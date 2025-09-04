Simplifique a integração Passwordless de BYOD com um instalador de certificados self-service
Permita que os utilizadores registem os seus próprios dispositivos para acesso seguro a Wi-Fi e VPN, sem aprovisionamento manual, palavras-passe partilhadas ou pedidos ao IT. Incluído com a licença Foxpass Advanced.
O que faz
O Foxpass BYOD Certificate Installer disponibiliza uma interface segura de autosserviço que permite a utilizadores e organizações:
Transfira e instale um certificado X.509
Inscrever o dispositivo pessoal (não gerido) para acesso à rede
Autentique-se via EAP-TLS na sua infraestrutura de Wi-Fi ou VPN
Evite por completo a autenticação de rede baseada em palavras-passe
Complemente as integrações de MDM para fornecer acesso completo à rede de confiança zero, baseado em certificados, para todos os dispositivos — geridos ou BYOD
Isto permite autenticação sem palavra-passe, baseada em certificados— um pilar central do acesso à rede de confiança zero.
Principais capacidades
Inscrição de certificado EAP-TLS
Emite certificados X.509 a partir do backend seguro da Foxpass
Suporta expiração, revogação e renovação de certificados
Integra-se com Foxpass Cloud RADIUS para autenticação EAP-TLS
Experiência com marca personalizada
Personalize a imagem do instalador com o nome da sua instituição ou empresa (por exemplo, portais baseados em NetID)
Proporcione confiança e clareza durante a autoinscrição
Ideal para K–12, ensino superior e implementações multi-tenant
Compatível com as principais plataformas
Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS
Não são necessários privilégios de administrador para a instalação
Também suporta integrações MDM para fluxos de trabalho de dispositivos geridos (Jamf, Intune, Kandji)
Concebido para escalabilidade
Integre centenas ou milhares de dispositivos entre alunos/funcionários/docentes ou equipas remotas
Reduza o volume do help desk causado por redefinições de palavras-passe ou confusão com o SSID
Acompanhe a inscrição e a utilização através dos registos do Foxpass
Como isso funciona?
O utilizador inicia sessão no portal BYOD utilizando as credenciais do respetivo fornecedor de identidade (Google, Okta, Entra ID, etc.)
O instalador entrega um certificado assinado ao dispositivo do utilizador
O dispositivo liga-se a Wi-Fi/VPN usando EAP-TLS via Foxpass Cloud RADIUS
Foxpass valida o certificado e atribui acesso com base na identidade ou no grupo
Ideal para
Ensino básico e secundário e ensino superior – Permita que estudantes e docentes se liguem sem intervenção de TI
Forças de trabalho remotas e híbridas – acesso VPN seguro para portáteis pessoais e dispositivos móveis
Ambientes de alta segurança – Imponha políticas de acesso sem palavra-passe em endpoints não geridos
Redes multi-inquilino – Integre convidados ou prestadores de serviços com VLANs de acesso limitado
Compatível com
Sincronização de diretórios: Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin
Controladores de Wi‑Fi: Meraki, Aruba, Ubiquiti, ...
MDMs: Jamf, Intune, Kandji, Addigy, ...
Segurança e Conformidade
Os certificados X.509 reduzem a exposição de credenciais e o risco de phishing
Certificados associados ao utilizador/dispositivo, não partilhados entre sistemas
Suporta princípios de zero trust: autentique todas as ligações
Registos de auditoria e gestão do ciclo de vida dos certificados incluídos
Infraestrutura de backend pronta para SOC 2 Type II e HIPAA
Feedback real de clientes
Fizemos a transição para Wi-Fi baseado em certificados com Foxpass para eliminar redefinições de palavras-passe e phishing. O instalador BYOD deles tornou tudo simples, mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Pronto para adotar a autenticação sem palavra-passe para BYOD?
O instalador de certificados Foxpass BYOD ajuda a implementar acesso seguro a Wi‑Fi e VPN, sem palavra-passe, em qualquer dispositivo, com aprovisionamento zero-touch