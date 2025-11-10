Bridge Your Cloud Identity to Active Directory-Backed Systems
Use Foxpass LDAP Bridge to connect your modern identity provider (like Entra ID, Google Workspace, Okta, or OneLogin) to legacy apps, VPNs, and servers that still depend on Active Directory and LDAP authentication — without exposing or extending AD.
O desafio: unir sistemas legados e identidades modernas
À medida que as organizações modernizam os seus sistemas para fornecedores de identidade na cloud, como Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin, muitos sistemas internos ou legados continuam a depender de LDAP para autenticação. Manter o Active Directory no local apenas para esses poucos sistemas leva a contas duplicadas, dores de cabeça de sincronização e complexidade desnecessária na infraestrutura.
É necessária uma forma segura de permitir que os utilizadores iniciem sessão com as respetivas credenciais de IdP na cloud, enquanto os sistemas legados continuam a autenticar através de LDAP no Active Directory — sem que os utilizadores nem a equipa de TI toquem diretamente no AD.
A solução Foxpass: um proxy LDAP seguro entre o IdP e o AD
O Foxpass LDAP Bridge liga de forma segura as suas identidades cloud IdP aos seus sistemas existentes com suporte de AD, permitindo que os utilizadores iniciem sessão com as suas credenciais cloud modernas enquanto as aplicações legadas continuam a usar autenticação baseada em LDAP.
O Foxpass funciona como um proxy LDAP alojado, validando cada pedido de autenticação em relação ao seu IdP e devolvendo respostas compatíveis com AD ao sistema legado — tudo isto sem manter nem expor controladores de domínio.
O Foxpass mapeia os utilizadores e grupos do seu IdP para atributos e políticas LDAP, permitindo uma autenticação fluida com as credenciais do seu IdP na cloud — sem palavras-passe duplicadas nem sincronizações manuais.
Utilize-o para:
Autentique VPNs, dispositivos NAS e aplicações legadas que só suportam LDAP.
Mantenha a segurança e a conformidade com registo centralizado e acesso com privilégios mínimos.
Acelere a sua migração para deixar de depender do AD no local.
Como o Foxpass LDAP Bridge liga o seu IdP aos sistemas AD
Os utilizadores autenticam-se com o IdP na cloud da sua organização (Entra ID, Okta, Google Workspace, OneLogin).
Foxpass verifica e mapeia a identidade do utilizador para atributos e políticas LDAP.
Os sistemas legados ligam-se ao Foxpass LDAP Bridge através de TLS para associações LDAP.
Os pedidos de autenticação são processados e registados — não são necessárias credenciais AD diretas.
Principais vantagens de usar o Foxpass LDAP Bridge
Simplifique a identidade híbrida: ligue inícios de sessão baseados em IdP a sistemas AD sem alterações ao esquema.
Unifique as credenciais: os utilizadores autenticam-se através do IdP da sua organização, não do AD.
Proteja a sua rede: sem exposição direta de controladores de domínio ou portas LDAP.
Acelere a migração: mantenha os sistemas legados funcionais durante a transição para uma identidade totalmente na cloud.
Reforce a conformidade: visibilidade centralizada e auditoria de acessos.
Próximo passo: avançar para LDAP completo na cloud
Quando estiver a postos para aposentar de vez o Active Directory, o Foxpass Cloud LDAP oferece um diretório completo alojado na cloud e sincronizado com o seu IdP — substituindo totalmente o AD para autenticação, enquanto mantém a compatibilidade com LDAP.
Se estiver a manter o seu próprio servidor LDAP ou AD, provavelmente está a desperdiçar imenso tempo da sua equipa de TI.
Ken K., Verified Foxpass User
Integração fácil com o seu IDP (Okta/Google), disponibilize uma interface LDAP sem um AD no local nem servidores. A equipa é excelente e está disposta a implementar as funcionalidades que recomendamos.
Isaac O., Director of Technology
Pronto para colmatar a lacuna?
O Foxpass Cloud LDAP permite à sua organização unificar a autenticação em sistemas na cloud e no local — sem infraestrutura para alojar, sem palavras-passe duplicadas, sem interrupções.