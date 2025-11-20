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Foxpass
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A flowchart shows an LDAP application connecting to Foxpass, which sends optional authentication to third-party directories (like G Suite, Office 365, Okta, Bitium, OneLogin) and optional MFA to Duo.

Diretório LDAP alojado na cloud, criado para simplicidade, segurança e escalabilidade

Faça a gestão de utilizadores, grupos e permissões a partir de um diretório seguro baseado na cloud. O Foxpass LDAP facilita o suporte a sistemas legados, VPN e acesso a servidores sem precisar de gerir a sua própria infraestrutura LDAP.

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O que é o Foxpass Cloud LDAP?

Foxpass Cloud LDAP é um serviço de diretório alojado que centraliza a autenticação de utilizadores e a gestão de acessos em todo o seu ambiente. Funciona perfeitamente com o seu fornecedor de identidade e oferece uma forma segura e flexível de gerir o acesso dos utilizadores a:

  • Serviços VPN

  • Aplicações legadas que exigem associação LDAP

  • sistemas macOS, Linux e UNIX (através da Engineering License)

  • Ferramentas internas que dependem de diretórios compatíveis com POSIX

Ao contrário das configurações LDAP tradicionais, o Foxpass oferece:

  • Infraestrutura alojada na cloud, sem manutenção

  • Uma consola baseada na web e uma API robusta para gerir utilizadores e grupos

  • Suporte POSIX opcional para acesso a Linux, macOS e SSH (complemento Engineering License)

O Foxpass Cloud LDAP está incluído em todas as licenças base do Foxpass, juntamente com Cloud RADIUS.

Benefícios Chave

  • Blue line drawing of a person’s head wearing a headset with a microphone, suggesting customer support or communication services, on a light gray background.

    Simplifique o controlo de acesso de TI

    Gerir utilizadores, grupos e permissões de acesso através da Foxpass Console ou da API. Atribua funções, sincronize identidades e controle o acesso a aplicações e serviços sem editar ficheiros LDIF nem manter esquemas LDAP.

  • A blue icon featuring three parallel, curved lines stacked vertically, resembling a stylized bridge or an archway, on a light gray background.

    LDAP Bridge para VPNs e compatibilidade com sistemas legados

    Precisa de ligar VPNs ou aplicações que dependem de LDAP? O Foxpass Cloud LDAP serve como uma ponte entre os seus sistemas de identidade modernos (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) e qualquer software que ainda use LDAP.

  • Blue line drawing of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, indicating a login or password input screen.

    Suporte POSIX & acesso SSH

    Com o suplemento Engineering License, desbloqueie atributos de utilizador e grupo POSIX para utilização com sistemas macOS, Linux e UNIX. Combine com o Foxpass SSH Key Management para aplicar centralmente um acesso de início de sessão seguro em todos os seus ambientes.

  • A simple blue padlock icon with a circular keyhole, displayed on a light gray background.

    Autenticação segura e auditável

    Todos os pedidos de autenticação são registados. Utilize trilhos de auditoria integrados para apoiar a conformidade, rastrear a atividade dos utilizadores e manter a postura de segurança da infraestrutura.

  • Blue icon of three people connected by a line, arranged in a triangle, symbolizing communication, teamwork, or collaboration on a light gray background.

    Sincronização automática de diretórios

    Sincronize utilizadores e grupos a partir do seu IdP na cloud (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) e reflita-os automaticamente na sua estrutura LDAP.

  • Blue outline of a rectangular layout icon, featuring one large section on the left and two smaller stacked sections on the right, representing a webpage or app content structure.

    Controlo por consola ou API

    Quer prefira uma interface gráfica ou automação, a Foxpass oferece ambas. Use a consola web para edições rápidas ou tire partido da API para aprovisionar utilizadores, rodar credenciais ou sincronizar dados em toda a sua infraestrutura.

Casos de Uso

  • Autentique utilizadores remotos para acesso VPN

  • Ligue aplicações legadas que suportam LDAP bind

  • Faça a gestão de ferramentas internas usando pesquisa LDAP baseada em grupos

  • Forneça dados de utilizador compatíveis com POSIX a servidores Linux/macOS

  • Use como um serviço de diretório leve para equipas pequenas ou híbridas

  • Substitua os frágeis servidores LDAP on-prem por uma alternativa segura e nativa da cloud

  • Substitua contas locais e a proliferação descontrolada de palavras-passe

  • Associe o horário de prevenção às permissões através de APIs para reforçar a segurança


LDAP vs RADIUS - Quando usar cada um?

Foxpass inclui tanto Cloud LDAP como Cloud RADIUS, para não ser preciso escolher. Use o que melhor se adapta a cada sistema e gira tudo a partir de um só lugar.

Caso de uso

Usar LDAP

Utilizar RADIUS

Início de sessão no sistema (Linux/macOS)

Compatibilidade com VPN (OpenVPN, clientes legados)

Wi-Fi seguro (802.1X, WPA2-Enterprise)

Autorização de chave Sudo / SSH

*

Autenticação de aplicações legadas

* Funcionalidades de chave POSIX & SSH disponíveis com o Engineering Add-On

Three men work together in a modern office at desks with laptops and computers. One types code on a monitor while the others talk and smile. Office supplies and paperwork are visible on the desks.

Ideal para equipas de TI e engenharia que pretendem:

  • LDAP sem a sobrecarga e a manutenção

  • Controlo nativo da cloud de fluxos de trabalho de autenticação legados

  • Acesso SSH e sudo associado à identidade central

  • Aprovisionamento automatizado de utilizadores através de Directory Sync

  • Ferramentas de nível de engenharia com uma interface intuitiva


A web browser displays API documentation for the GET /users/ endpoint on the Reqres site, showing request parameters, responses, code examples, and an interface to test the API request.

Visão geral técnica

  • Diretório alojado, seguro e compatível com LDAPv3

  • Sincronize utilizadores do Google Workspace, Azure Entra ID, Okta ou OneLogin

  • Suporta encriptação TLS, bind anónimo ou autenticado e acesso baseado em grupos

  • Compatível com OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense e muito mais

  • Funciona com Linux e macOS através da integração PAM + NSS

  • API totalmente documentada para aprovisionamento de utilizadores e automação


Incluído em todos os planos Foxpass

O Foxpass Cloud LDAP está incluído na licença base do Foxpass, juntamente com Cloud RADIUS, sincronização de diretórios e gestão de consola/API. Capacidades avançadas de engenharia (POSIX, integração de chaves SSH) estão disponíveis através do Engineering License Add-On.

"Recomendo vivamente o Foxpass. Se estiver a manter o seu próprio servidor LDAP ou AD, provavelmente está a desperdiçar muito do tempo da sua equipa de TI."

A man with short dark hair and light skin wearing a blue collared shirt is outdoors with greenery in the background.

Ken K.

"Foxpass é sólido. É o nosso principal diretório de utilizadores. O suporte ao cliente e a documentação são fantásticos. O Foxpass suporta o nosso Gitlab, Jenkins, ssh e AWS VPNs."

A man with short brown hair, glasses, and a beard, smiling at the camera. He is wearing a black shirt and is pictured against a plain light background in a circular frame.

Nic G.

Com a confiança dos líderes do setor

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

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Proteja e simplifique a autenticação de utilizadores em todos os seus sistemas sem alojar o seu próprio diretório.

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