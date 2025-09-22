Estabeleça parceria com a Foxpass para oferecer acesso OpenRoaming seguro e sem falhas
Foxpass permite que fornecedores de telecomunicações, MSPs e federações Wi-Fi participem em implementações OpenRoaming e as expandam — através de RADIUS na cloud seguro, federação de identidade e experiência em PKI.
O que é o OpenRoaming?
OpenRoaming™, liderada pela Wireless Broadband Alliance (WBA), é uma federação global de roaming que permite aos utilizadores ligarem-se automaticamente a redes Wi-Fi de confiança sem autenticação manual, de forma segura e transparente, utilizando acesso baseado em identidade e em certificados.
Faz a ligação entre redes móveis e Wi-Fi e requer:
Um modelo de identidade federada
Suporte para autenticação EAP-TLS
Infraestrutura RADIUS escalável com gestão de PKI
Conformidade com o framework técnico OpenRoaming da WBA
Passpoint (Hotspot 2.0): a base para roaming sem interrupções
Passpoint®, também conhecido como Hotspot 2.0, é a norma da Wi-Fi Alliance que permite aos dispositivos descobrir automaticamente e ligar-se em segurança a redes Wi‑Fi de confiança, sem a fricção de portais cativos ou inícios de sessão repetidos. Oferece uma experiência semelhante à de uma rede celular via Wi-Fi, garantindo ligações contínuas, seguras e escaláveis.
O OpenRoaming baseia-se no Passpoint, acrescentando identidade federada, PKI e políticas globais de federação de roaming. Juntos, fornecem a base técnica para offload de assinantes, serviços empresariais e Wi‑Fi de cidades inteligentes.
O Foxpass ajuda as operadoras de telecomunicações e os operadores de Wi-Fi a adotar o Passpoint, fornecendo as capacidades de cloud RADIUS, gestão do ciclo de vida de certificados e federação de identidades necessárias para implementações de nível de operadora. Com suporte integrado para EAP-TLS, RadSec e aprovisionamento automatizado de certificados, o Foxpass torna as implementações de Passpoint e OpenRoaming seguras e sem fricção.
A oportunidade para fornecedores de telecomunicações & conectividade
À medida que o Wi‑Fi se torna fundamental para descarregar o tráfego móvel, melhorar a cobertura em espaços interiores e expandir os serviços empresariais, o OpenRoaming (powered by Passpoint) está a tornar-se um diferenciador estratégico para:
Operadoras Tier-1 & Tier-2
Operadores de fibra e de rede sem fios fixa
Fornecedores de Wi-Fi gerido
Implementadores de infraestruturas de cidades inteligentes
Federações semelhantes ao Eduroam para verticais (por exemplo, governo, retalho, estádios)
A Foxpass ajuda os parceiros a implementar infraestrutura de identidade e acesso cloud-native de nível de operadora para ativação do OpenRoaming.
Como o Foxpass suporta implementações OpenRoaming
Cloud RADIUS em escalaSaiba mais
Suporte incorporado para EAP-TLS, EAP-TTLS e RadSec
Sem necessidade de hardware on-prem nem de configuração RADIUS legada
>99,9% de disponibilidade com redundância global e failover
Federação de identidade e autenticação
Foxpass atua como um servidor AAA seguro para fornecedores de identidade
Integra-se com Entra ID, Google Workspace, Okta e IdPs personalizados
Permite a integração de BYOD com emissão de certificados
PKI e gestão do ciclo de vida dos certificados
Suporte total de X.509 para EAP-TLS
Inscrição de dispositivos através do instalador BYOD ou MDM (Jamf, Kandji, Intune)
Gestão da rotação, expiração e revogação de certificados
Interoperabilidade com os requisitos da WBA e da federação
Alinhado com as normas e orientações WBA OpenRoaming
Opções de integração flexíveis para operadores de federação
Suporte para relações de confiança de CA raiz e servidor AAA
Estabeleça parceria com a Foxpass para impulsionar o OpenRoaming & Passpoint
Quer esteja a lançar uma nova federação, a expandir o Wi-Fi de cidade inteligente ou a permitir offload para redes 5G, a Foxpass pode fornecer a base de identidade e RADIUS para acelerar a sua implementação de OpenRoaming ou Passpoint.
Vamos trabalhar em conjunto para:
Junte-se à federação OpenRoaming
Adote o Passpoint para integração em Wi-Fi sem complicações
Autentique utilizadores de forma segura em ambientes globais de roaming
Simplifique a integração e a complexidade da PKI
Proporcione uma experiência Wi‑Fi perfeita a subscritores e convidados
Pronto para explorar uma parceria?
Foxpass pode oferecer alojamento RADIUS em white-label, suporte de configuração da federação OpenRoaming e aconselhamento de integração para fornecedores de telecomunicações e infraestruturas.