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Novas funcionalidades - abril de 2016

Foxpass Team
3 min de leitura
Atualizado
Começou com a Foxpass
Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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Na Splashtop e na Foxpass, nunca deixamos de procurar formas novas e inovadoras de trabalhar com segurança e eficiência. Assim, temos o prazer de anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades que lançámos nas últimas semanas, bem como algumas funcionalidades futuras que estão em Beta.

Tempo limite de reautorização

Os administradores podem agora definir um tempo limite de reautorização para os seus clientes Radius que suportam a resposta RADIUS "Session-Timeout". Isto requer que os endpoints voltem a autorizar com o cliente RADIUS após um período definido (medido em segundos). Os tempos limite de reautorização podem ser definidos na página RADIUS Clients.

A screenshot of the reauthorization timeout feature

Suporte para Radius MFA

Outra nova funcionalidade para clientes RADIUS é o suporte para autenticação multifator (MFA). A MFA pode ser ativada por cliente.

Atualmente, Duo é o único fornecedor de MFA suportado. Sempre que um utilizador tentar iniciar sessão no cliente Radius, a aplicação Duo pedirá autorização. As empresas podem ativar a MFA na página de Configuration, após o que a MFA pode ser ativada para clientes individuais na página de RADIUS Clients.

A screenshot of the MFA configuration tab
A screenshot of the "MFA required" column.

Gestão de chaves SSH

Os administradores podem agora adicionar, ativar e desativar manualmente chaves SSH para os utilizadores. Também podem desativar em massa todas as chaves SSH de um utilizador caso uma máquina ou conta seja comprometida. Pode encontrar a funcionalidade Manage SSH Keys no menu pendente Actions na página Users.

A screenshot of the SSH key management feature
A screenshot of the SSH key management feature

Expiração da palavra-passe

As empresas podem agora ativar a expiração automática da palavra-passe Foxpass. Com esta funcionalidade, os utilizadores receberão um e-mail a lembrar que devem definir uma nova palavra-passe na semana anterior à expiração da palavra-passe atual. Se a palavra-passe de um utilizador expirar, pode definir uma nova na página Password ou pedir a um administrador que o faça no menu pendente Actions da página Users. A expiração da palavra-passe pode ser gerida na página Authentication Settings.

Screenshot of the password expiration feature

Funcionalidades beta

Também temos algumas funcionalidades que estão atualmente em Beta e a avançar no pipeline!

Registo de LDAP

Em primeiro lugar, o registo de pedidos LDAP, que fornece informações sobre potenciais preocupações de segurança ao rastrear e monitorizar os pedidos LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) enviados para e recebidos do servidor. Estes registos são particularmente úteis para empresas sujeitas a auditorias de segurança, pois fornecem um registo claro de quem solicita acesso a quê e quando o solicita.

Pode filtrar os registos por intervalo de tempo e ver o nome de associação, o tipo, o estado de êxito e a mensagem de erro (se aplicável) utilizados no pedido de associação LDAP.

Screenshot of the LDAP logs feature

Alojamento on-premise

Também estamos a finalizar uma aplicação Foxpass on-premises com Docker. Os clientes poderão executar o Foxpass nas suas próprias máquinas e receber atualizações regulares através do Docker Hub, em vez de dependerem do nosso serviço alojado (caso assim o escolham).

Suporte do Office 365

Finalmente, estamos perto de adicionar suporte para Office 365. Quando estiver concluído, quaisquer empresas que utilizem Azure Active Directory poderão usar o Foxpass. Isto proporcionará uma forma nova, simples e eficiente de gerir utilizadores e permissões, uma vez que o Foxpass pode sincronizar com o Azure Active Directory para ajustar as permissões quando os utilizadores são adicionados e removidos.

Obrigado por serem excelentes clientes e fiquem atentos ao próximo conjunto de atualizações!

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