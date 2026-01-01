Foxpass Glossary
Explore the essential terms and technologies behind secure network access, certificate-based authentication, and modern identity and access management.
A
Active Directory (AD)
O Active Directory (AD) é um serviço de diretório legado desenvolvido pela Microsoft para gerir utilizadores, dispositivos e acessos em redes baseadas em Windows. O Active Directory autentica os utilizadores e aplica políticas de grupo através de controladores de domínio no local. Embora continue a ser amplamente utilizado, depende de infraestrutura local e de gestão manual. Foxpass Cloud LDAP oferece uma alternativa moderna ao Active Directory, proporcionando a mesma gestão centralizada de identidade e acesso (sem servidores locais) e sincronizando diretamente com IdPs na cloud, como Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta e OneLogin, para unificar a autenticação entre sistemas e redes.
Atributos RADIUS
Os atributos RADIUS são campos de dados incluídos nas mensagens RADIUS que definem parâmetros para autenticação, autorização e contabilização. Os atributos especificam detalhes como a identidade do utilizador, políticas de acesso, atribuição de VLAN e tempos limite de sessão. Foxpass Cloud RADIUS suporta atributos RADIUS padrão e personalizados, permitindo aos administradores aplicar políticas de acesso granulares, automatizar a atribuição de VLAN e integrar-se com infraestrutura de rede de terceiros para controlo de acesso orientado por identidade.
Autenticação Wi-Fi IEEE 802.1X
Autenticação Wi-Fi IEEE 802.1X é uma norma de controlo de acesso à rede que utiliza o Extensible Authentication Protocol (EAP) para autenticar utilizadores e dispositivos antes de conceder acesso à rede. Constitui a base para uma rede Wi‑Fi® empresarial segura. O Foxpass Cloud RADIUS permite a autenticação 802.1X com acesso baseado em identidade e certificado, integrando-se sem falhas com o IdP na cloud da sua organização e as ferramentas de gestão de dispositivos.
Autoridade de Certificação (CA)
Uma Autoridade de Certificação (CA) é uma entidade de confiança que emite e assina certificados digitais para verificar a identidade de utilizadores ou dispositivos. A CA garante que os certificados são válidos e rastreáveis a uma raiz de confiança. Foxpass Cloud PKI funciona como uma CA privada, dando às organizações controlo total sobre os ciclos de vida dos certificados e as políticas de confiança.
B
BYOD (Traga o Teu Próprio Dispositivo)
BYOD (Bring Your Own Device) é uma política ou prática que permite aos utilizadores aceder a redes e recursos empresariais usando os seus dispositivos pessoais. O BYOD aumenta a flexibilidade, mas requer autenticação segura para manter a conformidade. Foxpass suporta ambientes BYOD através do seu instalador de certificados BYOD, permitindo acesso sem palavra-passe a Wi-Fi e VPN, baseado em certificados, para dispositivos não geridos.
C
Certificado do cliente
Um certificado de cliente é um certificado digital instalado no dispositivo de um utilizador que comprova a identidade do dispositivo ou do utilizador durante a autenticação na rede. Os certificados de cliente substituem as palavras-passe tradicionais no EAP-TLS e noutros métodos de autenticação seguros. A Foxpass emite certificados de cliente através da sua Cloud PKI e das suas ferramentas de inscrição BYOD.
Certificado do dispositivo
Um certificado de dispositivo é um certificado digital associado a um endpoint ou máquina específicos, permitindo que o próprio dispositivo — e não apenas o utilizador — se autentique de forma segura numa rede ou serviço. Foxpass integra-se com plataformas MDM para emitir e gerir certificados de dispositivos automaticamente para endpoints geridos.
