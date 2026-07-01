Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Foxpass
EntrarTeste gratuito
Fale ConoscoEntrarTeste gratuito
A globe interconnected by a network.

Compreender a residência dos dados para IAM & segurança de rede

Foxpass Team
5 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
Teste gratuito

À medida que as organizações se expandem por diferentes regiões e reforçam a sua postura de segurança, a residência de dados tornou-se um requisito essencial para Identity and Access Management (IAM), serviços de certificados, autenticação RADIUS e serviços de diretório. Os quadros de conformidade, desde o RGPD na UE até aos Australian Privacy Principles (APPs), esperam cada vez mais que as empresas saibam onde se encontram os dados de identidade e como são protegidos.

Para cumprir estas expectativas, a Foxpass opera infraestruturas de dados regionais dedicadas na UE, Austrália e América do Norte, dando aos clientes a flexibilidade de escolher onde os seus dados de autenticação, registos e mapeamentos de identidade são processados e armazenados. Esta é uma parte fundamental do compromisso da Foxpass com a conformidade global.

Residência de dados vs. soberania de dados: qual é a diferença?

Embora sejam frequentemente usados de forma intercambiável, estes termos respondem a diferentes necessidades de conformidade:

Residência dos dados: Onde os seus dados são armazenados, normalmente exigido por estruturas de conformidade, equipas de compras ou contratos. Exemplos:

  • “Todos os dados dos clientes da UE devem permanecer na UE.”

  • “Os registos de autenticação devem permanecer dentro das fronteiras australianas.”

Soberania dos dados: Que leis se aplicam a esses dados com base na sua localização física. Por exemplo:

  • Os dados armazenados na UE devem cumprir as normas do RGPD.

  • Os dados armazenados na AU são regidos pela Lei de Privacidade australiana e pelos APPs.

  • Os dados dos EUA/NA estão sujeitos a regulamentos regionais e controlos contratuais.

Em resumo: residência = localização e soberania = autoridade legal

O Foxpass dá aos clientes controlo sobre ambos, permitindo às organizações escolher uma stack de dados regional que esteja alinhada com as suas expectativas regulatórias locais.

Como o Foxpass gere a residência de dados entre regiões

A arquitetura do Foxpass foi concebida para oferecer clareza regulamentar e elevado desempenho.

Pilhas da UE e da Austrália: processamento e replicação na região

  • Os dados de autenticação, os registos, os metadados do diretório e os eventos relacionados com certificados são processados e armazenados dentro da região.

  • Estas stacks suportam clientes com requisitos rigorosos de residência de dados ao abrigo do RGPD ou APP.

Pilha da América do Norte: ancorada na região com desempenho global

  • O ambiente norte-americano funciona como a nossa presença global.

  • Os repositórios de dados autoritativos e o processamento central permanecem ancorados na América do Norte, garantindo consistência e alinhamento regulamentar.

  • Localizações edge em todo o mundo aceleram os pedidos de autenticação para equipas distribuídas globalmente.

Este modelo mantém a integridade da conformidade, ao mesmo tempo que oferece desempenho de baixa latência para RADIUS, LDAP e verificação de certificados para utilizadores internacionais.

Porque é que a residência dos dados é importante para IAM, autenticação e PKI

Os dados de identidade, os registos de autenticação, as pertenças a grupos, os registos de emissão de certificados e o histórico de acesso enquadram-se frequentemente em categorias reguladas. Nas estruturas modernas de conformidade, estes são tratados como dados sensíveis de segurança operacional e devem ser geridos em conformidade.

Isto afeta:

  • Autenticação baseada em certificados

  • Registos de autenticação RADIUS e LDAP

  • Sincronização de diretórios e mapeamentos de identidade

  • Registos de emissão de certificados BYOD

  • Registos de inscrição SCEP orientada por MDM

  • Dados de chave SSH e autorização baseada em funções

Os fatores de conformidade mais comuns para a residência de dados incluem:

RGPD (UE)

  • Exige um tratamento lícito e regras rigorosas para as transferências de dados.

  • Os responsáveis pelo tratamento devem garantir que os dados de identidade sejam mantidos na UE, salvo se existirem proteções adequadas.

