN)
Autenticação de rede EAP-TTLS
RADIUS sobre TLS (RadSec)
Foxpass Cloud LDAP (diretório de utilizadores/grupos para VPN, aplicações legadas, substituição da autenticação legacy Active Directory)
Controlo de acesso baseado em grupos
Sincronização de diretórios & delegação de palavras-passe (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)
Controlos administrativos baseados em funções (RBAC)
Consola de administração baseada na web e API
Registo e monitorização padrão - retenção de registos de auditoria durante 24h (RADIUS & LDAP)
Elevada disponibilidade com redundância global
Infraestrutura pronta para SOC 2 Type II e HIPAA
Suporte por e-mail
Assistência guiada na configuração do onboarding - sem taxa adicional nem custos ocultos
Licença avançada
EAP-TLS (Autenticação baseada em certificados) + Cloud PKI
Implemente acesso de confiança zero, baseado em certificados, em todos os dispositivos, com uma PKI totalmente gerida incluída.
Mais indicado para:
equipas que adotam autenticação Wi-Fi/VPN baseada em certificados, identidade do dispositivo ou inscrição de certificados orientada por MDM.
Inclui tudo no Standard, além de:
EAP-TLS e autenticação baseada em certificados
Foxpass Cloud PKI (integrado)
Gestão automatizada do ciclo de vida dos certificados
Integrações de SCEP e MDM (Intune, Jamf, Iru, Addigy)
Instalador de certificado BYOD
Suporte para PKI de terceiros
Identidade de dispositivo baseada em certificados para acesso condicional
Controlo de acesso baseado na postura do dispositivo (decisões de acesso à rede baseadas na conformidade do Intune)
Registo de auditoria de certificados em tempo real
Invalidação automática de certificados associada ao seu fornecedor de identidade
Aplicação de políticas de confiança do dispositivo e zero trust
Gestão autónoma de certificados
Foxpass Cloud PKI (autónomo)
PKI na cloud totalmente gerida
Emita, renove e revogue certificados X.509 em todos os dispositivos, plataformas e MDMs — mesmo que não utilize Foxpass RADIUS.
Ideal para:
Organizações com servidores RADIUS existentes
Equipas a ativar CBA do Microsoft Entra
Inscrição de certificados Intune/Jamf/Iru/Addigy
VPNs ou VDI que requerem autenticação por certificado
Substituir o Active Directory Certificate Services (ADCS) no local
Arquiteturas de rede híbridas ou não Foxpass
Principais funcionalidades:
CA privada totalmente gerida e automação do ciclo de vida dos certificados
Múltiplos métodos de inscrição: SCEP (compatível com qualquer MDM com capacidade SCEP), instalador BYOD, carregamento de CSR e criação manual de certificados através da consola Foxpass
Funciona com qualquer equipamento RADIUS/VPN/firewall
Identidade de dispositivos de confiança zero e aplicação da conformidade
Elevada disponibilidade com redundância global
Arquitetura de PKI alinhada com a conformidade, criada para cumprir os controlos do SOC 2 Type II, ISO 27001 e de outros frameworks do setor
Comparação dos planos base
Características
Padrão
Avançado
Cloud PKI (autónomo)
RADIUS na cloud
EAP-TTLS (autenticação de credenciais)
EAP-TLS (autenticação baseada em certificado)
Controlo de acesso com base na postura do dispositivo
RADIUS sobre TLS (RadSec)
Foxpass Cloud PKI
Inscrição de certificado SCEP/MDM
Instalador de certificados BYOD
LDAP na cloud
Sincronização de diretório (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)
Atualizações em tempo real de diretório e acesso
Consola de administração & acesso à API
Retenção de registos
24 horas (prorrogável até 90 dias)
24 horas (prorrogável até 90 dias)
24 horas (prorrogável até 90 dias)
Conformidade de segurança
SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA
SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA
SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA
Nível de suporte
Suporte padrão
Suporte padrão
Suporte padrão
Preços personalizados
$0.50/user/month
Complementos disponíveis
Complemento de licença de engenharia
Desenvolvido para equipas de DevOps, SRE e engenharia de TI que gerem fluxos de trabalho em Linux, macOS e SSH.
Inclui:
Suporte para atributos POSIX (UID, GID, shell, diretório pessoal)
Carregamento, rotação e imposição de chaves SSH
Aplicação da política de acesso sudo
Integração de linha de comandos e API
Ideal para: controlo de acesso SSH, início de sessão em Linux/macOS, governação de sudo, integração LDAP nativa da cloud
Add-on de registo alargado
Obtenha registos de acesso pesquisáveis de 90 dias para atividade de RADIUS e LDAP. Satisfaça as necessidades de conformidade, simplifique as auditorias e investigue eventos de acesso ao longo de um período de tempo mais alargado.
Inclui:
Retenção de registos durante 90 dias
Registos exportáveis para auditorias
Rastreabilidade de incidentes melhorada
Acesso seguro aos registos com base em funções
Descontos por volume, para educação e para organizações sem fins lucrativos
Foxpass oferece preços com desconto para:
Instituições de ensino (K–12, ensino superior, redes charter)
Organizações sem fins lucrativos
Implementações baseadas em volume (multicampus, multisite, elevado número de utilizadores)
Basta dizer-nos quem é. Temos todo o gosto em adaptar-nos ao seu orçamento.
Opções de locação privada & autoalojamento
Precisa de uma instância totalmente privada ou de uma implementação isolada?
O Foxpass suporta opções de implementação personalizadas:
Tenancy dedicada na cloud
Implementações autoalojadas (apenas para enterprise)
Configuração personalizada de conformidade e firewall
Vamos adaptar um plano às suas necessidades
Os preços do Foxpass escalam de acordo com o tamanho da sua equipa, o volume de autenticação e os requisitos de segurança. Deixe-nos criar uma proposta personalizada que se adapte à sua infraestrutura e orçamento.