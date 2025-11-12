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Foxpass
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A man in a blue shirt sits at a desk in an office, working on a computer. He appears focused. A tablet, notepad, and coffee cup are on the desk in front of him. Large windows are in the background.

Foxpass Plans: Secure Every User, Device, and Network

Foxpass provides flexible licensing options for organizations at every stage of their zero-trust journey — from credential-based Wi-Fi authentication to full certificate-based access, MDM-driven device identity, and standalone PKI deployments.

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Níveis de licença do Foxpass

Planos de controlo de acesso

Licença Standard

Autenticação EAP-TTLS (Nome de utilizador/Palavra-passe) + Cloud LDAP
A forma mais simples de proteger o acesso a Wi-Fi e VPN com credenciais baseadas na identidade.

Ideal para:
Organizações que procuram autenticação Wi-Fi/VPN baseada em palavra-passe e integração com diretório na cloud.

Inclui:

  • Foxpass Cloud RADIUS (controlo de acesso Wi-Fi & VPN)

  • Autenticação de rede EAP-TTLS

  • RADIUS sobre TLS (RadSec)

  • Foxpass Cloud LDAP (diretório de utilizadores/grupos para VPN, aplicações legadas, substituição da autenticação legacy Active Directory)

  • Controlo de acesso baseado em grupos

  • Sincronização de diretórios & delegação de palavras-passe (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin)

  • Controlos administrativos baseados em funções (RBAC)

  • Consola de administração baseada na web e API

  • Registo e monitorização padrão - retenção de registos de auditoria durante 24h (RADIUS & LDAP)

  • Elevada disponibilidade com redundância global

  • Infraestrutura pronta para SOC 2 Type II e HIPAA

  • Suporte por e-mail

  • Assistência guiada na configuração do onboarding - sem taxa adicional nem custos ocultos

Licença avançada

EAP-TLS (Autenticação baseada em certificados) + Cloud PKI
Implemente acesso de confiança zero, baseado em certificados, em todos os dispositivos, com uma PKI totalmente gerida incluída.

Mais indicado para:
equipas que adotam autenticação Wi-Fi/VPN baseada em certificados, identidade do dispositivo ou inscrição de certificados orientada por MDM.

Inclui tudo no Standard, além de:

  • EAP-TLS e autenticação baseada em certificados

  • Foxpass Cloud PKI (integrado)

  • Gestão automatizada do ciclo de vida dos certificados

  • Integrações de SCEP e MDM (Intune, Jamf, Iru, Addigy)

  • Instalador de certificado BYOD

  • Suporte para PKI de terceiros

  • Identidade de dispositivo baseada em certificados para acesso condicional

  • Controlo de acesso baseado na postura do dispositivo (decisões de acesso à rede baseadas na conformidade do Intune)

  • Registo de auditoria de certificados em tempo real

  • Invalidação automática de certificados associada ao seu fornecedor de identidade

  • Aplicação de políticas de confiança do dispositivo e zero trust

Gestão autónoma de certificados

Foxpass Cloud PKI (autónomo)

PKI na cloud totalmente gerida
Emita, renove e revogue certificados X.509 em todos os dispositivos, plataformas e MDMs — mesmo que não utilize Foxpass RADIUS.

Ideal para:

  • Organizações com servidores RADIUS existentes

  • Equipas a ativar CBA do Microsoft Entra

  • Inscrição de certificados Intune/Jamf/Iru/Addigy

  • VPNs ou VDI que requerem autenticação por certificado

  • Substituir o Active Directory Certificate Services (ADCS) no local

  • Arquiteturas de rede híbridas ou não Foxpass

Principais funcionalidades:

  • CA privada totalmente gerida e automação do ciclo de vida dos certificados

  • Múltiplos métodos de inscrição: SCEP (compatível com qualquer MDM com capacidade SCEP), instalador BYOD, carregamento de CSR e criação manual de certificados através da consola Foxpass

  • Funciona com qualquer equipamento RADIUS/VPN/firewall

  • Identidade de dispositivos de confiança zero e aplicação da conformidade

  • Elevada disponibilidade com redundância global

  • Arquitetura de PKI alinhada com a conformidade, criada para cumprir os controlos do SOC 2 Type II, ISO 27001 e de outros frameworks do setor

Comparação dos planos base

Características

Padrão

Avançado

Cloud PKI (autónomo)

RADIUS na cloud

EAP-TTLS (autenticação de credenciais)

EAP-TLS (autenticação baseada em certificado)

Controlo de acesso com base na postura do dispositivo

RADIUS sobre TLS (RadSec)

Foxpass Cloud PKI

Inscrição de certificado SCEP/MDM

Instalador de certificados BYOD

LDAP na cloud

Sincronização de diretório (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin)

Atualizações em tempo real de diretório e acesso

Consola de administração & acesso à API

Retenção de registos

24 horas (prorrogável até 90 dias)

24 horas (prorrogável até 90 dias)

24 horas (prorrogável até 90 dias)

Conformidade de segurança

SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA

SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA

SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022, preparado para HIPAA

Nível de suporte

Suporte padrão

Suporte padrão

Suporte padrão

Preços personalizados

Fale Conosco

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$0.50/user/month
Faturado anualmente
Descontos por volume para 1000+ utilizadores
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Complementos disponíveis

Complemento de licença de engenharia

Desenvolvido para equipas de DevOps, SRE e engenharia de TI que gerem fluxos de trabalho em Linux, macOS e SSH.

Inclui:

  • Suporte para atributos POSIX (UID, GID, shell, diretório pessoal)

  • Carregamento, rotação e imposição de chaves SSH

  • Aplicação da política de acesso sudo

  • Integração de linha de comandos e API

Ideal para: controlo de acesso SSH, início de sessão em Linux/macOS, governação de sudo, integração LDAP nativa da cloud

Saiba mais

Add-on de registo alargado

Obtenha registos de acesso pesquisáveis de 90 dias para atividade de RADIUS e LDAP. Satisfaça as necessidades de conformidade, simplifique as auditorias e investigue eventos de acesso ao longo de um período de tempo mais alargado.

Inclui:

  • Retenção de registos durante 90 dias

  • Registos exportáveis para auditorias

  • Rastreabilidade de incidentes melhorada

  • Acesso seguro aos registos com base em funções

Saiba mais

Children sit at desks in a classroom, working on computers with colorful diagrams on the screens. A teacher stands in the background, overseeing the students’ activities. The room is bright and modern.

Descontos por volume, para educação e para organizações sem fins lucrativos

Foxpass oferece preços com desconto para:

  • Instituições de ensino (K–12, ensino superior, redes charter)

  • Organizações sem fins lucrativos

  • Implementações baseadas em volume (multicampus, multisite, elevado número de utilizadores)

Basta dizer-nos quem é. Temos todo o gosto em adaptar-nos ao seu orçamento.

A man with glasses and a beard is using a laptop while standing in a server room with illuminated server racks in the background. The lighting is blue and red, creating a tech-focused atmosphere.

Opções de locação privada & autoalojamento

Precisa de uma instância totalmente privada ou de uma implementação isolada?

O Foxpass suporta opções de implementação personalizadas:

  • Tenancy dedicada na cloud

  • Implementações autoalojadas (apenas para enterprise)

  • Configuração personalizada de conformidade e firewall


Vamos adaptar um plano às suas necessidades

Os preços do Foxpass escalam de acordo com o tamanho da sua equipa, o volume de autenticação e os requisitos de segurança. Deixe-nos criar uma proposta personalizada que se adapte à sua infraestrutura e orçamento.


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