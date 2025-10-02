Aplique segmentação de rede dinâmica e baseada na identidade à escala
Use o Foxpass para atribuir automaticamente utilizadores e dispositivos às VLANs ou redes certas com base na identidade, função e pertença ao grupo.
O problema
A segmentação estática da rede com listas de endereços MAC, SSIDs ou VLANs atribuídas manualmente é:
Inflexível e difícil de escalar
Vulnerável a falsificação e movimento lateral
Exige muito trabalho manual para integração e alterações de acesso
Sem visibilidade sobre a identidade do utilizador e o nível de confiança do dispositivo
À medida que as organizações adotam arquiteturas de confiança zero e modelos BYOD/acesso remoto, as ferramentas de segmentação legadas ficam aquém.
A solução Foxpass
Foxpass permite a atribuição dinâmica de VLAN e a segmentação de rede através de autenticação RADIUS baseada na identidade:
Associe o acesso à afiliação a grupos do diretório (via Google, Okta, Entra ID, OneLogin, LDAP)
Atribua utilizadores e dispositivos a VLANs durante a autenticação
Suporta tanto a autenticação EAP-TTLS (identidade/palavra-passe) como a EAP-TLS (baseada em certificado)
Utilize o Foxpass RADIUS para impor a segmentação em redes Wi‑Fi, VPN e com fios
Isto ajuda as equipas de TI a aplicar o princípio do menor privilégio e a conter movimentos laterais, sem gerir manualmente VLANs por utilizador ou dispositivo.
Como isso funciona?
Utilizador liga-se ao Wi‑Fi ou à VPN
O Foxpass RADIUS autentica o utilizador ou dispositivo (via EAP-TLS ou EAP-TTLS)
A pertença ao grupo é verificada através do fornecedor de identidade sincronizado (Google, Entra ID, etc.)
A resposta RADIUS inclui a atribuição de VLAN
O utilizador é colocado no segmento adequado (por exemplo, guest, admin, IoT, dev, student)
Benefícios da segmentação baseada na identidade
Aplique o princípio do menor privilégio em todos os departamentos, dispositivos e funções
Separe automaticamente o tráfego de estudantes, docentes e convidados em ambientes de campus
Mantenha os ambientes de desenvolvimento, staging e produção logicamente isolados
Proteja BYOD e dispositivos não geridos com atribuição de VLAN baseada em certificados
Suporte estruturas de zero trust e conformidade (HIPAA, SOC 2, NIST 800-207)
Casos de Utilização Comuns
Casos de Uso
Descrição
Educação
Coloque estudantes, docentes e visitantes em VLANs diferentes usando grupos de diretório
Empresas
Isole ambientes de engenharia/desenvolvimento de finanças, RH ou aplicações internas
Retalho/Localizações de Filiais
Separar o tráfego do ponto de venda, do Wi-Fi para convidados e do back-office interno
Saúde
Segmente o acesso a PHI em comparação com sistemas não regulamentados
Redes BYOD
Coloque automaticamente dispositivos pessoais não geridos em VLANs de baixa confiança
Capacidades relacionadas do Foxpass
Cloud RADIUS – Suporta atribuição de VLAN através de mapeamento de grupos
Sincronização de diretórios – Obtenha funções de utilizador a partir de Entra ID, Okta, Google Workspace ou LDAP
Gestão de certificados – Utilize EAP-TLS e a inscrição MDM/BYOD para impor confiança
Cloud LDAP – Gere a lógica de grupos para configurações on-prem ou híbridas
Registo em tempo real – Acompanhe as tentativas de acesso por VLAN e política
Saiba mais sobre Foxpass Cloud RADIUS
Pronto para automatizar a segmentação da sua rede?
Foxpass dá à sua equipa aplicação dinâmica de VLAN sem a manutenção de RADIUS legado nem as dores de cabeça da gestão manual de VLAN.