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Foxpass
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Hands typing on a laptop keyboard with digital icons of certification, a checkmark ribbon, and an ISO document overlayed, representing quality standards and compliance.

Elimine as palavras-passe do seu fluxo de trabalho de acesso à rede

O Foxpass facilita a adoção de um ambiente sem palavras-passe em toda a sua infraestrutura de Wi-Fi e VPN com RADIUS na cloud, autenticação baseada em certificados (EAP-TLS) e políticas baseadas na identidade.

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A pink sticky note with password 123456 written on it is placed on a black laptop keyboard, against a light blue background.

Porquê usar acesso sem palavra-passe?

As palavras-passe introduzem risco e atrito — especialmente em ambientes onde as credenciais de Wi-Fi ou VPN são:

  • Partilhado entre utilizadores ou dispositivos

  • Reposto com frequência, esquecido ou exposto

  • Reutilizado de outros sistemas

  • Armazenado de forma insegura em dispositivos não geridos

  • Difícil de desativar durante o offboarding

Com a autenticação baseada em certificado, os utilizadores ligam-se de forma integrada e segura — sem introduzir credenciais.

Foxpass permite acesso à rede sem palavra-passe através de certificados X.509 e infraestrutura RADIUS nativa da cloud:

A solução de acesso sem palavra-passe da Foxpass

  • A blue outline of a rectangular browser window with a bookmark or ribbon icon attached to the lower right corner, symbolizing certification or achievement.

    Autenticação baseada em certificado (EAP-TLS)

    • Autentique utilizadores e dispositivos sem palavras-passe

    • Todas as ligações verificadas com um certificado assinado

    • Sem segredos partilhados, credenciais reutilizadas ou inícios de sessão manuais

    • Reforce a confiança ao nível do dispositivo, não apenas ao nível do utilizador

    Disponível com a Foxpass Advanced License

  • Blue outline icon showing two stacked server drives with a padlock in front, symbolizing data security or secure server storage.

    Infraestrutura Cloud RADIUS

    • Servidores RADIUS totalmente geridos com 99,9% de disponibilidade

    • Suporte para EAP-TLS e RadSec (RADIUS sobre TLS)

    • Arquitetura redundante e distribuída globalmente

    • Não é necessário hardware nem configuração local de RADIUS

    Saiba mais sobre Foxpass Cloud RADIUS


  • Blue outline icon of a hand holding a smartphone, depicted on a light gray background.

    Instalador de certificados BYOD (Licença avançada)

    • Emitir certificados para dispositivos pessoais através de um portal web com a marca

    • Integra-se com fornecedores de identidade (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)

    • Reduz os pedidos de suporte de TI e a complexidade da integração

    • Suporta dispositivos geridos e não geridos


Vantagens de segurança e conformidade

  • Alinhamento com zero trust: valide todas as ligações por identidade e dispositivo
  • Cumpre frameworks de conformidade (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
  • Rodar automaticamente, expirar e revogar certificados conforme necessário
  • Reduza o erro humano e o risco de phishing sem credenciais para roubar
  • Registe todas as tentativas de autenticação para visibilidade de auditoria

Casos de Utilização Comuns

Caso de uso

Como a autenticação sem palavra-passe ajuda

Escolas & Campi

Integrar dispositivos de estudantes/equipa através do instalador BYOD sem PSKs partilhadas

Acesso remoto / acesso por VPN

Imponha o início de sessão em VPN baseado em certificados sem credenciais

Saúde

Reduza o risco de PHI ao eliminar palavras-passe de Wi-Fi armazenadas/partilhadas

Desativação de acesso

Revogue certificados de forma centralizada, sem necessidade de alterar palavras-passe globais

IoT ou dispositivos partilhados

Autentique por certificado do dispositivo, não por início de sessão do utilizador


Capacidades complementares

  • Implementação de certificados BYOD + MDM (Jamf, Kandji, Intune)
  • Atribuição de VLAN e segmentação de rede por função
  • Registo em tempo real e auditoria de acesso
  • Sincronização de diretórios (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
  • Suporte multiplataforma (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)

Exemplo de cliente

Fizemos a transição crucial para a autenticação baseada em certificados PKI para a segurança do nosso Wi‑Fi, e o Foxpass Advanced RADIUS tornou-a quase sem esforço. O servidor RADIUS baseado na cloud integrou-se perfeitamente com Azure AD (Entra ID) e JAMF, simplificando a configuração. A emissão de certificados para quase 10.000 utilizadores decorreu da forma mais tranquila possível e, agora, os nossos estudantes e colaboradores beneficiam de um acesso seguro sem paralelo. A Foxpass superou verdadeiramente as nossas expectativas.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)

Leia o estudo de caso

Pronto para avançar sem palavra-passe?

Quer esteja a proteger estudantes, funcionários, prestadores de serviços ou equipas remotas, o Foxpass ajuda a eliminar credenciais do seu fluxo de trabalho de acesso sem abdicar do controlo.

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