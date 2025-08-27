Vá além de 24 horas de registos com retenção de 90 dias para atividade LDAP e RADIUS
Ganhe visibilidade, esteja preparado para auditorias e cumpra os requisitos de conformidade com registos de acesso alargados. Concebido para equipas que colocam a segurança em primeiro lugar.
O que é o registo alargado?
Por predefinição, todos os planos Foxpass incluem 24 horas de histórico de registos pesquisável para eventos RADIUS e LDAP.
Com o Extended Logging Add-On, desbloqueia 90 dias de registos pesquisáveis em:
Autenticações LDAP
Pedidos RADIUS (Wi-Fi & VPN)
Eventos de sincronização de diretórios
Tentativas de acesso SSH (com Engineering Add-On)
Ideal para organizações que precisam de janelas de registo mais longas para conformidade, resposta a incidentes ou análise interna de TI.
Benefícios Chave
Visibilidade total para as equipas de segurança
Acompanhe tendências, detete anomalias e veja eventos de acesso históricos sem perder dados ao fim de 24 horas.
Investigação de incidentes simplificada
Identifique quem acedeu a quê, quando e a partir de onde. Rastreie rapidamente tentativas de início de sessão falhadas ou atividade não autorizada em dispositivos.
Conformidade & preparação para auditorias
Cumpra os requisitos de conformidade internos e externos (SOC 2, HIPAA, auditorias internas) com registos de acesso exportáveis com carimbo temporal.
Armazenado centralmente, alojado de forma segura
Todos os registos são armazenados de forma segura no backend da Foxpass, protegidos por encriptação em repouso e em trânsito. O acesso baseado em funções garante que apenas as equipas autorizadas possam aceder aos dados de auditoria.
Casos de Uso
Auditar o acesso por Wi-Fi ou VPN para relatórios de conformidade
Monitorização de tentativas de início de sessão em servidores ou diretórios
Investigar comportamentos suspeitos (por exemplo, falhas repetidas de início de sessão)
Rever o registo de acessos durante o processo de desligamento de colaboradores
Manter a rastreabilidade do acesso SSH (através do Engineering Add-On)
Tipos de registo incluídos
- Tentativas de início de sessão bem-sucedidas e falhadas
- Tentativas de acesso Wi‑Fi (RADIUS)
- Autenticações VPN
- Vinculações e consultas LDAP
- Atividade de início de sessão SSH (requer o Add-On de Engenharia)
- Histórico de eventos da sincronização de diretórios
Precisa de visibilidade de registos alargada?
Mantenha a conformidade, a preparação e o controlo com um histórico de auditoria mais detalhado