Migre do Active Directory para o Entra ID — sem comprometer a compatibilidade com LDAP
Faça a transição do Active Directory no local para Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin sem complicações. O Foxpass Cloud LDAP estende a autenticação IdP da sua organização a sistemas que ainda dependem de LDAP
O desafio: AD legado num mundo cloud-first
As equipas modernas de TI e segurança estão a adotar plataformas de identidade cloud-first para MFA centralizada, aplicação de zero trust e gestão simplificada do ciclo de vida dos utilizadores. No entanto, muitos sistemas críticos — VPNs, dispositivos NAS e ferramentas de desenvolvimento — ainda dependem de LDAP para autenticação.
Isto deixa as equipas de TI presas à manutenção de servidores on-prem Active Directory (AD) ou de Azure AD Domain Services (AD DS) apenas para alguns poucos sistemas remanescentes. A TI precisa de uma forma de centralizar na identidade na cloud enquanto mantém os sistemas baseados em LDAP operacionais.
Bloqueadores comuns de migração:
Sistemas VPN ou NAS que suportam apenas LDAP (não SAML nem OIDC)
Dependências de rede do Azure AD DS dispendiosas e complexas
Gestão de utilizadores duplicada entre AD e IdP na cloud
Aplicação limitada de MFA e políticas de acesso inconsistentes
As equipas de TI precisam de uma forma de migrar totalmente para o Entra ID sem interromper os sistemas dependentes de LDAP.
A solução Foxpass: LDAP na cloud com integração IdP moderna
O Foxpass Cloud LDAP moderniza a sua infraestrutura de identidade ao disponibilizar um diretório LDAP totalmente gerido, alojado na cloud, que sincroniza automaticamente com o IdP cloud da sua organização. Elimina a necessidade de servidores AD locais ou Azure AD DS apenas para autenticação, preservando ao mesmo tempo a compatibilidade com LDAP para sistemas que não conseguem usar SAML ou OIDC.
Os utilizadores autenticam-se através do IdP da sua organização, enquanto o Foxpass Cloud LDAP fornece as respostas LDAP que os sistemas legados esperam — proporcionando uma autenticação consistente e segura em todo o lado.
Utilize-o para:
Manter a compatibilidade LDAP para VPN, NAS e ferramentas internas de desenvolvimento.
Centralize a gestão de utilizadores e grupos no seu IdP na cloud (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin).
Aplique MFA e políticas de acesso através do seu IdP.
Desative os controladores de domínio e elimine as dependências do Azure AD DS.
Se estiver a manter o seu próprio servidor LDAP ou AD, provavelmente está a desperdiçar imenso tempo da sua equipa de TI.
Ken K., Verified Foxpass User
Integração fácil com o seu IDP (Okta/Google), disponibilize uma interface LDAP sem um AD no local nem servidores. A equipa é excelente e está disposta a implementar as funcionalidades que recomendamos.
Isaac O., Director of Technology
Como o Foxpass Cloud LDAP funciona para substituir a autenticação AD
Foxpass Cloud LDAP sincroniza utilizadores e grupos a partir do IdP da sua organização. Os sistemas legados autenticam-se no Foxpass usando LDAP over TLS. Foxpass valida o utilizador no seu IdP e devolve a resposta LDAP adequada. Todos os eventos de autenticação são registados para visibilidade e conformidade.
Principais vantagens de centralizar na identidade na cloud
Migração perfeita de AD para Entra ID: Mantenha a autenticação LDAP para sistemas VPN, NAS e CI/CD durante e após a migração.
Sem tempo de inatividade, sem contas duplicadas: Os utilizadores e grupos sincronizam-se automaticamente a partir do seu IdP na cloud.
Estenda a identidade zero trust a todo o lado: a MFA e o controlo de acesso mantêm-se consistentes em todos os sistemas.
Reduza custos e complexidade: Elimine a necessidade de controladores de domínio e Azure AD DS.
Implementação rápida: Comece em menos de uma hora.
Já usa LDAP Bridge?
Foxpass Cloud LDAP é o próximo passo. Assim que os seus sistemas legados estiverem a autenticar com êxito através da LDAP Bridge, pode fazer a transição completa para o Foxpass Cloud LDAP — removendo o AD do fluxo de autenticação, enquanto mantém a compatibilidade com LDAP.
Comece hoje a modernizar a sua arquitetura de identidade
O Foxpass Cloud LDAP permite à sua organização centralizar a identidade na cloud, mantendo todos os sistemas ligados e seguros.
Unifique a autenticação, reduza a complexidade e adote uma arquitetura cloud-first de confiança zero — sem manter AD no local.