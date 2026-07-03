No panorama digital em constante evolução de hoje, a necessidade de um controlo de acesso robusto nas redes Wi‑Fi nunca foi tão importante. As organizações estão constantemente à procura de soluções que possam proporcionar uma experiência fluida, mas segura, aos seus utilizadores.
Neste blogue, vamos analisar em profundidade quatro das principais soluções para proteger redes Wi‑Fi (e com fios) — Cisco ISE, Aruba ClearPass, Portnox CLEAR e a nossa própria oferta, Foxpass RADIUS.
Cisco Identity Services Engine (ISE)
O Cisco ISE, um componente integrante do portefólio de segurança da Cisco, funciona como uma ferramenta centralizada de aplicação de políticas que fornece segurança de rede empresarial. Aqui está uma descrição mais detalhada das suas funcionalidades:
Controlo de acesso granular: As políticas são alimentadas por perfis de dispositivos, avaliações de postura e identidade e funções específicas do utilizador.
Integração holística: Integração perfeita com outros produtos de segurança e rede da Cisco, proporcionando acesso segmentado e controlado.
Gestão de visitantes: O acesso temporário é facilitado através do ISE Self-Registered Guest Portal.
Embora o Cisco ISE tenha muitas funcionalidades e seja um líder do setor, para tirar verdadeiramente partido das suas capacidades, é necessário um investimento substancial na infraestrutura e na formação da Cisco. É uma solução robusta, mas pode ser excessiva e representar um investimento demasiado elevado para organizações que não estejam totalmente integradas no ecossistema Cisco ou que não tenham os recursos para a gerir e manter.
Aruba ClearPass
O HPE Aruba ClearPass é conhecido pelas suas capacidades de segurança de acesso em redes com e sem fios. Aruba ClearPass está otimizado para a infraestrutura da Aruba e oferece:
Controlo de acesso sensível ao contexto: tira partido da infraestrutura HPE Aruba para um controlo de acesso à rede mais detalhado.
BYOD Management: O ClearPass Onboard suporta avaliações de postura e remediação para vários dispositivos, incluindo dispositivos não pertencentes à empresa.
Integração de convidados: o ClearPass Guest disponibiliza portais integrados convenientes para uma integração de convidados em self-service, sem complicações.
No entanto, por mais robusto que o ClearPass seja, recomenda-se a integração com a infraestrutura da Aruba para um desempenho ideal. Embora ofereça suporte a vários fornecedores, a experiência mais fluida surge frequentemente ao tirar partido da suite completa de rede da Aruba.
Portnox CLEAR (parte do Portnox Cloud)
O Portnox CLEAR é uma solução de segurança Wi-Fi de vários fornecedores que enfatiza a segurança e a visibilidade em diversos ambientes empresariais. A Portnox comercializa suas ofertas de Wi-Fi-como-serviço/RADIUS-como-serviço sob as marcas cloud Portnox CLEAR/Portnox. A Portnox também tem uma solução no local para suportar o controlo de acesso à rede sem agentes que se pode integrar com o Portnox CLEAR para a gestão expandida dos dispositivos corporativos e pessoais.
As soluções conjuntas da Portnox oferecem:
Descoberta Flexível de Dispositivo: Opções baseadas em agente e sem agente para classificação e avaliação de dispositivos.
Segurança de ponta a ponta: Políticas abrangentes de controlo de acesso e integração com populares ferramentas de segurança de endpoints.
Autenticação centrada na nuvem: RADIUS-como-serviço gerenciado na cloud para facilitar o gerenciamento.
Foxpass RADIUS
Em um mundo cada vez mais migrando para a nuvem, o Foxpass RADIUS surge como a melhor solução para organizações que buscam uma solução de acesso à rede simplificada, escalável e independente de fornecedor. Foxpass RADIUS enfatiza simplicidade e escalabilidade:
Configuração simplificada baseada na cloud: Uma das características distintivas do Foxpass RADIUS é a sua configuração intuitiva e orientada para a cloud. As organizações podem estabelecer e gerir rapidamente os seus serviços RADIUS sem o peso de infraestrutura no local, simplificando a implementação e reduzindo a carga operacional de TI.
