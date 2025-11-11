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Blue background with logos and names of Microsoft Entra ID, Okta, Google Workspace, and OneLogin, representing different identity and access management platforms.

Migre do Active Directory para o Entra ID — sem comprometer a compatibilidade com LDAP

Faça a transição do Active Directory no local para Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin sem complicações. O Foxpass Cloud LDAP estende a autenticação IdP da sua organização a sistemas que ainda dependem de LDAP

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Four people work together in a modern office with multiple computer monitors displaying code; one man stands and gestures at a colleague’s screen, while others sit and focus on their tasks.

O desafio: AD legado num mundo cloud-first

As equipas modernas de TI e segurança estão a adotar plataformas de identidade cloud-first para MFA centralizada, aplicação de zero trust e gestão simplificada do ciclo de vida dos utilizadores. No entanto, muitos sistemas críticos — VPNs, dispositivos NAS e ferramentas de desenvolvimento — ainda dependem de LDAP para autenticação.

Isto deixa as equipas de TI presas à manutenção de servidores on-prem Active Directory (AD) ou de Azure AD Domain Services (AD DS) apenas para alguns poucos sistemas remanescentes. A TI precisa de uma forma de centralizar na identidade na cloud enquanto mantém os sistemas baseados em LDAP operacionais.

Bloqueadores comuns de migração:

  • Sistemas VPN ou NAS que suportam apenas LDAP (não SAML nem OIDC)

  • Dependências de rede do Azure AD DS dispendiosas e complexas

  • Gestão de utilizadores duplicada entre AD e IdP na cloud

  • Aplicação limitada de MFA e políticas de acesso inconsistentes

As equipas de TI precisam de uma forma de migrar totalmente para o Entra ID sem interromper os sistemas dependentes de LDAP.

A man in a suit holds a laptop while standing behind three people working at computer monitors, displaying data and world maps, in a dimly lit, modern office or control room.

A solução Foxpass: LDAP na cloud com integração IdP moderna

O Foxpass Cloud LDAP moderniza a sua infraestrutura de identidade ao disponibilizar um diretório LDAP totalmente gerido, alojado na cloud, que sincroniza automaticamente com o IdP cloud da sua organização. Elimina a necessidade de servidores AD locais ou Azure AD DS apenas para autenticação, preservando ao mesmo tempo a compatibilidade com LDAP para sistemas que não conseguem usar SAML ou OIDC.

Os utilizadores autenticam-se através do IdP da sua organização, enquanto o Foxpass Cloud LDAP fornece as respostas LDAP que os sistemas legados esperam — proporcionando uma autenticação consistente e segura em todo o lado.

Utilize-o para:

Manter a compatibilidade LDAP para VPN, NAS e ferramentas internas de desenvolvimento.

Centralize a gestão de utilizadores e grupos no seu IdP na cloud (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin).

Aplique MFA e políticas de acesso através do seu IdP.

Desative os controladores de domínio e elimine as dependências do Azure AD DS.

Saiba mais sobre LDAPSaiba mais sobre integrações de IdP
Se estiver a manter o seu próprio servidor LDAP ou AD, provavelmente está a desperdiçar imenso tempo da sua equipa de TI.

Ken K., Verified Foxpass User

Integração fácil com o seu IDP (Okta/Google), disponibilize uma interface LDAP sem um AD no local nem servidores. A equipa é excelente e está disposta a implementar as funcionalidades que recomendamos.

Isaac O., Director of Technology

Como o Foxpass Cloud LDAP funciona para substituir a autenticação AD

Foxpass Cloud LDAP sincroniza utilizadores e grupos a partir do IdP da sua organização. Os sistemas legados autenticam-se no Foxpass usando LDAP over TLS. Foxpass valida o utilizador no seu IdP e devolve a resposta LDAP adequada. Todos os eventos de autenticação são registados para visibilidade e conformidade.

Principais vantagens de centralizar na identidade na cloud

  • Migração perfeita de AD para Entra ID: Mantenha a autenticação LDAP para sistemas VPN, NAS e CI/CD durante e após a migração.

  • Sem tempo de inatividade, sem contas duplicadas: Os utilizadores e grupos sincronizam-se automaticamente a partir do seu IdP na cloud.

  • Estenda a identidade zero trust a todo o lado: a MFA e o controlo de acesso mantêm-se consistentes em todos os sistemas.

  • Reduza custos e complexidade: Elimine a necessidade de controladores de domínio e Azure AD DS.

  • Implementação rápida: Comece em menos de uma hora.


Já usa LDAP Bridge?

Foxpass Cloud LDAP é o próximo passo. Assim que os seus sistemas legados estiverem a autenticar com êxito através da LDAP Bridge, pode fazer a transição completa para o Foxpass Cloud LDAP — removendo o AD do fluxo de autenticação, enquanto mantém a compatibilidade com LDAP.

Comece hoje a modernizar a sua arquitetura de identidade

O Foxpass Cloud LDAP permite à sua organização centralizar a identidade na cloud, mantendo todos os sistemas ligados e seguros.

Unifique a autenticação, reduza a complexidade e adote uma arquitetura cloud-first de confiança zero — sem manter AD no local.

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Perguntas Frequentes

O Foxpass Cloud LDAP substitui o Active Directory?
O que é que o Foxpass Cloud LDAP não cobre que o Active Directory cobre?
Com que fornecedores de identidade é que Foxpass se integra?
Funciona com VPN e dispositivos NAS?
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