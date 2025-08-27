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Foxpass
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A man in a plaid shirt sits at a desk, focusing on computer screens displaying lines of code and data visualizations in a modern office setting.

Vá além de 24 horas de registos com retenção de 90 dias para atividade LDAP e RADIUS

Ganhe visibilidade, esteja preparado para auditorias e cumpra os requisitos de conformidade com registos de acesso alargados. Concebido para equipas que colocam a segurança em primeiro lugar.

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A person uses a laptop in a dim server-room environment; the screen shows a web-based admin dashboard with a list of user accounts and settings, illuminated by green indicator lights from nearby server racks.

O que é o registo alargado?

Por predefinição, todos os planos Foxpass incluem 24 horas de histórico de registos pesquisável para eventos RADIUS e LDAP.

Com o Extended Logging Add-On, desbloqueia 90 dias de registos pesquisáveis em:

  • Autenticações LDAP

  • Pedidos RADIUS (Wi-Fi & VPN)

  • Eventos de sincronização de diretórios

  • Tentativas de acesso SSH (com Engineering Add-On)

Ideal para organizações que precisam de janelas de registo mais longas para conformidade, resposta a incidentes ou análise interna de TI.

Benefícios Chave

  • Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

    Visibilidade total para as equipas de segurança

    Acompanhe tendências, detete anomalias e veja eventos de acesso históricos sem perder dados ao fim de 24 horas.

  • Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

    Investigação de incidentes simplificada

    Identifique quem acedeu a quê, quando e a partir de onde. Rastreie rapidamente tentativas de início de sessão falhadas ou atividade não autorizada em dispositivos.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Conformidade & preparação para auditorias

    Cumpra os requisitos de conformidade internos e externos (SOC 2, HIPAA, auditorias internas) com registos de acesso exportáveis com carimbo temporal.

  • Security icon

    Armazenado centralmente, alojado de forma segura

    Todos os registos são armazenados de forma segura no backend da Foxpass, protegidos por encriptação em repouso e em trânsito. O acesso baseado em funções garante que apenas as equipas autorizadas possam aceder aos dados de auditoria.

A man in a server room works on a laptop, illuminated by the cool glow of rack lights while focusing intently on whatever problem he’s trying to untangle.

Casos de Uso

  • Auditar o acesso por Wi-Fi ou VPN para relatórios de conformidade

  • Monitorização de tentativas de início de sessão em servidores ou diretórios

  • Investigar comportamentos suspeitos (por exemplo, falhas repetidas de início de sessão)

  • Rever o registo de acessos durante o processo de desligamento de colaboradores

  • Manter a rastreabilidade do acesso SSH (através do Engineering Add-On)


Tipos de registo incluídos

  • Tentativas de início de sessão bem-sucedidas e falhadas
  • Tentativas de acesso Wi‑Fi (RADIUS)
  • Autenticações VPN
  • Vinculações e consultas LDAP
  • Atividade de início de sessão SSH (requer o Add-On de Engenharia)
  • Histórico de eventos da sincronização de diretórios

Precisa de visibilidade de registos alargada?

Mantenha a conformidade, a preparação e o controlo com um histórico de auditoria mais detalhado

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