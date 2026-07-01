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A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.

Como configurar o Microsoft Entra CBA com o Foxpass Cloud PKI

Foxpass Team
6 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
Teste gratuito

Introdução & contexto

A autenticação baseada em certificados (CBA) é uma das formas mais fortes de proteger o acesso ao Microsoft 365, portal do Azure e outras aplicações protegidas pelo Entra. Muitas organizações querem os benefícios do CBA, como autenticação resistente a phishing, eliminação de palavras-passe e identidade forte do dispositivo, mas não querem operar uma autoridade de certificação nem pagar mais pelo Microsoft Cloud PKI.

Foxpass Cloud PKI oferece uma PKI privada totalmente gerida que funciona em todas as plataformas de dispositivos e integra-se de forma fluida com Entra ID para permitir CBA com um mínimo de sobrecarga. Este guia apresenta uma explicação passo a passo de:

  • A arquitetura para Entra CBA com Foxpass Cloud PKI

  • Como o Foxpass Cloud PKI emite certificados ClientAuth

  • Como implementar certificados usando o seu MDM

  • Como configurar o Entra CBA

  • Como usar o mesmo certificado para Wi-Fi/VPN com Foxpass Cloud RADIUS

Siga este guia e, em breve, terá uma implementação funcional de CBA com o Foxpass como a sua PKI privada.

Arquitetura de referência para Entra CBA com Foxpass Cloud PKI

A diagram showing how Foxpass Cloud PKI, MDM, and Microsoft Entra ID work together for certificate-based authentication. Foxpass Cloud PKI issues Client Authentication certificates to devices via the organization’s MDM (such as Intune, Jamf, Iru/Kandji, or Addigy). Devices present these certificates when signing into Microsoft Entra ID using CBA. Entra validates the certificate chain, user mapping, and EKU before granting access to cloud apps.

Um diagrama que mostra como o Foxpass Cloud PKI, o MDM e o Microsoft Entra ID funcionam em conjunto para autenticação baseada em certificados.
O Foxpass Cloud PKI emite certificados de autenticação de cliente para dispositivos através do MDM da organização (como Intune, Jamf, Iru/Kandji ou Addigy). Os dispositivos apresentam estes certificados ao iniciar sessão no Microsoft Entra ID utilizando CBA. O Entra valida a cadeia de certificados, o mapeamento do utilizador e o EKU antes de conceder acesso a aplicações na cloud.

Pré-requisitos & requisitos

Lista de verificação de requisitos do Foxpass

  • Foxpass Cloud PKI ativado

  • CA do cliente criada e exportada

  • Ponto de extremidade SCEP criado

  • Integração de MDM e/ou instalador BYOD

Lista de verificação dos requisitos do Microsoft Entra

  • tenant do Entra ID

  • Autenticação baseada em certificados ativada

  • CA do cliente do Foxpass carregada

  • Mapeamento SAN (UPN/e-mail) definido

Lista de verificação dos requisitos de MDM

  • Capacidade do perfil SCEP

Guia de configuração passo a passo

1. Verifique ou crie a sua CA de cliente no Foxpass

O Foxpass Cloud PKI requer uma CA de Cliente (autoridade de certificação emissora) para assinar certificados de dispositivo utilizados para Microsoft Entra CBA e EAP-TLS Wi-Fi/VPN.

  1. Inicie sessão na consola Foxpass e vá a RADIUS → EAP-TLS

  2. Se ainda não existir nenhum Client CA, crie um agora:

    1. Em "Client Certificate Authorities,", clique em "Create new Client CA"

    2. Edite o Nome da CA, a Validade da CA e o Período de Validade do Certificado, se pretender, e depois clique em "Create CA"

3. Em "Client Certificate Authorities," clique em "Download CA" para guardar para mais tarde

Assim que a CA do cliente é criada, o Foxpass emite automaticamente certificados de Autenticação de cliente (ClientAuth) EKU, certificados com as extensões de Utilização de Chave adequadas e valores SAN/Subject provenientes da sua inscrição no MDM.

2. Certifique-se de que existe um endpoint SCEP do Foxpass

Todos os MDM suportados usam SCEP para solicitar e renovar certificados do Foxpass.

  1. Aceda a Foxpass Console → RADIUS → SCEP

  2. Se já for apresentado um URL do servidor SCEP (endpoint único), avance para o passo 4

  3. Clique em "Create SCEP Endpoint" e, em seguida, defina um Nome, Tipo de verificação, Tipo de autenticação e selecione a Client CA do Passo 1 anterior

  4. Tome nota de "Unique Endpoint" e "Challenge Password" para mais tarde

3. Implementar certificados através do seu MDM ou do instalador de certificados BYOD do Foxpass

Assim que a Client CA e o endpoint SCEP estiverem configurados, o seu MDM pode emitir certificados de dispositivo para Entra CBA.

Foxpass suporta MDMs compatíveis com SCEP (Microsoft Intune, Jamf, Iru (Kandji), Addigy e outros), bem como o Foxpass BYOD Certificate Installer (inscrição baseada em OAuth).

O seu MDM determina o Subject/SAN (UPN ou e-mail), o comportamento de renovação e a geração de chaves. Foxpass assina o certificado e trata da revogação.

