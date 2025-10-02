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Foxpass
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Four professionals sit around a table in a modern office, engaged in discussion. One man speaks while the others listen attentively. A laptop, documents, and coffee cups are on the table.

Aplique segmentação de rede dinâmica e baseada na identidade à escala

Use o Foxpass para atribuir automaticamente utilizadores e dispositivos às VLANs ou redes certas com base na identidade, função e pertença ao grupo.

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Six people work together in a modern, sunlit office with large windows. Some are seated at desks with computers displaying charts, while others stand and discuss near the monitors. The atmosphere appears collaborative and focused.

O problema

A segmentação estática da rede com listas de endereços MAC, SSIDs ou VLANs atribuídas manualmente é:

  • Inflexível e difícil de escalar

  • Vulnerável a falsificação e movimento lateral

  • Exige muito trabalho manual para integração e alterações de acesso

  • Sem visibilidade sobre a identidade do utilizador e o nível de confiança do dispositivo

À medida que as organizações adotam arquiteturas de confiança zero e modelos BYOD/acesso remoto, as ferramentas de segmentação legadas ficam aquém.

Two people are smiling and working together at a computer in an office. One is seated and typing, while the other stands beside him, looking at the monitor. Charts are visible on the wall in the background.

A solução Foxpass

Foxpass permite a atribuição dinâmica de VLAN e a segmentação de rede através de autenticação RADIUS baseada na identidade:

  • Associe o acesso à afiliação a grupos do diretório (via Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)

  • Atribua utilizadores e dispositivos a VLANs durante a autenticação

  • Suporta tanto a autenticação EAP-TTLS (identidade/palavra-passe) como a EAP-TLS (baseada em certificado)

  • Utilize o Foxpass RADIUS para impor a segmentação em redes Wi‑Fi, VPN e com fios

Isto ajuda as equipas de TI a aplicar o princípio do menor privilégio e a conter movimentos laterais, sem gerir manualmente VLANs por utilizador ou dispositivo.

A person using a laptop and holding a smartphone, with a glowing holographic globe and Wi-Fi symbol appearing above the phone, representing wireless connectivity and internet technology.

Como isso funciona?

  1. Utilizador liga-se ao Wi‑Fi ou à VPN

  2. O Foxpass RADIUS autentica o utilizador ou dispositivo (via EAP-TLS ou EAP-TTLS)

  3. A pertença ao grupo é verificada através do fornecedor de identidade sincronizado (Google, Entra ID, etc.)

  4. A resposta RADIUS inclui a atribuição de VLAN

  5. O utilizador é colocado no segmento adequado (por exemplo, guest, admin, IoT, dev, student)


A child using a tablet with a stylus in a classroom, focusing on the screen. Another student sits nearby, slightly out of focus.

Benefícios da segmentação baseada na identidade

  • Aplique o princípio do menor privilégio em todos os departamentos, dispositivos e funções

  • Separe automaticamente o tráfego de estudantes, docentes e convidados em ambientes de campus

  • Mantenha os ambientes de desenvolvimento, staging e produção logicamente isolados

  • Proteja BYOD e dispositivos não geridos com atribuição de VLAN baseada em certificados

  • Suporte estruturas de zero trust e conformidade (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)


Casos de Utilização Comuns

Casos de Uso

Descrição

Educação

Coloque estudantes, docentes e visitantes em VLANs diferentes usando grupos de diretório

Empresas

Isole ambientes de engenharia/desenvolvimento de finanças, RH ou aplicações internas

Retalho/Localizações de Filiais

Separar o tráfego do ponto de venda, do Wi-Fi para convidados e do back-office interno

Saúde

Segmente o acesso a PHI em comparação com sistemas não regulamentados

Redes BYOD

Coloque automaticamente dispositivos pessoais não geridos em VLANs de baixa confiança


Capacidades relacionadas do Foxpass

  • Cloud RADIUS – Suporta atribuição de VLAN através de mapeamento de grupos

  • Sincronização de diretórios – Obtenha funções de utilizador a partir de Entra ID, Okta, Google Workspace ou LDAP

  • Gestão de certificados – Utilize EAP-TLS e a inscrição MDM/BYOD para impor confiança

  • Cloud LDAP – Gere a lógica de grupos para configurações on-prem ou híbridas

  • Registo em tempo real – Acompanhe as tentativas de acesso por VLAN e política

Saiba mais sobre Foxpass Cloud RADIUS

Pronto para automatizar a segmentação da sua rede?

Foxpass dá à sua equipa aplicação dinâmica de VLAN sem a manutenção de RADIUS legado nem as dores de cabeça da gestão manual de VLAN.

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