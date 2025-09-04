Integração perfeita com o seu fornecedor de identidade e diretório
Ligue o Foxpass Cloud RADIUS e LDAP ao seu fornecedor de identidade existente, quer esteja a usar Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin ou até mesmo o Active Directory legado.
Porque é que a integração de identidade é importante
As equipas modernas de TI e segurança estão a afastar-se da gestão de identidades fragmentada e manual. Quer esteja a proteger o acesso Wi-Fi, ligações VPN ou permissões de início de sessão no sistema, o seu fornecedor de identidade deve ser a única fonte de verdade para o controlo de acessos.
Foxpass torna simples:
Sincronize utilizadores e grupos do seu IdP na cloud
Aplique controlo de acesso baseado em identidade aos serviços RADIUS e LDAP
Elimine o provisionamento/desprovisionamento manual e a fadiga de palavras-passe
Mantenha a visibilidade e o controlo em toda a sua infraestrutura
Fornecedores de identidade e serviços de diretório suportados
Foxpass suporta sincronização de diretórios e autenticação delegada com os fornecedores de identidade em que as equipas de TI mais confiam:
Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory)
Google Workspace (Cloud Identity)
Okta
Onelogin
Active Directory legado (via LDAP seguro)
Diretórios LDAP personalizados
Pode integrar-se com várias fontes em simultâneo, ideal para ambientes híbridos ou migrações faseadas.
Porque as equipas estão a ir além do AD legado
Muitas organizações estão a substituir ou a complementar o Active Directory no local devido às suas limitações:
Requer ambientes Windows associados a um domínio
Fraco suporte para autenticação no Linux e MacOS
Não compatível com fluxos de trabalho modernos de BYOD ou MDM
Configuração complexa de VPN e distribuição de certificados
Sem integração nativa com IdPs na cloud como Okta ou Google Workspace
Foxpass resolve estes desafios ao atuar como uma ponte cloud RADIUS e LDAP entre o seu diretório e a sua infraestrutura. Tem o controlo do AD, sem a complexidade.
Benefícios da integração LDAP & RADIUS baseada na cloud
Autenticação Zero-Trust – imponha o acesso com base na identidade verificada do utilizador e na confiança do dispositivo
Arquitetura nativa da cloud – sem necessidade de hardware nem de configuração on-prem
Segurança sem palavra-passe – tire partido da autenticação baseada em certificados (EAP-TLS) para eliminar os riscos das palavras-passe
Directory Sync – Mantenha automaticamente utilizadores, grupos e funções sincronizados a partir do seu IdP
Implementação rápida – entre em funcionamento em menos de 30 minutos, com guias de configuração pensados para engenheiros
Destaques da integração
Microsoft Entra ID + Foxpass
Sincronize automaticamente utilizadores e grupos do Entra ID com o Foxpass. Utilize SAML ou LDAP seguro para autenticação. Ideal para ambientes híbridos que procuram alargar as políticas de acesso Entra ao Wi‑Fi e à VPN.
Google Workspace + Foxpass
Delegue a autenticação e a sincronização de diretórios diretamente a partir do Google Workspace. Perfeito para escolas e empresas que utilizam frotas do Google Cloud Identity e ChromeOS.
Okta + Foxpass
Tire partido do Okta como o seu fornecedor de identidade para controlos de acesso RADIUS e LDAP. Mapeie facilmente as adesões a grupos do Okta às políticas de acesso do Foxpass e integre MFA.
OneLogin + Foxpass
Compatibilize a autenticação segura de Wi-Fi e VPN ao sincronizar os seus utilizadores OneLogin. Foxpass funciona como uma extensão leve do seu diretório OneLogin.
Active Directory + Foxpass
Ligue o seu ambiente AD existente à cloud através de LDAP seguro. Adicione autenticação Wi-Fi baseada em certificados, controlo de acesso e registo de auditoria sem adicionar nova infraestrutura no local.
Casos de Uso
- Acesso Wi-Fi seguro com RADIUS baseado em identidade
- Delegue a autenticação VPN para o seu IdP
- Fornecer início de sessão no sistema Linux/macOS via LDAP
- Gerir o acesso à rede para dispositivos BYOD e inscritos em MDM
- Cumpra os requisitos de conformidade com registos prontos para auditoria
Confiança incorporada
- Em conformidade com SOC 2 Tipo II
- Pronto para HIPAA
- SLA de 99,9% de tempo de atividade
- Criado por e para engenheiros
- Elegível para E-Rate (para redes do ensino básico e secundário)
Pronto para simplificar a integração de identidade?
Veja como é fácil ligar o Foxpass ao seu fornecedor de identidade e eliminar de vez a gestão manual de acessos.