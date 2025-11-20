Diretório LDAP alojado na cloud, criado para simplicidade, segurança e escalabilidade
Faça a gestão de utilizadores, grupos e permissões a partir de um diretório seguro baseado na cloud. O Foxpass LDAP facilita o suporte a sistemas legados, VPN e acesso a servidores sem precisar de gerir a sua própria infraestrutura LDAP.
O que é o Foxpass Cloud LDAP?
Foxpass Cloud LDAP é um serviço de diretório alojado que centraliza a autenticação de utilizadores e a gestão de acessos em todo o seu ambiente. Funciona perfeitamente com o seu fornecedor de identidade e oferece uma forma segura e flexível de gerir o acesso dos utilizadores a:
Serviços VPN
Aplicações legadas que exigem associação LDAP
sistemas macOS, Linux e UNIX (através da Engineering License)
Ferramentas internas que dependem de diretórios compatíveis com POSIX
Ao contrário das configurações LDAP tradicionais, o Foxpass oferece:
Infraestrutura alojada na cloud, sem manutenção
Uma consola baseada na web e uma API robusta para gerir utilizadores e grupos
Suporte POSIX opcional para acesso a Linux, macOS e SSH (complemento Engineering License)
O Foxpass Cloud LDAP está incluído em todas as licenças base do Foxpass, juntamente com Cloud RADIUS.
Benefícios Chave
Simplifique o controlo de acesso de TI
Gerir utilizadores, grupos e permissões de acesso através da Foxpass Console ou da API. Atribua funções, sincronize identidades e controle o acesso a aplicações e serviços sem editar ficheiros LDIF nem manter esquemas LDAP.
LDAP Bridge para VPNs e compatibilidade com sistemas legados
Precisa de ligar VPNs ou aplicações que dependem de LDAP? O Foxpass Cloud LDAP serve como uma ponte entre os seus sistemas de identidade modernos (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin) e qualquer software que ainda use LDAP.
Suporte POSIX & acesso SSH
Com o suplemento Engineering License, desbloqueie atributos de utilizador e grupo POSIX para utilização com sistemas macOS, Linux e UNIX. Combine com o Foxpass SSH Key Management para aplicar centralmente um acesso de início de sessão seguro em todos os seus ambientes.
Autenticação segura e auditável
Todos os pedidos de autenticação são registados. Utilize trilhos de auditoria integrados para apoiar a conformidade, rastrear a atividade dos utilizadores e manter a postura de segurança da infraestrutura.
Sincronização automática de diretórios
Sincronize utilizadores e grupos a partir do seu IdP na cloud (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin ) e reflita-os automaticamente na sua estrutura LDAP.
Controlo por consola ou API
Quer prefira uma interface gráfica ou automação, a Foxpass oferece ambas. Use a consola web para edições rápidas ou tire partido da API para aprovisionar utilizadores, rodar credenciais ou sincronizar dados em toda a sua infraestrutura.
Casos de Uso
Autentique utilizadores remotos para acesso VPN
Ligue aplicações legadas que suportam LDAP bind
Faça a gestão de ferramentas internas usando pesquisa LDAP baseada em grupos
Forneça dados de utilizador compatíveis com POSIX a servidores Linux/macOS
Use como um serviço de diretório leve para equipas pequenas ou híbridas
Substitua os frágeis servidores LDAP on-prem por uma alternativa segura e nativa da cloud
Substitua contas locais e a proliferação descontrolada de palavras-passe
Associe o horário de prevenção às permissões através de APIs para reforçar a segurança
LDAP vs RADIUS - Quando usar cada um?
Foxpass inclui tanto Cloud LDAP como Cloud RADIUS, para não ser preciso escolher. Use o que melhor se adapta a cada sistema e gira tudo a partir de um só lugar.
Caso de uso
Usar LDAP
Utilizar RADIUS
Início de sessão no sistema (Linux/macOS)
Compatibilidade com VPN (OpenVPN, clientes legados)
Wi-Fi seguro (802.1X, WPA2-Enterprise)
Autorização de chave Sudo / SSH
*
Autenticação de aplicações legadas
* Funcionalidades de chave POSIX & SSH disponíveis com o Engineering Add-On
Ideal para equipas de TI e engenharia que pretendem:
LDAP sem a sobrecarga e a manutenção
Controlo nativo da cloud de fluxos de trabalho de autenticação legados
Acesso SSH e sudo associado à identidade central
Aprovisionamento automatizado de utilizadores através de Directory Sync
Ferramentas de nível de engenharia com uma interface intuitiva
Visão geral técnica
Diretório alojado, seguro e compatível com LDAPv3
Sincronize utilizadores do Google Workspace, Azure Entra ID, Okta ou OneLogin
Suporta encriptação TLS, bind anónimo ou autenticado e acesso baseado em grupos
Compatível com OpenVPN, Cisco AnyConnect, pfSense e muito mais
Funciona com Linux e macOS através da integração PAM + NSS
API totalmente documentada para aprovisionamento de utilizadores e automação
Incluído em todos os planos Foxpass
O Foxpass Cloud LDAP está incluído na licença base do Foxpass, juntamente com Cloud RADIUS, sincronização de diretórios e gestão de consola/API. Capacidades avançadas de engenharia (POSIX, integração de chaves SSH) estão disponíveis através do Engineering License Add-On.
"Recomendo vivamente o Foxpass. Se estiver a manter o seu próprio servidor LDAP ou AD, provavelmente está a desperdiçar muito do tempo da sua equipa de TI."
Ken K.
"Foxpass é sólido. É o nosso principal diretório de utilizadores. O suporte ao cliente e a documentação são fantásticos. O Foxpass suporta o nosso Gitlab, Jenkins, ssh e AWS VPNs."
Nic G.
Com a confiança dos líderes do setor
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