Chave SSH
Uma chave SSH é um par de chaves criptográficas utilizado para autenticar utilizadores de forma segura ao ligar a servidores através do protocolo Secure Shell (SSH). As chaves SSH substituem as palavras-passe tradicionais e permitem uma autenticação assimétrica forte. Foxpass SSH Key Management automatiza a criação, rotação e revogação de chaves, garantindo que engenheiros e administradores mantêm um acesso seguro e auditável aos servidores, alinhado com os princípios de privilégio mínimo e confiança zero.
Cliente RADIUS
Um cliente RADIUS é um dispositivo de rede, como um ponto de acesso Wi‑Fi, switch ou gateway VPN, que encaminha pedidos de autenticação de utilizadores para um servidor RADIUS. O cliente retransmite credenciais ou certificados para verificação e aplica a decisão de acesso devolvida pelo servidor. Com Foxpass Cloud RADIUS, os seus dispositivos de rede existentes funcionam como clientes RADIUS, autenticando os utilizadores com segurança através do seu IdP ou diretório cloud ligado.
Confiança zero
Zero Trust é um modelo de segurança que pressupõe que nenhum utilizador ou dispositivo deve ser considerado fiável por defeito, esteja dentro ou fora da rede. O acesso só é concedido após a verificação contínua da identidade, do dispositivo e do contexto. Foxpass permite acesso de confiança zero através de autenticação baseada em certificados, políticas orientadas pela identidade e registo granular.
Controlo de acesso baseado em funções (RBAC)
Controlo de acesso baseado em funções (RBAC) é um método de restringir o acesso com base nas funções dos utilizadores dentro de uma organização. As permissões são agrupadas por função, simplificando a gestão e garantindo acesso com o menor privilégio possível. Foxpass utiliza associações de grupos LDAP e atributos de IdP para aplicar acesso baseado em funções em logins de rede e de sistema.
Controlo de acesso à rede (NAC)
O controlo de acesso à rede (NAC) é uma estrutura de segurança que gere e aplica políticas a dispositivos e utilizadores que tentam aceder a uma rede. O NAC verifica a identidade e a conformidade do dispositivo antes de conceder acesso. Foxpass Cloud RADIUS atua como um componente-chave de uma estratégia NAC, ao impor a autenticação de rede baseada na identidade e em certificados.
E
EAP (Protocolo de Autenticação Extensível)
EAP (Extensible Authentication Protocol) é uma estrutura de autenticação flexível utilizada em sistemas de acesso à rede, como Wi‑Fi e VPNs. O EAP suporta vários métodos de autenticação, incluindo palavras-passe, tokens e certificados digitais, ao encapsulá-los num processo padronizado. Foxpass Cloud RADIUS suporta métodos baseados em EAP, como EAP-TLS e EAP-TTLS para permitir uma autenticação segura, baseada na identidade e em certificados, para todos os tipos de dispositivos.
EAP-TLS (Protocolo de Autenticação Extensível – Segurança da Camada de Transporte)
EAP-TLS é um método de autenticação altamente seguro que utiliza certificados digitais em vez de palavras-passe para verificar tanto o utilizador como a rede. Foxpass Cloud RADIUS suporta EAP-TLS para oferecer autenticação sem palavra-passe, baseada em certificados, para dispositivos geridos e BYOD.
EAP-TTLS (Protocolo de Autenticaç�ão Extensível – Segurança da Camada de Transporte em Túnel)
EAP-TTLS é um método de autenticação que cria um túnel seguro e encriptado entre o cliente e o servidor RADIUS. Dentro desse túnel, as credenciais do utilizador são verificadas sem as expor na rede. O Foxpass Cloud RADIUS suporta EAP-TTLS para permitir autenticação segura baseada na identidade quando os certificados não estão implementados.
eduroam (Roaming Educativo)
eduroam (education roaming) é um serviço global de federação Wi-Fi que permite a estudantes, investigadores e colaboradores acederem de forma segura a redes sem fios em instituições participantes usando as credenciais da sua instituição de origem. A eduroam baseia-se na autenticação baseada em RADIUS com EAP-TLS ou EAP-TTLS para verificar as identidades dos utilizadores entre organizações. Foxpass Cloud RADIUS suporta implementações do eduroam com uma arquitetura nativa da cloud, sem manutenção, que cumpre os requisitos da federação e integra-se perfeitamente com fornecedores institucionais de identidade e diretórios LDAP.
