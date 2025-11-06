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Foxpass
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A person in a blue shirt uses a smartphone, with a glowing Wi-Fi symbol and network lines digitally superimposed above the device, representing wireless connectivity.

Transporte seguro para autenticação de rede moderna

O Foxpass Cloud RADIUS com RadSec protege dados de autenticação, autorização e contabilização de ponta a ponta — garantindo uma comunicação encriptada, verificada e fiável entre os seus clientes e servidores RADIUS em qualquer rede.

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A computer screen displays the RadSec settings page in the Foxpass dashboard, showing server and client certificate details, including common names, serial numbers, and expiration dates. Navigation options are visible on the left.

Visão geral

O RADIUS tradicional foi criado com base em UDP — rápido, mas sem encriptação e pouco fiável. RadSec (RADIUS sobre TLS) moderniza o RADIUS ao transmitir o tráfego de autenticação através de ligações TCP encriptadas com TLS, protegendo credenciais e políticas contra interceção ou adulteração.

Com Foxpass, o RadSec vem integrado — sem configuração manual, sem túneis para manter e sem necessidade de infraestrutura adicional. Cada troca de autenticação entre os seus pontos de acesso, VPNs e o Foxpass Cloud RADIUS é encriptada, validada e verificada quanto à integridade.

A man with glasses types on a laptop at a desk, surrounded by multiple monitors displaying code in a dimly lit room.

Como isso funciona?

O RadSec estabelece um túnel TLS mutuamente autenticado entre o seu cliente RADIUS (como um controlador Wi-Fi ou gateway VPN) e o serviço Cloud RADIUS da Foxpass.

  • Cada endpoint autentica-se através de uma identidade fidedigna, verificada por certificado X.509 ou autenticação IdP, antes de quaisquer dados RADIUS serem trocados.

  • Todas as mensagens RADIUS — incluindo cargas úteis de autenticação EAP-TLS e EAP-TTLS — são transmitidas de forma segura dentro desse túnel TLS.

  • O TCP assegura uma entrega fiável e ordenada de pacotes, enquanto o TLS garante a encriptação e a integridade das mensagens.

RadSec protege a camada de transporte, enquanto EAP-TLS e EAP-TTLS protegem a troca de identidade dentro do RADIUS. Em conjunto, oferecem uma verdadeira segurança de autenticação de ponta a ponta.

Benefícios Chave

  • Blue icon showing a shield inside a circle with antennas and arrows pointing outward, representing security or protection.

    Encriptação de Ponta a Ponta

    Encripta toda a comunicação RADIUS, garantindo que os dados de autenticação, autorização e contabilização permanecem privados e protegidos contra adulterações.

  • A blue outline of a key overlaps with two blue concentric semi-circles on a light gray background.

    Autenticação mútua

    Utiliza identidades fidedignas (certificados X.509 ou validação de IdP) para autenticar clientes e servidores RADIUS, impedindo endpoints maliciosos ou falsificados.

  • A blue open padlock icon with a wireless signal symbol inside, representing unlocked wireless access or open network security.

    Acesso seguro federado e multidomínio

    Suporta estruturas de acesso federado como eduroam e OpenRoaming, bem como ambientes empresariais de Wi-Fi distribuídos, em que a autenticação atravessa várias redes ou domínios administrativos.

  • A blue outline of a cloud with two curved lines above it, resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Fiável e escalável

    A entrega baseada em TCP elimina pacotes perdidos e simplifica a escalabilidade entre sites, regiões e ambientes de cloud.

  • Blue icon of a webpage with two arrows pointing in opposite directions, next to a padlock, representing secure data transfer or protected online communication.

    Integrado no Foxpass Cloud RADIUS

    O RadSec não é um complemento — faz parte da arquitetura do Foxpass Cloud RADIUS. A encriptação TLS e a validação de identidade são geridas automaticamente, reduzindo a sobrecarga administrativa.

  • Blue icon showing the outline of two devices, a smartphone in front of a larger tablet or monitor, symbolizing mobile and desktop technology on a light gray background.

    Preparado para Zero Trust e conformidade

    O transporte protegido por TLS ajuda a cumprir os requisitos de SOC 2, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001, ao mesmo tempo que suporta os princípios de rede zero trust de verificação contínua e acesso com privilégios mínimos.

Por que escolher o Foxpass para RadSec

  • Implementação nativa da cloud — sem configuração nem manutenção no local.

  • Encriptado com TLS — todo o tráfego RADIUS protegido automaticamente.

  • Autenticação baseada em identidade e certificados (EAP-TLS / EAP-TTLS) para acesso sem palavra-passe e orientado pela identidade.

  • Integração MDM — funciona com Intune, Jamf, Kandji, Addigy e outros através de Integrações MDM & Gestão de Certificados.

  • Visibilidade total — registo detalhado e trilhos de auditoria para cada evento de autenticação.

  • Implementação rápida — RADIUS seguro, protegido por TLS, em minutos.

  • Preparado para API — automatize a configuração e a monitorização usando a Foxpass API.


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Perguntas Frequentes

Qual é a diferença entre RadSec, EAP-TLS e EAP-TTLS?
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