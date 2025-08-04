Wi‑Fi seguro e acesso à rede baseado na identidade para o ensino superior
Ofereça uma experiência de acesso fluida, de confiança zero, em todo o campus, com suporte BYOD personalizado e compatibilidade com eduroam. Com a confiança de faculdades e universidades em todo o mundo.
Criado para as exigências de TI das universidades
Expanda a segurança em todo o campus sem complexidade
Das salas de aula às redes das residências estudantis e aos laboratórios de investigação, as equipas de TI universitárias enfrentam uma enorme pressão para disponibilizar acesso à rede rápido, seguro e escalável sem comprometer o controlo. O Foxpass Cloud RADIUS pode ajudar a:
Implemente acesso de confiança zero entre docentes, estudantes e investigadores
Elimine os SSIDs partilhados e o cansaço causado pelas palavras-passe
Mantenha trilhos de auditoria para políticas internas e conformidade
Simplifique a integração de dispositivos geridos e BYOD
Integre-se com fornecedores de identidade como Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin
Foxpass também simplifica a segmentação de rede em ambientes de campus complexos. Quer esteja a gerir residências de estudantes, edifícios do corpo docente, laboratórios ou Wi-Fi público, o Foxpass pode atribuir dinamicamente utilizadores e dispositivos à VLAN correta com base na pertença a grupos do seu fornecedor de identidade. Isto significa que os estudantes ficam fora das redes administrativas ou de investigação — sem necessidade de etiquetagem manual de VLAN ou de configurações estáticas.
Concebido para o campus moderno
Instalador de certificado BYOD com marca NetID
Permita que os utilizadores se inscrevam de forma autónoma e segura com uma experiência de certificado com marca personalizada. Dê suporte ao sistema NetID da sua instituição, aplicando autenticação forte, sem confundir os utilizadores nem sobrecarregar a equipa de TI.
Compatibilidade com eduroam
Foxpass facilita a autenticação segura dos seus utilizadores em instituições participantes no eduroam. Quer estejam no campus ou a viajar para investigação, estudantes e docentes mantêm-se ligados em segurança com as credenciais da sua instituição de origem.
Integração de diretório & MDM
Ligue-se à sua infraestrutura existente de gestão de identidades e dispositivos. Sincronize utilizadores a partir de Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin. Envie certificados através do Jamf, Intune, Kandji ou utilize o portal BYOD alojado da Foxpass.
Controlo de acesso baseado em funções & atribuição de VLAN
Imponha o acesso por tipo de utilizador: estudante, funcionário, convidado, laboratório. Coloque os utilizadores em VLANs segmentadas para proteger os sistemas de investigação e administrativos.
Registos prontos para auditoria para conformidade com políticas
Os registos de acesso detalhados suportam a aplicação de políticas e a conformidade com a proteção de dados. Ideal para instituições que cumprem a HIPAA, a FERPA e a revisão interna.
Quem usa o Foxpass no ensino superior
Porque é que universidades e faculdades confiam na Foxpass
- Suporte NetID com inscrição de marca personalizada
- Flexibilidade de dispositivos BYOD e MDM
- autenticação RADIUS compatível com eduroam
- Nativo da cloud, sem necessidade de hardware
- SLA de 99,9% de tempo de atividade + infraestrutura global redundante
- Pronto para SOC 2 Type II & HIPAA
- Com a confiança de instituições de ensino superior desde 2015
- Suporte ágil, liderado por engenheiros
Concebido para cumprir os objetivos de segurança e experiência do ensino superior
Modernize a segurança do Wi‑Fi no campus
Reduza a sobrecarga de TI com automação
Garanta a segmentação da rede com privilégio mínimo
Proporcione acesso simples e seguro a estudantes e docentes, dentro e fora do campus
Assegure a conformidade enquanto proporciona uma excelente experiência ao utilizador
Pronto para modernizar o acesso à rede do campus?
Foxpass Cloud RADIUS ajuda faculdades e universidades a proteger todas as ligações, ao mesmo tempo que oferece a estudantes, docentes e convidados uma experiência sem atritos.