F
Federação RADIUS
Uma federação RADIUS é uma rede de servidores RADIUS interligados que permite a autenticação em várias organizações ou domínios. Numa federação RADIUS, um utilizador pode aceder a uma rede participante usando credenciais emitidas pela sua instituição de origem. O Foxpass Cloud RADIUS suporta modelos de federação RADIUS como o eduroam e o OpenRoaming, proporcionando autenticação segura e escalável entre redes de confiança sem necessidade de servidores RADIUS no local.
Fornecedor de Identidade (IdP)
Um fornecedor de identidade é um serviço que armazena e verifica identidades digitais, autenticando utilizadores antes de conceder acesso a aplicações e sistemas ligados. Os IdPs comuns na cloud incluem Microsoft Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta e OneLogin. Foxpass integra-se com o IdP da sua organização para sincronizar dados de utilizadores e grupos para controlo de acesso centralizado.
FreeRADIUS
FreeRADIUS é um servidor RADIUS de código aberto amplamente utilizado para autenticação, autorização e contabilização de rede. O FreeRADIUS suporta vários protocolos de autenticação, incluindo EAP-TLS e EAP-TTLS, e é normalmente implementado em ambientes empresariais e educativos. Foxpass Cloud RADIUS baseia-se nos mesmos padrões RADIUS que o FreeRADIUS, mas disponibiliza-os como um serviço totalmente gerido e nativo da cloud — eliminando a manutenção de servidores e simplificando a integração com fornecedores de identidade modernos.
G
Gestão de Identidade e Acesso (IAM)
A gestão de identidades e acessos (IAM) é um conjunto de políticas e tecnologias que garante que as pessoas certas têm o acesso adequado a sistemas e recursos. O IAM centraliza a verificação de identidade e o controlo de acesso entre utilizadores, dispositivos e aplicações. Foxpass oferece capacidades de IAM através de LDAP alojado na cloud, RADIUS e autenticação baseada em certificados integrada com o IdP da sua organização.
Gestão de SUDO
A gestão de SUDO é a administração das permissões de utilizador para executar comandos privilegiados em sistemas UNIX, Linux ou macOS usando o comando sudo. A gestão eficaz de SUDO garante que o acesso privilegiado seja concedido apenas quando necessário e que as ações sejam registadas para efeitos de responsabilização. Gestão de SUDO do Foxpass centraliza e aplica políticas de sudo através de grupos LDAP e funções de utilizador, suportando princípios de privilégio mínimo e simplificando auditorias de conformidade.
Gestão de acesso privilegiado (PAM)
A Gestão de Acesso Privilegiado (PAM) é um subconjunto de IAM focado em proteger e monitorizar o acesso a sistemas críticos e contas administrativas. O PAM controla quem pode executar ações sensíveis, como alterações de configuração ou comandos ao nível de root. As funcionalidades de gestão de chaves SSH e gestão de SUDO do Foxpass ajudam a impor os princípios de PAM, controlando o acesso às chaves e os privilégios de comandos.
Gestão de identidades privilegiadas (PIM)
A Gestão de Identidades Privilegiadas (PIM) é um componente especializado de PAM que gere e audita identidades com permissões administrativas elevadas ou limitadas no tempo. O PIM garante que as credenciais privilegiadas são emitidas, utilizadas e revogadas de forma segura. Foxpass integra controlos e registos baseados na identidade para apoiar práticas de PIM em ambientes de engenharia e TI.
