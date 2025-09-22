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A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Estabeleça parceria com a Foxpass para oferecer acesso OpenRoaming seguro e sem falhas

Foxpass permite que fornecedores de telecomunicações, MSPs e federações Wi-Fi participem em implementações OpenRoaming e as expandam — através de RADIUS na cloud seguro, federação de identidade e experiência em PKI.

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OpenRoaming Wireless Broadband Alliance logo featuring blue text, a green Wi-Fi symbol made of concentric arcs to the left, and WIRELESS BROADBAND ALLIANCE written underneath in green.

O que é o OpenRoaming?

OpenRoaming, liderada pela Wireless Broadband Alliance (WBA), é uma federação global de roaming que permite aos utilizadores ligarem-se automaticamente a redes Wi-Fi de confiança sem autenticação manual, de forma segura e transparente, utilizando acesso baseado em identidade e em certificados.

  • Faz a ligação entre redes móveis e Wi-Fi e requer:

  • Um modelo de identidade federada

  • Suporte para autenticação EAP-TLS

  • Infraestrutura RADIUS escalável com gestão de PKI

  • Conformidade com o framework técnico OpenRoaming da WBA


Passpoint (Hotspot 2.0): a base para roaming sem interrupções

Passpoint®, também conhecido como Hotspot 2.0, é a norma da Wi-Fi Alliance que permite aos dispositivos descobrir automaticamente e ligar-se em segurança a redes Wi‑Fi de confiança, sem a fricção de portais cativos ou inícios de sessão repetidos. Oferece uma experiência semelhante à de uma rede celular via Wi-Fi, garantindo ligações contínuas, seguras e escaláveis.

O OpenRoaming baseia-se no Passpoint, acrescentando identidade federada, PKI e políticas globais de federação de roaming. Juntos, fornecem a base técnica para offload de assinantes, serviços empresariais e Wi‑Fi de cidades inteligentes.

O Foxpass ajuda as operadoras de telecomunicações e os operadores de Wi-Fi a adotar o Passpoint, fornecendo as capacidades de cloud RADIUS, gestão do ciclo de vida de certificados e federação de identidades necessárias para implementações de nível de operadora. Com suporte integrado para EAP-TLS, RadSec e aprovisionamento automatizado de certificados, o Foxpass torna as implementações de Passpoint e OpenRoaming seguras e sem fricção.

A cityscape at dusk with a river in the foreground, modern and historic buildings on both sides, and an overlay of glowing network lines and points forming a digital web in the sky above.

A oportunidade para fornecedores de telecomunicações & conectividade

À medida que o Wi‑Fi se torna fundamental para descarregar o tráfego móvel, melhorar a cobertura em espaços interiores e expandir os serviços empresariais, o OpenRoaming (powered by Passpoint) está a tornar-se um diferenciador estratégico para:

  • Operadoras Tier-1 & Tier-2

  • Operadores de fibra e de rede sem fios fixa

  • Fornecedores de Wi-Fi gerido

  • Implementadores de infraestruturas de cidades inteligentes

  • Federações semelhantes ao Eduroam para verticais (por exemplo, governo, retalho, estádios)

A Foxpass ajuda os parceiros a implementar infraestrutura de identidade e acesso cloud-native de nível de operadora para ativação do OpenRoaming.

Como o Foxpass suporta implementações OpenRoaming

  • Blue icon showing a Wi-Fi signal next to a padlock, symbolizing a secure or protected wireless network.

    Cloud RADIUS em escala

    • Suporte incorporado para EAP-TLS, EAP-TTLS e RadSec

    • Sem necessidade de hardware on-prem nem de configuração RADIUS legada

    • >99,9% de disponibilidade com redundância global e failover


    Saiba mais
  • Blue icon of a person inside a rectangle, with three horizontal lines above the rectangle, on a light gray background.

    Federação de identidade e autenticação

    • Foxpass atua como um servidor AAA seguro para fornecedores de identidade

    • Integra-se com Entra ID, Google Workspace, Okta e IdPs personalizados

    • Permite a integração de BYOD com emissão de certificados


  • Blue outline icon of a closed book with a round award ribbon attached to the lower right corner, on a light gray background.

    PKI e gestão do ciclo de vida dos certificados

    • Suporte total de X.509 para EAP-TLS

    • Inscrição de dispositivos através do instalador BYOD ou MDM (Jamf, Kandji, Intune)

    • Gestão da rotação, expiração e revogação de certificados


  • Blue icon of a globe with grid lines on the left and two curved lines above it on the right, representing a wireless internet or global network connection.

    Interoperabilidade com os requisitos da WBA e da federação

    • Alinhado com as normas e orientações WBA OpenRoaming

    • Opções de integração flexíveis para operadores de federação

    • Suporte para relações de confiança de CA raiz e servidor AAA


Estabeleça parceria com a Foxpass para impulsionar o OpenRoaming & Passpoint

Quer esteja a lançar uma nova federação, a expandir o Wi-Fi de cidade inteligente ou a permitir offload para redes 5G, a Foxpass pode fornecer a base de identidade e RADIUS para acelerar a sua implementação de OpenRoaming ou Passpoint.

Vamos trabalhar em conjunto para:

  • Junte-se à federação OpenRoaming

  • Adote o Passpoint para integração em Wi-Fi sem complicações

  • Autentique utilizadores de forma segura em ambientes globais de roaming

  • Simplifique a integração e a complexidade da PKI

  • Proporcione uma experiência Wi‑Fi perfeita a subscritores e convidados


Pronto para explorar uma parceria?

Foxpass pode oferecer alojamento RADIUS em white-label, suporte de configuração da federação OpenRoaming e aconselhamento de integração para fornecedores de telecomunicações e infraestruturas.

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