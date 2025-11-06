Transporte seguro para autenticação de rede moderna
O Foxpass Cloud RADIUS com RadSec protege dados de autenticação, autorização e contabilização de ponta a ponta — garantindo uma comunicação encriptada, verificada e fiável entre os seus clientes e servidores RADIUS em qualquer rede.
Visão geral
O RADIUS tradicional foi criado com base em UDP — rápido, mas sem encriptação e pouco fiável. RadSec (RADIUS sobre TLS) moderniza o RADIUS ao transmitir o tráfego de autenticação através de ligações TCP encriptadas com TLS, protegendo credenciais e políticas contra interceção ou adulteração.
Com Foxpass, o RadSec vem integrado — sem configuração manual, sem túneis para manter e sem necessidade de infraestrutura adicional. Cada troca de autenticação entre os seus pontos de acesso, VPNs e o Foxpass Cloud RADIUS é encriptada, validada e verificada quanto à integridade.
Como isso funciona?
O RadSec estabelece um túnel TLS mutuamente autenticado entre o seu cliente RADIUS (como um controlador Wi-Fi ou gateway VPN) e o serviço Cloud RADIUS da Foxpass.
Cada endpoint autentica-se através de uma identidade fidedigna, verificada por certificado X.509 ou autenticação IdP, antes de quaisquer dados RADIUS serem trocados.
Todas as mensagens RADIUS — incluindo cargas úteis de autenticação EAP-TLS e EAP-TTLS — são transmitidas de forma segura dentro desse túnel TLS.
O TCP assegura uma entrega fiável e ordenada de pacotes, enquanto o TLS garante a encriptação e a integridade das mensagens.
RadSec protege a camada de transporte, enquanto EAP-TLS e EAP-TTLS protegem a troca de identidade dentro do RADIUS. Em conjunto, oferecem uma verdadeira segurança de autenticação de ponta a ponta.
Benefícios Chave
Encriptação de Ponta a Ponta
Encripta toda a comunicação RADIUS, garantindo que os dados de autenticação, autorização e contabilização permanecem privados e protegidos contra adulterações.
Autenticação mútua
Utiliza identidades fidedignas (certificados X.509 ou validação de IdP) para autenticar clientes e servidores RADIUS, impedindo endpoints maliciosos ou falsificados.
Acesso seguro federado e multidomínio
Suporta estruturas de acesso federado como eduroam e OpenRoaming, bem como ambientes empresariais de Wi-Fi distribuídos, em que a autenticação atravessa várias redes ou domínios administrativos.
Fiável e escalável
A entrega baseada em TCP elimina pacotes perdidos e simplifica a escalabilidade entre sites, regiões e ambientes de cloud.
Integrado no Foxpass Cloud RADIUS
O RadSec não é um complemento — faz parte da arquitetura do Foxpass Cloud RADIUS. A encriptação TLS e a validação de identidade são geridas automaticamente, reduzindo a sobrecarga administrativa.
Preparado para Zero Trust e conformidade
O transporte protegido por TLS ajuda a cumprir os requisitos de SOC 2, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001, ao mesmo tempo que suporta os princípios de rede zero trust de verificação contínua e acesso com privilégios mínimos.
Por que escolher o Foxpass para RadSec
Implementação nativa da cloud — sem configuração nem manutenção no local.
Encriptado com TLS — todo o tráfego RADIUS protegido automaticamente.
Autenticação baseada em identidade e certificados (EAP-TLS / EAP-TTLS) para acesso sem palavra-passe e orientado pela identidade.
Integração MDM — funciona com Intune, Jamf, Kandji, Addigy e outros através de Integrações MDM & Gestão de Certificados.
Visibilidade total — registo detalhado e trilhos de auditoria para cada evento de autenticação.
Implementação rápida — RADIUS seguro, protegido por TLS, em minutos.
Preparado para API — automatize a configuração e a monitorização usando a Foxpass API.
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