L
LDAP (Protocolo Leve de Acesso a Diretórios)
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) é um protocolo padrão usado para armazenar, organizar e recuperar informações de utilizadores e grupos de um diretório. O LDAP constitui a espinha dorsal da gestão centralizada de identidades — suportando inícios de sessão em sistemas como VPNs, servidores e aplicações legadas. Foxpass Cloud LDAP disponibiliza um serviço LDAP totalmente gerido, alojado na cloud e sincronizado com o IdP na cloud da sua organização para uma gestão de identidade e acesso integrada e sem falhas.
M
MDM (Gestão de Dispositivos Móveis)
Gestão de dispositivos móveis (MDM) é uma plataforma que permite às equipas de TI configurar, proteger e gerir dispositivos móveis e terminais. Os sistemas MDM tratam frequentemente da implementação de certificados, da aplicação de políticas e da limpeza remota. Foxpass integra-se com as principais soluções de MDM, como Intune, Jamf e Kandji, para automatizar a emissão e renovação de certificados para dispositivos geridos.
Microsoft Entra ID (anteriormente Azure Active Directory)
O Microsoft Entra ID é o serviço de gestão de identidades e acessos baseado na cloud da Microsoft que autentica utilizadores e protege o acesso a aplicações, dispositivos e recursos na cloud. O Entra ID substitui muitas funções tradicionais do Active Directory por uma arquitetura escalável e nativa da cloud. No entanto, muitos sistemas legados não suportam nativamente a autenticação IdP moderna na cloud nem exigem atualizações dispendiosas para suportar SAML ou OAuth. Foxpass integra-se com Microsoft Entra ID para sincronizar utilizadores e grupos para autenticação centralizada através de Cloud LDAP e Cloud RADIUS — alargando as identidades Entra ao Wi-Fi, VPN e inícios de sessão em servidores sem alterar os sistemas existentes.
Microsoft NPS (Servidor de Políticas de Rede)
Microsoft NPS (Network Policy Server) é uma função do Windows Server que atua como um servidor RADIUS para autenticar e autorizar utilizadores que se ligam a uma rede. O NPS integra-se com o Active Directory no local para aplicar políticas de acesso à rede. Foxpass Cloud RADIUS substitui ou expande o Microsoft NPS com uma alternativa nativa da cloud, sem manutenção, que se integra diretamente com fornecedores de identidade modernos. Em conjunto com o Foxpass Cloud LDAP, permite às organizações abandonar o Active Directory legado, mantendo a autenticação de rede centralizada e baseada em identidade.
O
OpenRoaming
Uma estrutura global de federação Wi-Fi que permite aos utilizadores ligarem-se de forma segura e automática a redes sem fios participantes, sem inícios de sessão manuais. OpenRoaming utiliza identidade federada, RADIUS e autenticação baseada em certificados para garantir conectividade fiável entre locais e fornecedores. Foxpass Cloud RADIUS suporta integração OpenRoaming, permitindo às organizações alargar o acesso Wi-Fi seguro e baseado em identidade por campus e redes parceiras com uma arquitetura nativa da cloud e sem necessidade de manutenção.
P
PKI (Infraestrutura de Chave Pública)
Uma Infraestrutura de Chave Pública (PKI) é um quadro que emite, gere e valida certificados digitais utilizados para autenticar utilizadores, dispositivos e sistemas. A PKI permite uma autenticação segura, sem palavras-passe, através de pares de chaves públicas e privadas. Foxpass Cloud PKI automatiza a emissão, renovação e revogação de certificados para dispositivos geridos e BYOD.
PSK (chave pré-partilhada)
Uma PSK (Pre-Shared Key) é uma palavra-passe ou frase-passe partilhada utilizada para autenticar utilizadores ou dispositivos numa rede sem fios, normalmente encontrada em configurações de Wi-Fi domésticas e de pequenos escritórios. Embora sejam simples de implementar, as PSKs criam riscos de segurança porque a mesma chave é partilhada por vários utilizadores e dispositivos. Foxpass Cloud RADIUS substitui a autenticação baseada em PSK por acesso seguro, baseado em identidade e certificado — eliminando palavras-passe partilhadas e permitindo controlo centralizado através do IdP na cloud da sua organização.