ISO 27001 / ISO 27017

  • Destaca as restrições geográficas para dados sensíveis e a documentação clara do fluxo de dados.

  • A residência reduz o âmbito da auditoria e a documentação necessária para transferências para países terceiros.

SOC 2

  • Não é prescritivo quanto à geografia, mas os auditores exigem clareza sobre os fluxos de dados e a localização do armazenamento.

  • Stacks específicos por região simplificam as narrativas de auditoria e reduzem o tratamento de exceções.

Lei da Privacidade Australiana & APPs (AU)

  • A APP 8 exige controlos rigorosos ao divulgar dados pessoais para fora da Austrália.

  • Armazenar dados de autenticação no país ajuda as organizações a evitar avaliações de divulgação transfronteiriça.

Controlos setoriais (finanças, governo, ensino superior, saúde)

  • Muitas equipas de procurement exigem que os dados sejam processados na mesma região antes de aprovarem um fornecedor de IAM ou PKI.

Como o Foxpass ajuda a cumprir os requisitos de residência de dados

A Foxpass suporta necessidades regionais de conformidade em todos os serviços principais, incluindo Cloud RADIUS, Cloud LDAP, Cloud PKI, SSH Key Management e Directory Sync.

Os stacks específicos por região dão-lhe:

  • Processamento na região para dados de identidade da UE e da AU

  • Controlo de dados ancorado na América do Norte, com localizações edge globais para acelerar os pedidos de autenticação

  • Reduziu a complexidade das auditorias ao minimizar os fluxos de dados transfronteiriços

  • Redundância local para autenticação fiável em cada região

  • Menor latência para equipas internacionais que realizam autenticação baseada em certificados ou identidade

  • Limites claros e documentados do fluxo de dados para análises de RGPD, APP, ISO ou SOC 2

O que permanece na sua região:

  • Registos de autenticação do utilizador

  • Eventos de integração de RADIUS, LDAP e BYOD

  • Registos de inscrição de certificados (Cloud PKI / SCEP)

  • Metadados de sincronização de diretórios

  • Mapeamentos de associação a políticas e grupos

  • Funções configuradas e listas de controlo de acesso

  • Metadados da chave SSH

Isto garante uma postura sólida de privacidade e conformidade, preservando ao mesmo tempo o desempenho para equipas distribuídas globalmente.

Residência de dados como facilitador de confiança zero

A segurança de confiança zero depende de:

  • Verificação contínua

  • Sinais de identidade fortes

  • Registos de acesso auditáveis

  • Registos de segurança vinculados à região

  • Confiança baseada em certificados

  • Aplicação da postura do dispositivo

A arquitetura regional da Foxpass reforça cada parte deste modelo, garantindo que os seus dados de identidade permanecem locais onde necessário, enquanto a autenticação se mantém rápida onde quer que a sua equipa trabalhe.

Resumo

A residência de dados é agora um requisito central para organizações que operam sob o RGPD, a ISO 27001, o SOC 2, os Princípios de Privacidade Australianos e frameworks modernos de confiança zero. Com as pilhas de dados isoladas por região da Foxpass na UE, Austrália e América do Norte, as equipas beneficiam de:

  • Processamento na região para clientes da UE e da AU

  • Armazenamento ancorado na América do Norte para operações globais

  • Localizações periféricas em todo o mundo para autenticação rápida sem relocalizar os dados principais

  • Menor carga de conformidade

  • Controlo jurisdicional claro

  • Desempenho melhorado para autenticação baseada em certificados e baseada em identidade

Foxpass garante que os seus dados de identidade são armazenados e processados onde os seus regulamentos o exigem, ao mesmo tempo que oferece o desempenho global que as organizações modernas esperam.

Comece com o Foxpass Agora!
Comece a sua versão de teste grátis para ver como o Foxpass pode automatizar e proteger a sua rede Wi-Fi
Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

A dark blue shield with a lighter blue border displays the text SOC 2 in white, set against a light blue background.
Conformidade & preparação para auditorias

Foxpass & conformidade SOC 2

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços estão em dólares, salvo indicação em contrário. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.