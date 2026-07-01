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Novas funcionalidades - junho & julho de 2016

Foxpass Team
2 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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Estamos sempre a trabalhar em novas funcionalidades poderosas para tornar a sua experiência com o Foxpass ainda melhor. E, por isso, temos todo o gosto em anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades que lançámos nas últimas semanas, bem como algumas funcionalidades futuras que estão em Beta.

Microsoft Office 365

O suporte para Microsoft Office 365 está aqui! Se a sua organização utiliza Office 365, tudo o que precisa de fazer é registar-se ou iniciar sessão em Foxpass.com. Também pode configurar o Foxpass para sincronizar com o seu Azure AD na página Config.

Screenshot of Foxpass's sign in with Office 365 feature

Foxpass VPN

Caso não tenha visto no início deste mês: lançámos uma VPN AMI no AWS Marketplace! Leia o anúncio aqui e descubra por que precisa de um aqui.

Correção de erro do OpenVPN

Existe um bug conhecido na extensão LDAP do OpenVPN que provoca falhas quando encontra problemas de ligação e tempos limite. Criámos um pacote atualizado para o Ubuntu 14.04 que corrige isso. Pode transferir o pacote a partir do launchpad aqui.

Sincronização de utilizadores e grupos do Bitium

Adicionámos a capacidade de configurar uma sincronização contínua de Bitium para Foxpass. Se ativar a sincronização do Bitium, todos os seus utilizadores e grupos serão sincronizados automaticamente. Aceda à página Directory Sync para começar.

Screenshot of the Bitium synchronization feature

Isenções de autenticação delegada

Agora é possível isentar utilizadores específicos da utilização de autenticação delegada. Isto é especialmente útil para contas remotas ou de máquina que não estão armazenadas no seu diretório.

Além disso, pode verificar os registos para ver se também existe um erro de delegated auth error reporting.

Screenshot of the password authentication delegation feature

Ordenação da tabela de utilizadores

Agora já é possível ordenar a sua tabela de utilizadores pelo cabeçalho da coluna. Basta clicar no cabeçalho para ordenar ou inverter a ordenação dessa coluna.

A screenshot of Foxpass's user table sorting

Utilizadores fora do domínio

Se tiver um utilizador que não tenha uma conta de e-mail no seu domínio, agora pode adicioná-lo à sua organização. No entanto, têm de ser geridos manualmente por um administrador. Os administradores podem definir manualmente as palavras-passe e as chaves SSH dos utilizadores na página User, no menu pendente “Actions”.

Se tiver a autenticação delegada ativada, pode isentar estes utilizadores com a nossa nova funcionalidade de isenção delegada na página Config.

A screenshot highlighting non-domain users

Reforce a sua segurança

Quer melhorar a segurança da sua rede, ao mesmo tempo que facilita a ligação de utilizadores autorizados? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos:

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