Escalabilidade em sua essência: O Foxpass entende as necessidades dinâmicas das empresas, especialmente à medida que elas crescem. Com o Foxpass, as organizações aumentam ou diminuem facilmente com base em seus requisitos específicos.
Autenticação moderna baseada em certificado: Na era das ameaças cibernéticas, o Foxpass enfatiza a segurança com foco na autenticação baseada em certificado. A Infraestrutura de Chave Pública (PKI) automatizada garante que os dispositivos e os utilizadores sejam autenticados com segurança, reduzindo as vulnerabilidades associadas a mecanismos baseados em senha.
Integração sem complicações: Com um conjunto cada vez maior de dispositivos, utilizadores e redes Wi-Fi, a integração pode muitas vezes tornar-se uma tarefa complexa. Foxpass simplifica este processo, garantindo que os dispositivos e os utilizadores possam ser adicionados à rede com o mínimo de fricção, melhorando a segurança e a experiência do utilizador.
Abordagem neutra em relação a fornecedores: Ao contrário de muitas soluções de segurança Wi‑Fi que vinculam as organizações a um ecossistema específico, o Foxpass RADIUS destaca-se pelo seu design agnóstico em relação a fornecedores. Isto garante que se integra sem problemas com praticamente qualquer hardware de rede e segurança, proporcionando às empresas flexibilidade e evitando a dependência de um único fornecedor.
Gestão centralizada: Uma solução centrada na cloud, o Foxpass RADIUS oferece uma plataforma centralizada onde os administradores podem monitorizar, gerir e modificar políticas de acesso, perfis de utilizador e listas de dispositivos. Esta vista unificada aumenta a eficiência, reduz os tempos de resposta e garante a aplicação consistente de políticas.
Ao contrário das soluções tradicionais, o Foxpass RADIUS reimagina o controlo de acesso à rede para a era moderna. A sua ênfase na simplicidade, flexibilidade e acessibilidade faz dele uma proposta atrativa para as organizações, desde startups ágeis a empresas em expansão. Em um mundo dominado por soluções complexas e muitas vezes caras, o Foxpass RADIUS oferece um sopro de ar fresco, provando que uma segurança de rede robusta não precisa ser complicada ou exorbitante.
Porque deve escolher a Foxpass
Soluções como Cisco ISE, Aruba ClearPass e Portnox são ideais para empresas de grande porte. Eles vêm com a sua parte justa das implicações de investimento em termos de licenciamento, hardware e manutenção.
Para pequenas e médias organizações, Foxpass representa uma alternativa ideal para autenticação de rede e controlo de acesso. A facilidade de configuração, a escalabilidade flexível e a baixa sobrecarga de manutenção da solução cloud RADIUS da Foxpass permitem às organizações obter uma segurança de rede robusta sem as barreiras típicas de custo e complexidade.
Para além das suas capacidades técnicas, o Foxpass RADIUS também foi concebido a pensar em organizações com orçamentos mais limitados. Ao eliminar o custo e a complexidade dos sistemas on-premises tradicionais, a Foxpass torna a segurança robusta das redes Wi‑Fi acessível a empresas de todas as dimensões e orçamentos.
Em conclusão, se uma solução de acesso seguro Wi-Fi económica, fácil de usar e escalável está no seu radar, o Foxpass RADIUS é a escolha certa.
Se a tua organização deseja aprimorar a segurança e a autenticação da rede com um sistema acessível e fácil de usar, o Foxpass RADIUS é a escolha ideal em comparação com implantações tradicionais de controle de acesso à rede local ou soluções complicadas cloud . Nosso modelo simplificado de entrega cloud e gerenciamento intuitivo tornam o melhor controle de acesso à rede possível para organizações de qualquer tamanho ou orçamento.
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