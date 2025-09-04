Automatize, integre e expanda o Foxpass com uma API REST completa
Gira utilizadores, grupos, chaves SSH, políticas de acesso e dados de auditoria com confiança através de uma API intuitiva para programadores, criada para a automatização segura de infraestruturas.
Por que usar a API do Foxpass?
A gestão manual de diretórios ou chaves não escala — e introduz risco. A API do Foxpass permite à sua equipa:
Automatize o aprovisionamento de utilizadores e grupos
Sincronize chaves SSH programaticamente
Gerir permissões de acesso como código
Integre-se com plataformas internas e pipelines de DevOps
Acionar o desprovisionamento ou a revogação de credenciais através de ferramentas de CI/CD
Se pretende gerir infraestruturas em grande escala, esta API é a base para a automatização de IAM e a aplicação de zero trust.
Capacidades principais
Gerenciamento de usuários
Criar, atualizar ou eliminar utilizadores
Definir funções de utilizador e atributos de acesso LDAP
Desativar ou reativar contas programaticamente
Gestão de grupos
Crie grupos e atribua utilizadores
Aplique políticas de acesso através de permissões baseadas em grupos
Controle dinamicamente a pertença a grupos LDAP
Gestão de chaves SSH (com o Engineering Add-On)
Carregar chaves SSH para contas de utilizador
Rode as chaves através de script ou ação de CI/CD
Aplique controlo de chaves de fonte única em todos os servidores
Controlo de atributos POSIX (com o complemento de engenharia)
Defina UID, GID, shell e diretório pessoal para os utilizadores de engenharia
Integre com sistemas de início de sessão Linux/macOS
Registos de auditoria & dados de autenticação
Recupere os registos de acesso para LDAP e RADIUS
Exporte registos para uma ferramenta SIEM ou de monitorização
Reveja o histórico de acesso para conformidade
Integrações populares
- Portais de administração internos personalizados
- Infraestrutura como código (por exemplo, Terraform, Ansible)
- Pipelines de CI/CD (por exemplo, fluxos de trabalho de desprovisionamento)
- Ferramentas de MDM ou gestão de endpoints
- Automações de resposta a incidentes
Arquitetura da API
Endpoints RESTful com estruturas JSON previsíveis
Autenticação baseada em token com acesso limitado
Limites de taxa para desempenho e segurança
Totalmente documentado através do Foxpass Developer Portal
Exemplos de endpoints incluem:
GET /api/users/ – Listar utilizadores
POST /api/groups/ – Criar grupo
PUT /api/public-keys/{id}/ – Atualizar chave SSH
GET /api/logs/ – Obter registos de auditoria
Segurança por conceção
Encriptação TLS para todo o tráfego da API
Permissões de tokens de API baseadas em funções
Registos e trilhos de auditoria da atividade da API
Suporta casos de uso alinhados com SOC 2 e HIPAA
Pronto para automatizar o controlo de acesso?
A API do Foxpass dá à sua equipa o controlo e a flexibilidade para tratar a IAM como infraestrutura — segura, escalável e orientada por código.