Opção A: Microsoft Intune

Passo A1: Criar um perfil de certificado SCEP

  1. Ir para o Centro de Administração do Intune

  2. Aceda a Devices → Configuration profiles → Create profile

  3. Escolha a plataforma (Windows, iOS/iPadOS, macOS, Android)

  4. Tipo de perfil: certificado SCEP

  5. Defina as seguintes configurações principais:

Definição

Valor

URL do servidor SCEP

‘Unique Endpoint’ do SCEP do Foxpass

Formato do nome do assunto

{{UserPrincipalName}} ou {{EmailAddress}}

Tamanho da chave

2048 ou 4096

Utilização de chaves

Assinatura digital, cifragem de chaves

EKU

Autenticação do cliente

Algoritmo de hash

SHA-256

Limite de renovação

Recomendado: 20–30%

Passo A2: Configurar a autenticação SCEP

  • Tipo de autenticação → Segredo partilhado

  • Segredo → Foxpass SCEP "Challenge Password" (da Consola Foxpass)

Passo A3: Atribuir & validar

Atribua o perfil a grupos de utilizadores/dispositivos e verifique:

  • Certificado emitido pela Foxpass Client CA

  • O SAN/Assunto corresponde ao UPN ou ao e-mail

  • EKU = Autenticação do cliente

Opção B: Jamf / Iru (Kandji) / Addigy / Workspace ONE / Mosyle

O Entra CBA não requer Intune para o aprovisionamento de certificados. Isto significa que pode usar o Entra CBA mesmo em ambientes não geridos por Intune, incluindo frotas Apple mistas, implementações multiplataforma, ambientes de ensino, dispositivos de prestadores de serviços/BYOD e organizações que utilizam MDMs não Microsoft.

Estes MDMs seguem a mesma lógica subjacente que o Intune, utilizando SCEP para gerar chaves no dispositivo e solicitar certificados ao Foxpass. Pode encontrar aqui as instruções completas para cada um:

Opção C: dispositivos BYOD

Utilize o Foxpass BYOD Certificate Installer e conclua os passos seguintes:

  • O utilizador inicia sessão com OAuth com Microsoft Entra ID (Nota: o início de sessão com Google do instalador BYOD não pode ser utilizado para Microsoft Entra CBA. O CBA requer certificados que correspondam a identidades Entra.)

  • Foxpass emite um certificado ClientAuth

  • O certificado instala-se localmente (não é necessário MDM)

Isto é ideal para contratantes, dispositivos de estudantes (EDU) ou endpoints não geridos.

4. Carregue a Foxpass Client CA para o Microsoft Entra

Para utilizar este método, o Microsoft Entra tem de confiar na sua CA emissora.

Passo 1: Transferir o certificado CA do cliente

  • Vá para a Foxpass Console → RADIUS → EAP-TLS

  • Transferir o certificado CA do cliente

Passo 2: Carregar a CA do Cliente para o Entra

  • Aceda a Entra Admin Center → Protection → Certificate-Based Authentication → Certificate Authorities

  • Carregue o certificado CA do cliente Foxpass

5. Configurar a autenticação baseada em certificados do Microsoft Entra

No Entra Admin Center:

  1. Ativar a autenticação baseada em certificado

  2. Escolha as regras de mapeamento:

    1. SAN → UPN (recomendado)

    2. SAN → e-mail

  3. EKU obrigatório → Autenticação do cliente

  4. Opcional: Restringir por emissor ou política de certificado

Consulte o Microsoft Learn para regras de mapeamento avançadas, requisitos de EKU, restrições do emissor e um guia completo da configuração do Entra CBA:
https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/authentication/how-to-certificate-based-authentication

6. Aplicar políticas de acesso condicional

Criar uma política de Acesso Condicional:

  • Utilizadores: comece com um grupo de teste

  • Aplicações: Microsoft 365 ou todas as aplicações na cloud

  • Conceder: exigir autenticação baseada em certificado

Melhorias opcionais:

  • Bloquear início de sessão com palavra-passe

  • Exigir dispositivos compatíveis ou associados ao domínio

  • Adicionar alternativa de MFA

7. Testar a autenticação baseada em certificados

Num dispositivo com um certificado emitido pela Foxpass:

  1. Visite https://portal.office.com

  2. Introduza o seu nome de utilizador

  3. O navegador solicita um certificado

  4. Selecione o certificado emitido pelo Foxpass

  5. A autenticação é bem-sucedida sem palavra-passe

Se ocorrer algum problema ao autenticar com um certificado, verifique se o Emissor é Foxpass Client CA e se o SAN/Assunto corresponde ao UPN/e-mail.

(Opcional) Utilize o mesmo certificado Foxpass para Wi-Fi/VPN (EAP-TLS)

Uma vantagem de usar o Foxpass Cloud PKI é que o mesmo certificado de dispositivo emitido para Microsoft Entra CBA também pode ser usado para acesso seguro a Wi-Fi ou VPN através de EAP-TLS com Foxpass Cloud RADIUS.

Com o EAP-TLS, as organizações podem:

  • Implemente acesso à rede Zero-Trust

  • Elimine as palavras-passe para Wi‑Fi e VPN

  • Assegure que apenas dispositivos com um certificado válido emitido pela Foxpass podem aderir

  • Aplique a atribuição de VLAN, regras de confiança de dispositivos ou políticas baseadas na identidade

  • Partilhe o mesmo ciclo de vida de certificados entre a autenticação na cloud Entra CBA e o acesso à rede

Conclusão

Ao utilizar o Foxpass Cloud PKI com o Microsoft Entra CBA e o seu MDM, obtém:

  • Uma PKI privada totalmente gerida

  • Emissão de certificados multiplataforma

  • Gestão automatizada do ciclo de vida dos certificados

  • Identidade de certificado unificada para acesso SaaS e Wi-Fi/VPN (opcional)

  • Integração perfeita com Intune, Jamf, Iru (Kandji), Addigy e BYOD

Esta configuração oferece uma abordagem moderna, sem palavras-passe e baseada em certificados para proteger tanto a identidade como o acesso à rede sem executar a sua própria CA.

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