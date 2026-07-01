Fazer networking não é só para conferências de negócios. As redes locais são ferramentas vitais para manter dispositivos e utilizadores ligados numa única rede e, com o advento das redes locais virtuais (VLANs), as redes empresariais tornaram-se ainda mais eficientes e poderosas.
Com isso em mente, é importante compreender o que é uma VLAN, como funciona e o que a Foxpass pode fazer para tornar a sua VLAN ainda mais eficiente e segura.
Uma rede local (LAN) é um grupo de componentes de rede que partilham a mesma rede física. Assim, uma VLAN é uma sub-rede que liga virtualmente componentes de rede de diferentes LANs numa única rede, contornando assim as limitações físicas de um ambiente LAN.
Com a crescente complexidade das redes, que ultrapassa a capacidade das LANs normais, as VLANs tornaram-se uma alternativa que torna as redes flexíveis, escaláveis, seguras e rápidas.
Quais são os tipos de VLANs?
Existem três tipos básicos de VLANs habitualmente utilizadas:
VLAN de protocolo: As VLANs de protocolo tratam o tráfego com base nos protocolos que utilizam. Os switches separam e encaminham o tráfego com base no protocolo através do qual a VLAN é implementada. O tráfego de outros protocolos não é encaminhado para a porta.
VLAN estática: A VLAN estática também é conhecida como VLAN baseada em porta. Neste tipo de VLAN, os administradores de rede atribuem portas num switch de rede a uma rede virtual específica.
VLAN dinâmica: Ao contrário das VLAN estáticas, as VLAN dinâmicas permitem aos administradores de rede definir a pertença à rede com base nas características dos dispositivos.
Como funciona uma VLAN?
As VLANs dividem uma única LAN física em vários segmentos de rede lógicos. Estes segmentos lógicos de rede comunicam então entre si como se fossem compostos por uma única LAN, quando na realidade existem numa ou mais LANs.
Os segmentos de rede estão separados do restante da LAN física utilizando um router, switch ou bridge. Assim, quando um nó de rede transmite dados, estes chegam a outros nós de uma VLAN, mas não a outros segmentos da LAN física.
Quando uma ponte LAN recebe dados de um nó de rede, os dados são etiquetados de forma explícita ou implícita. A etiquetagem explícita ocorre quando um identificador de VLAN é anexado aos dados, tornando mais fácil para a bridge determinar o próximo nó para os dados. A etiquetagem implícita ocorre ao utilizar a informação presente nos dados (por exemplo, a porta em que os dados chegaram).
Com base na etiquetagem implícita ou explícita, a bridge determina para onde os dados precisam de ser encaminhados, envia os dados para o nó seguinte e isola o segmento LAN específico do resto da LAN.
Por que usar uma VLAN?
As VLANs simplificam as complexidades inerentes às LANs físicas. Numa LAN física simples, quando dois nós enviam tráfego ao mesmo tempo, os dados não são transmitidos corretamente para o destino devido a uma colisão. Esta colisão mantém toda a LAN ocupada, e os dados originais têm de ser enviados novamente.
As VLANs, por outro lado, transmitem dados de um segmento para outro utilizando um switch ou bridge, reduzindo a probabilidade de colisões, em vez de difundirem os dados para todos os dispositivos de rede ligados. Além disso, existem outras vantagens em utilizar uma VLAN:
Custo-benefício
As VLANs comunicam através de switches e não requerem routers, a menos que estejam a enviar dados para fora da VLAN. Como resultado, as VLANs podem gerir carga de dados adicional, diminuir a latência dos dados e, em última análise, reduzir os custos.
Flexibilidade
As VLANs podem ser baseadas em portas, em protocolos ou em sub-redes, proporcionando uma configuração de rede flexível que pode ser configurada entre diferentes edifícios ou pisos, independentemente da proximidade a outros nós de rede.
Menor supervisão administrativa
As VLANs também libertam tempo aos administradores de rede, pois dividem as estações de trabalho em diferentes segmentos de LAN. Os administradores não precisam de reconfigurar a rede ao mover as suas estações de trabalho e também podem limitar o acesso aos utilizadores devido ao isolamento de diferentes segmentos de LAN.
Quais são os casos de utilização de uma VLAN?
Grandes empresas
As grandes empresas geralmente implementam uma rede de longa distância (WAN) para responder às necessidades dos seus escritórios e equipas alargados. Ter várias VLANs como alternativa pode facilitar a configuração, o trabalho entre diferentes funções e a partilha de dados entre diferentes departamentos da empresa.
Isolamento
As VLANs também podem ser usadas para dar aos utilizadores convidados acesso à internet sem fios, sem sequer aceder à rede principal da organização.
Priorização
O tráfego crítico pode ter mais prioridade do que o resto da rede através da utilização e implementação de políticas baseadas em VLAN.
VoIP
As VLANs também podem ser usadas para criar uma camada logicamente separada para VoIP. Isto separa a rede de voz das outras redes, pelo que a rede de voz normalmente não interfere com o tráfego da rede subjacente e pode ser transmitida de um nó para outro sem alterações.
Como pode a Foxpass ajudar?
Existem vários benefícios percebidos na utilização de VLANs, mas com Foxpass, esses benefícios podem multiplicar-se exponencialmente. Foxpass é uma solução que permite tirar partido dos benefícios da VLAN em conjunto com diferentes ferramentas de gestão de acesso de utilizadores, proporcionando maior segurança e facilidade de acesso em toda a organização.
Foxpass é uma ferramenta pronta a usar de automação de servidores e redes que reduz o risco de violações de segurança ao proteger as partes mais sensíveis da sua infraestrutura. Foxpass é simultaneamente escalável e tolerante a falhas, o que o torna uma solução poderosa para empresas de todas as dimensões.
Pode usar o Foxpass para integrar facilmente a VLAN através de atributos RADIUS. Também pode configurar switches Cisco com atribuição de VLAN 802.1x sem fios através da interface fácil de usar do Foxpass, tornando mais simples tirar partido dos benefícios da utilização de VLAN com ferramentas adequadas de gestão de acessos, como o RADIUS.
Com as vantagens de segurança oferecidas pelos ambientes VLAN e as funcionalidades de segurança fornecidas pela Foxpass, terá certamente uma infraestrutura de segurança reforçada que mantém as violações de segurança à distância.