Diretório LDAP alojado na cloud, criado para simplicidade, segurança e escalabilidade

Faça a gestão de utilizadores, grupos e permissões a partir de um diretório seguro baseado na cloud. O Foxpass LDAP facilita o suporte a sistemas legados, VPN e acesso a servidores sem precisar de gerir a sua própria infraestrutura LDAP.