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Foxpass
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Close-up of a person’s hands using a smartphone outdoors. The person is tapping the screen with one finger and wearing a yellow knit sweater. The background is blurred with soft, warm lighting.

Integração perfeita com o seu fornecedor de identidade e diretório

Ligue o Foxpass Cloud RADIUS e LDAP ao seu fornecedor de identidade existente, quer esteja a usar Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin ou até mesmo o Active Directory legado.

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A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

Porque é que a integração de identidade é importante

As equipas modernas de TI e segurança estão a afastar-se da gestão de identidades fragmentada e manual. Quer esteja a proteger o acesso Wi-Fi, ligações VPN ou permissões de início de sessão no sistema, o seu fornecedor de identidade deve ser a única fonte de verdade para o controlo de acessos.

Foxpass torna simples:

  • Sincronize utilizadores e grupos do seu IdP na cloud

  • Aplique controlo de acesso baseado em identidade aos serviços RADIUS e LDAP

  • Elimine o provisionamento/desprovisionamento manual e a fadiga de palavras-passe

  • Mantenha a visibilidade e o controlo em toda a sua infraestrutura


Logos for Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, and OneLogin on a blue background, representing different identity and access management services.

Fornecedores de identidade e serviços de diretório suportados

Foxpass suporta sincronização de diretórios e autenticação delegada com os fornecedores de identidade em que as equipas de TI mais confiam:

  • Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory)

  • Google Workspace (Cloud Identity)

  • Okta

  • Onelogin

  • Active Directory legado (via LDAP seguro)

  • Diretórios LDAP personalizados

Pode integrar-se com várias fontes em simultâneo, ideal para ambientes híbridos ou migrações faseadas.

Modern open-plan office with people working at desks and computers, while some colleagues stand and talk. The space has large windows, wooden floors, and exposed ceiling beams, creating a bright, collaborative environment.

Porque as equipas estão a ir além do AD legado

Muitas organizações estão a substituir ou a complementar o Active Directory no local devido às suas limitações:

  • Requer ambientes Windows associados a um domínio

  • Fraco suporte para autenticação no Linux e MacOS

  • Não compatível com fluxos de trabalho modernos de BYOD ou MDM

  • Configuração complexa de VPN e distribuição de certificados

  • Sem integração nativa com IdPs na cloud como Okta ou Google Workspace

Foxpass resolve estes desafios ao atuar como uma ponte cloud RADIUS e LDAP entre o seu diretório e a sua infraestrutura. Tem o controlo do AD, sem a complexidade.

A screenshot of the FortiNAC web console shows the RADIUS Attributes page, displaying tables and forms for configuring service types, group and MAC conditions, and attribute details.

Benefícios da integração LDAP & RADIUS baseada na cloud

  • Autenticação Zero-Trust – imponha o acesso com base na identidade verificada do utilizador e na confiança do dispositivo

  • Arquitetura nativa da cloud – sem necessidade de hardware nem de configuração on-prem

  • Segurança sem palavra-passe – tire partido da autenticação baseada em certificados (EAP-TLS) para eliminar os riscos das palavras-passe

  • Directory Sync – Mantenha automaticamente utilizadores, grupos e funções sincronizados a partir do seu IdP

  • Implementação rápida – entre em funcionamento em menos de 30 minutos, com guias de configuração pensados para engenheiros


Destaques da integração

  • Abstract geometric logo with overlapping blue diamond shapes in varying shades, forming a layered, three-dimensional effect on a light background.

    Microsoft Entra ID + Foxpass

    Sincronize automaticamente utilizadores e grupos do Entra ID com o Foxpass. Utilize SAML ou LDAP seguro para autenticação. Ideal para ambientes híbridos que procuram alargar as políticas de acesso Entra ao Wi‑Fi e à VPN.

  • The Google logo: a capital letter G segmented in four colors—red, yellow, green, and blue—on a light gray background.

    Google Workspace + Foxpass

    Delegue a autenticação e a sincronização de diretórios diretamente a partir do Google Workspace. Perfeito para escolas e empresas que utilizam frotas do Google Cloud Identity e ChromeOS.

  • A circular design with black, rectangular shapes of varying lengths radiating outward from a central white circle, creating a sunburst or abstract piano key effect.

    Okta + Foxpass

    Tire partido do Okta como o seu fornecedor de identidade para controlos de acesso RADIUS e LDAP. Mapeie facilmente as adesões a grupos do Okta às políticas de acesso do Foxpass e integre MFA.

  • A bold white number one is centered inside a solid black circle on a light gray background.

    OneLogin + Foxpass

    Compatibilize a autenticação segura de Wi-Fi e VPN ao sincronizar os seus utilizadores OneLogin. Foxpass funciona como uma extensão leve do seu diretório OneLogin.

  • A blue Windows logo with four rectangular panes arranged in a grid, resembling a window, on a light gray background.

    Active Directory + Foxpass

    Ligue o seu ambiente AD existente à cloud através de LDAP seguro. Adicione autenticação Wi-Fi baseada em certificados, controlo de acesso e registo de auditoria sem adicionar nova infraestrutura no local.

Casos de Uso

  • Acesso Wi-Fi seguro com RADIUS baseado em identidade
  • Delegue a autenticação VPN para o seu IdP
  • Fornecer início de sessão no sistema Linux/macOS via LDAP
  • Gerir o acesso à rede para dispositivos BYOD e inscritos em MDM
  • Cumpra os requisitos de conformidade com registos prontos para auditoria

Confiança incorporada

  • Em conformidade com SOC 2 Tipo II
  • Pronto para HIPAA
  • SLA de 99,9% de tempo de atividade
  • Criado por e para engenheiros
  • Elegível para E-Rate (para redes do ensino básico e secundário)

Pronto para simplificar a integração de identidade?

Veja como é fácil ligar o Foxpass ao seu fornecedor de identidade e eliminar de vez a gestão manual de acessos.

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