Elimine as palavras-passe do seu fluxo de trabalho de acesso à rede
O Foxpass facilita a adoção de um ambiente sem palavras-passe em toda a sua infraestrutura de Wi-Fi e VPN com RADIUS na cloud, autenticação baseada em certificados (EAP-TLS) e políticas baseadas na identidade.
Porquê usar acesso sem palavra-passe?
As palavras-passe introduzem risco e atrito — especialmente em ambientes onde as credenciais de Wi-Fi ou VPN são:
Partilhado entre utilizadores ou dispositivos
Reposto com frequência, esquecido ou exposto
Reutilizado de outros sistemas
Armazenado de forma insegura em dispositivos não geridos
Difícil de desativar durante o offboarding
Com a autenticação baseada em certificado, os utilizadores ligam-se de forma integrada e segura — sem introduzir credenciais.
Foxpass permite acesso à rede sem palavra-passe através de certificados X.509 e infraestrutura RADIUS nativa da cloud:
A solução de acesso sem palavra-passe da Foxpass
Autenticação baseada em certificado (EAP-TLS)
Autentique utilizadores e dispositivos sem palavras-passe
Todas as ligações verificadas com um certificado assinado
Sem segredos partilhados, credenciais reutilizadas ou inícios de sessão manuais
Reforce a confiança ao nível do dispositivo, não apenas ao nível do utilizador
Disponível com a Foxpass Advanced License
Infraestrutura Cloud RADIUS
Servidores RADIUS totalmente geridos com 99,9% de disponibilidade
Suporte para EAP-TLS e RadSec (RADIUS sobre TLS)
Arquitetura redundante e distribuída globalmente
Não é necessário hardware nem configuração local de RADIUS
Saiba mais sobre Foxpass Cloud RADIUS
Instalador de certificados BYOD (Licença avançada)
Emitir certificados para dispositivos pessoais através de um portal web com a marca
Integra-se com fornecedores de identidade (Google, Okta, Entra ID, OneLogin)
Reduz os pedidos de suporte de TI e a complexidade da integração
Suporta dispositivos geridos e não geridos
Vantagens de segurança e conformidade
- Alinhamento com zero trust: valide todas as ligações por identidade e dispositivo
- Cumpre frameworks de conformidade (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
- Rodar automaticamente, expirar e revogar certificados conforme necessário
- Reduza o erro humano e o risco de phishing sem credenciais para roubar
- Registe todas as tentativas de autenticação para visibilidade de auditoria
Casos de Utilização Comuns
Caso de uso
Como a autenticação sem palavra-passe ajuda
Escolas & Campi
Integrar dispositivos de estudantes/equipa através do instalador BYOD sem PSKs partilhadas
Acesso remoto / acesso por VPN
Imponha o início de sessão em VPN baseado em certificados sem credenciais
Saúde
Reduza o risco de PHI ao eliminar palavras-passe de Wi-Fi armazenadas/partilhadas
Desativação de acesso
Revogue certificados de forma centralizada, sem necessidade de alterar palavras-passe globais
IoT ou dispositivos partilhados
Autentique por certificado do dispositivo, não por início de sessão do utilizador
Capacidades complementares
- Implementação de certificados BYOD + MDM (Jamf, Kandji, Intune)
- Atribuição de VLAN e segmentação de rede por função
- Registo em tempo real e auditoria de acesso
- Sincronização de diretórios (Google, Entra ID, Okta, OneLogin)
- Suporte multiplataforma (Windows, macOS, iOS, Android, Linux)
Exemplo de cliente
Fizemos a transição crucial para a autenticação baseada em certificados PKI para a segurança do nosso Wi‑Fi, e o Foxpass Advanced RADIUS tornou-a quase sem esforço. O servidor RADIUS baseado na cloud integrou-se perfeitamente com Azure AD (Entra ID) e JAMF, simplificando a configuração. A emissão de certificados para quase 10.000 utilizadores decorreu da forma mais tranquila possível e, agora, os nossos estudantes e colaboradores beneficiam de um acesso seguro sem paralelo. A Foxpass superou verdadeiramente as nossas expectativas.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools (Los Lunas Schools)
Pronto para avançar sem palavra-passe?
Quer esteja a proteger estudantes, funcionários, prestadores de serviços ou equipas remotas, o Foxpass ajuda a eliminar credenciais do seu fluxo de trabalho de acesso sem abdicar do controlo.