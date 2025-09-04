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Foxpass
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A young man smiles while using a laptop. Overlapping the image is a screenshot of a web form labeled Create NetID Web Portal, showing fields for organization name, description, and other portal setup details.

Simplifique a integração Passwordless de BYOD com um instalador de certificados self-service

Permita que os utilizadores registem os seus próprios dispositivos para acesso seguro a Wi-Fi e VPN, sem aprovisionamento manual, palavras-passe partilhadas ou pedidos ao IT. Incluído com a licença Foxpass Advanced.

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A man with braided hair sits at a desk in a modern office, focused on his laptop. There is a smartphone, a tablet, and a plant on the wooden desk, and shelves in the background.

O que faz

O Foxpass BYOD Certificate Installer disponibiliza uma interface segura de autosserviço que permite a utilizadores e organizações:

  • Transfira e instale um certificado X.509

  • Inscrever o dispositivo pessoal (não gerido) para acesso à rede

  • Autentique-se via EAP-TLS na sua infraestrutura de Wi-Fi ou VPN

  • Evite por completo a autenticação de rede baseada em palavras-passe

  • Complemente as integrações de MDM para fornecer acesso completo à rede de confiança zero, baseado em certificados, para todos os dispositivos — geridos ou BYOD

Isto permite autenticação sem palavra-passe, baseada em certificados— um pilar central do acesso à rede de confiança zero.

Principais capacidades

  • Shield and lock icon representing Zero Trust Access

    Inscrição de certificado EAP-TLS

    • Emite certificados X.509 a partir do backend seguro da Foxpass

    • Suporta expiração, revogação e renovação de certificados

    • Integra-se com Foxpass Cloud RADIUS para autenticação EAP-TLS


  • A blue icon featuring a rounded square border with four smaller rectangles inside, arranged in a two-by-two grid pattern on a white background.

    Experiência com marca personalizada

    • Personalize a imagem do instalador com o nome da sua instituição ou empresa (por exemplo, portais baseados em NetID)

    • Proporcione confiança e clareza durante a autoinscrição

    • Ideal para K–12, ensino superior e implementações multi-tenant


  • Blue outline icon of a laptop with a smartphone placed vertically on its corner, suggesting device connectivity or synchronization.

    Compatível com as principais plataformas

    • Windows, macOS, iOS, Android, ChromeOS

    • Não são necessários privilégios de administrador para a instalação

    • Também suporta integrações MDM para fluxos de trabalho de dispositivos geridos (Jamf, Intune, Kandji)


  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Concebido para escalabilidade

    • Integre centenas ou milhares de dispositivos entre alunos/funcionários/docentes ou equipas remotas

    • Reduza o volume do help desk causado por redefinições de palavras-passe ou confusão com o SSID

    • Acompanhe a inscrição e a utilização através dos registos do Foxpass


A screen showing a WiFi settings profile installation for splashloom.com on a device. The profile is not signed and includes network, SCEP device identity certificate, and certificate details. Done and More Details options are visible.

Como isso funciona?

  1. O utilizador inicia sessão no portal BYOD utilizando as credenciais do respetivo fornecedor de identidade (Google, Okta, Entra ID, etc.)

  2. O instalador entrega um certificado assinado ao dispositivo do utilizador

  3. O dispositivo liga-se a Wi-Fi/VPN usando EAP-TLS via Foxpass Cloud RADIUS

  4. Foxpass valida o certificado e atribui acesso com base na identidade ou no grupo


A teacher and four smiling children sit around a table in a classroom, holding glowing light bulbs and a smartphone, engaging in a hands-on science activity. Notebooks, tablets, and papers are on the table.

Ideal para

  • Ensino básico e secundário e ensino superior – Permita que estudantes e docentes se liguem sem intervenção de TI

  • Forças de trabalho remotas e híbridas – acesso VPN seguro para portáteis pessoais e dispositivos móveis

  • Ambientes de alta segurança – Imponha políticas de acesso sem palavra-passe em endpoints não geridos

  • Redes multi-inquilino – Integre convidados ou prestadores de serviços com VLANs de acesso limitado


A Windows desktop shows a folder with downloaded files. A pop-up window from Sophossetup.msi displays a message titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi with Cancel and Sign in buttons.

Compatível com


Screenshot showing LDAP and RADIUS log tables with timestamps and user details, alongside a pop-up window for temporary user access, listing usernames, expiration dates, and options to revoke or add access.

Segurança e Conformidade

  • Os certificados X.509 reduzem a exposição de credenciais e o risco de phishing

  • Certificados associados ao utilizador/dispositivo, não partilhados entre sistemas

  • Suporta princípios de zero trust: autentique todas as ligações

  • Registos de auditoria e gestão do ciclo de vida dos certificados incluídos

  • Infraestrutura de backend pronta para SOC 2 Type II e HIPAA


Feedback real de clientes

Fizemos a transição para Wi-Fi baseado em certificados com Foxpass para eliminar redefinições de palavras-passe e phishing. O instalador BYOD deles tornou tudo simples, mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

Pronto para adotar a autenticação sem palavra-passe para BYOD?

O instalador de certificados Foxpass BYOD ajuda a implementar acesso seguro a Wi‑Fi e VPN, sem palavra-passe, em qualquer dispositivo, com aprovisionamento zero-touch

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