Pesquisa LDAP
Uma pesquisa LDAP é uma operação LDAP que consulta um diretório para localizar e ler entradas de utilizadores ou grupos com base em critérios definidos. Pode devolver resultados completos ou parciais, dependendo do filtro e do âmbito da pesquisa. Com o Foxpass Cloud LDAP, as pesquisas no diretório mantêm-se atualizadas através de sincronização contínua com o seu IdP na cloud, garantindo que os dados de identidade estão sempre corretos e atualizados.
Privilégio mínimo
O Privilégio Mínimo é um princípio de segurança que limita cada utilizador ou processo do sistema ao nível mínimo de acesso necessário para executar as suas tarefas. Aplicar o princípio do menor privilégio reduz o risco de utilização indevida acidental ou maliciosa das credenciais. Foxpass aplica o princípio do privilégio mínimo através de políticas baseadas em identidade, permissões baseadas em funções e controlos de acesso granulares em RADIUS, LDAP e gestão de chaves SSH.
Proxy RADIUS
Um proxy RADIUS é um componente RADIUS que reencaminha pedidos de autenticação entre um cliente e um servidor RADIUS externo. Os proxies RADIUS são normalmente utilizados em ambientes federados para encaminhar pedidos para a fonte de identidade correta da organização. Foxpass Cloud RADIUS pode funcionar como um proxy RADIUS, retransmitindo pedidos de forma segura para servidores institucionais ou de parceiros, mantendo ao mesmo tempo visibilidade e controlo centralizados.
R
RADIUS (Serviço de Utilizador de Autenticação Remota por Marcação)
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) é um protocolo de rede que fornece autenticação, autorização e contabilidade centralizadas para utilizadores que se ligam a uma rede. Foxpass Cloud RADIUS permite acesso Wi‑Fi e VPN seguro, baseado em identidade e certificados, sem necessidade de manter servidores on-prem.
RadSec (RADIUS sobre TLS)
RadSec (RADIUS over TLS) é uma extensão segura do protocolo RADIUS que transmite dados de autenticação e contabilização através de ligações TLS encriptadas em vez de UDP. Isto protege as credenciais em trânsito e é normalmente utilizado em redes federadas como a eduroam. Foxpass Cloud RADIUS suporta RadSec para fornecer conectividade encriptada e em conformidade com as normas para autenticação entre organizações.
Rotação de chaves SSH
Rotação de chaves SSH é a prática de substituir periodicamente pares de chaves SSH para reduzir o risco de acesso não autorizado a partir de credenciais comprometidas ou desatualizadas. A rotação regular de chaves é um controlo de segurança fundamental para manter o acesso com privilégio mínimo e a preparação para conformidade. A gestão de chaves SSH do Foxpass automatiza a rotação de chaves, garantindo que todos os utilizadores e sistemas se mantêm seguros sem intervenção manual nem interrupção do serviço.
S
SCEP (Protocolo Simples de Inscrição de Certificados)
SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) é um protocolo utilizado para automatizar a inscrição, distribuição e renovação de certificados entre dispositivos e uma autoridade de certificação (CA). Foxpass integra-se com plataformas MDM usando SCEP para simplificar a gestão do ciclo de vida de certificados em todos os dispositivos inscritos.
SSH (Segurança Shell)
SSH (Secure Shell) é um protocolo de rede seguro utilizado para aceder remotamente e gerir servidores, dispositivos e infraestrutura de rede. SSH encripta todas as comunicações entre o cliente e o servidor, protegendo as credenciais e os dados em trânsito. Foxpass integra o acesso SSH com a gestão de identidades e chaves, permitindo às organizações aplicar controlo centralizado, automatizar a rotação de chaves e manter registos de acesso auditáveis.
