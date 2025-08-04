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Foxpass
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A group of students sit and talk in small groups on tiered steps with potted plants and purple cushions in a bright, modern indoor space. Some read books or use laptops.

Wi‑Fi seguro e acesso à rede baseado na identidade para o ensino superior

Ofereça uma experiência de acesso fluida, de confiança zero, em todo o campus, com suporte BYOD personalizado e compatibilidade com eduroam. Com a confiança de faculdades e universidades em todo o mundo.

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The front view of the Massachusetts Institute of Technology (MIT) building features tall columns, a large dome, and leafless trees, with a green lawn in the foreground.

Criado para as exigências de TI das universidades

Expanda a segurança em todo o campus sem complexidade

Das salas de aula às redes das residências estudantis e aos laboratórios de investigação, as equipas de TI universitárias enfrentam uma enorme pressão para disponibilizar acesso à rede rápido, seguro e escalável sem comprometer o controlo. O Foxpass Cloud RADIUS pode ajudar a:

  • Implemente acesso de confiança zero entre docentes, estudantes e investigadores

  • Elimine os SSIDs partilhados e o cansaço causado pelas palavras-passe

  • Mantenha trilhos de auditoria para políticas internas e conformidade

  • Simplifique a integração de dispositivos geridos e BYOD

  • Integre-se com fornecedores de identidade como Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin

Foxpass também simplifica a segmentação de rede em ambientes de campus complexos. Quer esteja a gerir residências de estudantes, edifícios do corpo docente, laboratórios ou Wi-Fi público, o Foxpass pode atribuir dinamicamente utilizadores e dispositivos à VLAN correta com base na pertença a grupos do seu fornecedor de identidade. Isto significa que os estudantes ficam fora das redes administrativas ou de investigação — sem necessidade de etiquetagem manual de VLAN ou de configurações estáticas.

Saiba mais

Concebido para o campus moderno

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Instalador de certificado BYOD com marca NetID

    Permita que os utilizadores se inscrevam de forma autónoma e segura com uma experiência de certificado com marca personalizada. Dê suporte ao sistema NetID da sua instituição, aplicando autenticação forte, sem confundir os utilizadores nem sobrecarregar a equipa de TI.

  • A blue outline of a globe with a padlock in front, symbolizing internet security or online privacy.

    Compatibilidade com eduroam

    Foxpass facilita a autenticação segura dos seus utilizadores em instituições participantes no eduroam. Quer estejam no campus ou a viajar para investigação, estudantes e docentes mantêm-se ligados em segurança com as credenciais da sua instituição de origem.

  • Workflow / connected icon

    Integração de diretório & MDM

    Ligue-se à sua infraestrutura existente de gestão de identidades e dispositivos. Sincronize utilizadores a partir de Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin. Envie certificados através do Jamf, Intune, Kandji ou utilize o portal BYOD alojado da Foxpass.

  • Secure remote access management icon

    Controlo de acesso baseado em funções & atribuição de VLAN

    Imponha o acesso por tipo de utilizador: estudante, funcionário, convidado, laboratório. Coloque os utilizadores em VLANs segmentadas para proteger os sistemas de investigação e administrativos.

  • Custom branding icon

    Registos prontos para auditoria para conformidade com políticas

    Os registos de acesso detalhados suportam a aplicação de políticas e a conformidade com a proteção de dados. Ideal para instituições que cumprem a HIPAA, a FERPA e a revisão interna.

Quem usa o Foxpass no ensino superior

Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.

Porque é que universidades e faculdades confiam na Foxpass

  • Suporte NetID com inscrição de marca personalizada
  • Flexibilidade de dispositivos BYOD e MDM
  • autenticação RADIUS compatível com eduroam
  • Nativo da cloud, sem necessidade de hardware
  • SLA de 99,9% de tempo de atividade + infraestrutura global redundante
  • Pronto para SOC 2 Type II & HIPAA
  • Com a confiança de instituições de ensino superior desde 2015
  • Suporte ágil, liderado por engenheiros
Four young adults sit around a table with laptops, notebooks, and a water bottle, smiling and laughing while working together in a bright, modern office space with large windows.

Concebido para cumprir os objetivos de segurança e experiência do ensino superior

  • Modernize a segurança do Wi‑Fi no campus

  • Reduza a sobrecarga de TI com automação

  • Garanta a segmentação da rede com privilégio mínimo

  • Proporcione acesso simples e seguro a estudantes e docentes, dentro e fora do campus

  • Assegure a conformidade enquanto proporciona uma excelente experiência ao utilizador


Pronto para modernizar o acesso à rede do campus?

Foxpass Cloud RADIUS ajuda faculdades e universidades a proteger todas as ligações, ao mesmo tempo que oferece a estudantes, docentes e convidados uma experiência sem atritos.

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