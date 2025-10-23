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A person using a smartphone on a city street in the evening, with blurred lights and people in the background, creating a bokeh effect.

Proteja todos os dispositivos com gestão automatizada de certificados orientada por MDM

Integre o Foxpass Cloud PKI com os principais MDMs (Intune, Jamf, Kandji, Addigy e mais) para emitir e gerir certificados X.509 em todos os dispositivos inscritos, permitindo um acesso sem palavra-passe e sem interrupções através do Foxpass Cloud RADIUS

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A person in glasses looks at a computer monitor displaying a web interface for managing RADIUS attributes, with various settings and options visible on a blue background.

Por que MDM + Foxpass Cloud PKI

Identidade e acesso unificados de dispositivos

O seu MDM gere a postura do dispositivo; Foxpass gere a confiança. Em conjunto, oferecem automação integral do ciclo de vida dos certificados para autenticação de rede, desde a inscrição até à renovação e revogação.

Destaques:

  • Automatize a inscrição de certificados através de SCEP

  • Elimine o acesso por palavra-passe a Wi-Fi ou VPN

  • Imponha Zero Trust com um an baseado em dispositivo e utilizador

  • Integre com o Foxpass Cloud RADIUS para autorizar o acesso com base na identidade verificada do dispositivo


Como isso funciona?

Como isso funciona?

  1. Dispositivos geridos (via integração MDM) Quando um dispositivo é inscrito através do seu MDM (Intune, Jamf, Kandji, Addigy ou outros), o MDM solicita um certificado à sua AC configurada (Foxpass Cloud PKI ou use a sua própria AC). O certificado X.509 emitido identifica de forma segura o dispositivo para o Foxpass Cloud RADIUS no momento da ligação.

  2. Dispositivos não geridos/BYOD (via Foxpass BYOD Installer) Para ambientes BYOD, o Foxpass BYOD Certificate Installer trata da inscrição e instalação de certificados sem dependência de MDM, garantindo que tanto os dispositivos geridos como os pessoais estejam abrangidos por um sistema de autenticação unificado.

  3. Gestão do ciclo de vida dos certificados O Foxpass Cloud PKI funciona em conjunto com o seu MDM para gerir todo o ciclo de vida dos certificados.

    1. Emissão: através da integração MDM (SCEP) ou autoinscrição do utilizador (BYOD Installer)

    2. Renovação: tratada automaticamente por um MDM antes da expiração ou através de notificação por e-mail para certificados BYOD

    3. Revogação: o certificado é rejeitado quando um dispositivo ou utilizador sai da organização, ou pode ser revogado manualmente na consola Foxpass


Ciclo de vida de certificados de ponta a ponta com integração do Foxpass Cloud RADIUS e MDM

Flowchart illustrating how MDM & IdP Integrations work with Foxpass Cloud RADIUS and PKI for device authentication, user lookup, and certificate deployment for end users, Wi-Fi routers, and devices.


Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Autenticação baseada em certificados em ação

O Foxpass Cloud RADIUS utiliza o certificado apresentado por um dispositivo para verificar:

  • Validade do emissor (Foxpass CA, Microsoft CA ou use a sua própria CA)

  • Estado de expiração e revogação do certificado

  • Mapeamento entre a identidade do dispositivo/utilizador e a política de acesso à rede

Isto permite autenticação segura, sem palavra-passe, para:

  • Wi-Fi (EAP-TLS)

  • VPNs

  • Acesso à LAN com fios


Certificados baseados no utilizador vs. no dispositivo

Certificados de utilizador Emitidos a indivíduos e associados a contas de fornecedor de identidade (por exemplo, Entra ID, Google Workspace).

  • Utilizado para autenticação baseada no utilizador em portáteis, tablets ou dispositivos móveis

  • Comum em organizações que utilizam políticas de Acesso Condicional no Intune ou semelhantes

Certificados de dispositivo Emitidos para endpoints geridos através da inscrição em MDM.

  • Associado à identidade exclusiva do dispositivo, e não do utilizador

  • Comum em dispositivos partilhados, endpoints IoT, impressoras ou sistemas de quiosque

Em conjunto, os certificados de utilizador e de dispositivo oferecem cobertura total para todos os cenários de acesso, alinhando-se com os princípios de rede Zero Trust.

A webpage titled EAP-TTLS/PEAP displays a table of RADIUS Certificates with names, expiration dates, and blue Download Certificate buttons for prod-2023, prod-2024, and prod-2025.

Vantagens em resumo

  • Integração perfeita com os principais MDMs (Intune, Jamf, Kandji, Addigy, Mosyle, Workspace ONE)

  • Inscrição e renovação automáticas de certificados baseadas em SCEP

  • Modelo de confiança unificado em dispositivos geridos e BYOD

  • Autenticação EAP-TLS sem palavra-passe para Wi-Fi e VPN

  • Funciona com Foxpass Cloud PKI ou utilize a sua própria CA

  • Simplifica a conformidade e as auditorias com rastreabilidade completa de certificados


Licenciamento e compatibilidade

A gestão de certificados orientada por MDM está incluída no licenciamento Foxpass Advanced User, com suporte para integração com ambientes geridos por MDM e inscrição de certificados BYOD. Utilizar com:

  • Foxpass Cloud PKI, Microsoft Cloud PKI, ou traga a sua própria CA

  • Foxpass Cloud RADIUS para aplicação do acesso baseado em certificados


Pronto para automatizar a gestão de certificados para acesso à rede em todos os dispositivos?

Aproveite o seu MDM em conjunto com Foxpass Cloud PKI e Foxpass Cloud RADIUS para ter controlo total sobre o acesso à sua rede baseado em certificados.

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