Segmentação de rede
A segmentação de rede é a prática de dividir uma rede em segmentos menores e isolados para melhorar a segurança, o desempenho e o controlo de acesso. A segmentação limita a propagação de ameaças e aplica o acesso de privilégio mínimo a sistemas sensíveis. O Foxpass Cloud RADIUS integra-se com políticas de VLAN para automatizar a segmentação de rede com base nas funções dos utilizadores, na identidade do dispositivo ou no método de autenticação.
Servidor LDAP
Um servidor LDAP é o componente do servidor que aloja e gere a base de dados do diretório LDAP. Processa pedidos de clientes, executa pesquisas ou atualizações e devolve informações de diretório. O Foxpass Cloud LDAP elimina a necessidade de alojar ou manter o seu próprio servidor LDAP ao oferecer um diretório totalmente gerido, nativo da cloud, sincronizado automaticamente com o seu IdP na cloud.
Servidor RADIUS
Um servidor RADIUS é o componente de backend que autentica, autoriza e regista os pedidos de acesso dos utilizadores a uma rede. Valida credenciais ou certificados em relação a uma origem de identidade ligada antes de conceder acesso. Foxpass Cloud RADIUS substitui os tradicionais servidores RADIUS locais por um serviço nativo da cloud que se integra perfeitamente com o IdP e os sistemas de diretório na cloud da sua organização.
V
VLAN (Rede Local Virtual)
VLAN (Virtual Local Area Network) é uma segmentação lógica de uma rede física que isola o tráfego entre grupos de utilizadores, departamentos ou tipos de dispositivos. As VLANs melhoram a segurança e o desempenho ao limitar o acesso e os domínios de difusão. Foxpass Cloud RADIUS suporta a atribuição de VLAN, permitindo aos administradores colocar dinamicamente utilizadores ou dispositivos no segmento de rede correto com base na identidade ou na pertença a grupos.
VPN (Rede Privada Virtual)
Uma VPN (Virtual Private Network) é uma ligação de rede segura que encripta o tráfego entre o dispositivo de um utilizador e uma rede privada, protegendo os dados em trânsito. As VPN são frequentemente utilizadas para acesso remoto a sistemas internos. Foxpass Cloud RADIUS permite autenticação VPN baseada em identidade e certificados, enquanto Foxpass Cloud LDAP centraliza os dados de utilizadores e grupos para controlo de acesso granular e autorização de VLAN ��— ajudando as organizações a modernizar o IAM e a aplicar políticas de confiança zero em ligações Wi‑Fi e VPN.
W
WPA2-Empresa
O WPA2-Enterprise é uma norma de segurança Wi‑Fi que utiliza autenticação 802.1X e um servidor RADIUS para verificar cada utilizador ou dispositivo individualmente, em vez de depender de uma palavra-passe partilhada. O WPA2-Enterprise suporta métodos seguros como EAP-TLS para autenticação baseada em certificados e EAP-TTLS para autenticação baseada em credenciais dentro de um túnel encriptado. Foxpass Cloud RADIUS permite implementações WPA2-Enterprise com integração perfeita com fornecedores de identidade na cloud e gestão automatizada de certificados para dispositivos geridos e BYOD.
WPA3-Empresa
O WPA3-Enterprise é a mais recente norma de segurança Wi-Fi concebida para reforçar as proteções do WPA2-Enterprise com encriptação mais forte, gestão de chaves melhorada e resistência a ataques offline. O WPA3-Enterprise requer autenticação 802.1X com um servidor RADIUS e suporta métodos avançados como EAP-TLS para autenticação baseada em certificados. O Foxpass Cloud RADIUS suporta ambientes WPA3-Enterprise, proporcionando acesso Wi-Fi de confiança zero orientado por identidade, integrado com fornecedores modernos de identidade na cloud e gestão automatizada do ciclo de vida dos certificados.