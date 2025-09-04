Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Foxpass
EntrarTeste gratuito
Fale ConoscoEntrarTeste gratuito
A web page displays SSH key configuration settings. A dropdown menu labeled SSH Key expiration time? is open, showing options: No Expiration, 90 days, 180 days, and 360 days. The No Expiration option is highlighted.

Automatize, integre e expanda o Foxpass com uma API REST completa

Gira utilizadores, grupos, chaves SSH, políticas de acesso e dados de auditoria com confiança através de uma API intuitiva para programadores, criada para a automatização segura de infraestruturas.

Fale ConoscoVer documentação da API
A man with glasses and a bun smiles while working on a computer at a desk in a modern office. Two other people are seen collaborating in the background.

Por que usar a API do Foxpass?

A gestão manual de diretórios ou chaves não escala — e introduz risco. A API do Foxpass permite à sua equipa:

  • Automatize o aprovisionamento de utilizadores e grupos

  • Sincronize chaves SSH programaticamente

  • Gerir permissões de acesso como código

  • Integre-se com plataformas internas e pipelines de DevOps

  • Acionar o desprovisionamento ou a revogação de credenciais através de ferramentas de CI/CD

Se pretende gerir infraestruturas em grande escala, esta API é a base para a automatização de IAM e a aplicação de zero trust.

Capacidades principais

  • Secure remote access management icon

    Gerenciamento de usuários

    • Criar, atualizar ou eliminar utilizadores

    • Definir funções de utilizador e atributos de acesso LDAP

    • Desativar ou reativar contas programaticamente


  • User groups icon

    Gestão de grupos

    • Crie grupos e atribua utilizadores

    • Aplique políticas de acesso através de permissões baseadas em grupos

    • Controle dinamicamente a pertença a grupos LDAP


  • SSO and SAML integration key icon

    Gestão de chaves SSH (com o Engineering Add-On)

    • Carregar chaves SSH para contas de utilizador

    • Rode as chaves através de script ou ação de CI/CD

    • Aplique controlo de chaves de fonte única em todos os servidores


  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Controlo de atributos POSIX (com o complemento de engenharia)

    • Defina UID, GID, shell e diretório pessoal para os utilizadores de engenharia

    • Integre com sistemas de início de sessão Linux/macOS


  • Update Management icon

    Registos de auditoria & dados de autenticação

    • Recupere os registos de acesso para LDAP e RADIUS

    • Exporte registos para uma ferramenta SIEM ou de monitorização

    • Reveja o histórico de acesso para conformidade


Integrações populares

  • Portais de administração internos personalizados
  • Infraestrutura como código (por exemplo, Terraform, Ansible)
  • Pipelines de CI/CD (por exemplo, fluxos de trabalho de desprovisionamento)
  • Ferramentas de MDM ou gestão de endpoints
  • Automações de resposta a incidentes

Arquitetura da API

  • Endpoints RESTful com estruturas JSON previsíveis

  • Autenticação baseada em token com acesso limitado

  • Limites de taxa para desempenho e segurança

  • Totalmente documentado através do Foxpass Developer Portal


Exemplos de endpoints incluem:

  • GET /api/users/ – Listar utilizadores

  • POST /api/groups/ – Criar grupo

  • PUT /api/public-keys/{id}/ – Atualizar chave SSH

  • GET /api/logs/ – Obter registos de auditoria


A glowing blue digital padlock icon in the center of a dark background with circular, futuristic technology patterns, symbolizing cybersecurity or data protection.

Segurança por conceção

  • Encriptação TLS para todo o tráfego da API

  • Permissões de tokens de API baseadas em funções

  • Registos e trilhos de auditoria da atividade da API

  • Suporta casos de uso alinhados com SOC 2 e HIPAA


Recursos

Referência completa da API
Guias de introdução rápida & integração

Pronto para automatizar o controlo de acesso?

A API do Foxpass dá à sua equipa o controlo e a flexibilidade para tratar a IAM como infraestrutura — segura, escalável e orientada por código.

Fale ConoscoExplorar a documentação
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços estão em dólares, salvo indicação em contrário. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.