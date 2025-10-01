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Foxpass
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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

Proteja a sua rede com autenticação Wi‑Fi & VPN orientada por identidade e baseada em certificados

Elimine credenciais partilhadas, controle o acesso por identidade e implemente princípios de confiança zero em todo o seu campus ou rede empresarial, com tecnologia Foxpass Cloud RADIUS.

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A person sits at a desk with a laptop, holding a smartphone. A transparent login form is projected in the air, suggesting a digital or online login process. The person appears thoughtful and focused.

O desafio

As configurações tradicionais de Wi-Fi e VPN dependem de palavras-passe partilhadas ou de servidores RADIUS locais que:

  • Falta de controlo granular sobre quem pode ligar-se

  • Exponha as redes a movimentos laterais e falsificação de dispositivos

  • Não suporta autenticação BYOD sem falhas

  • Exigem gestão manual de certificados ou credenciais

  • São difíceis de escalar, gerir e proteger

Para as organizações modernas, especialmente as que dão prioridade ao acesso de confiança zero e à conformidade, este modelo não é suficiente.

A dashboard listing client certificates with columns for serial number, information, creation and expiration dates, and status. All certificates shown are marked valid. Two buttons for creating certificates are at the top right.

A solução Foxpass

O Foxpass Cloud RADIUS fornece uma camada de autenticação segura, nativa da cloud, para acesso a Wi‑Fi e VPN. Suporta:

  • Acesso sem palavra-passe com EAP-TLS (baseado em certificado)

  • Acesso orientado por identidade com EAP-TTLS (nome de utilizador + palavra-passe)

  • Integração perfeita com Google, Entra ID, Okta, OneLogin

  • Compatibilidade com clientes VPN e plataformas MDM

  • Distribuição integrada de certificados BYOD com branding personalizado

Escolha o seu método de autenticação. Foxpass torna tudo seguro, escalável e simples.


Principais capacidades

  • Blue line drawing of a Wi-Fi router with two antennas and signal waves, on a light gray background.

    Autenticação RADIUS na cloud

    • RADIUS alojado com redundância global

    • Suporte para EAP-TTLS e EAP-TLS

    • RadSec (RADIUS over TLS) para maior segurança

    • Não é necessária manutenção de servidores on-prem


  • Blue outline of a person next to a large check mark inside a circle, symbolizing approval or verification.

    Controlo de acesso baseado na identidade

    • Atribua acesso por identidade de utilizador ou grupo

    • Integre com o seu IdP existente

    • Conceda ou revogue dinamicamente o acesso à rede


  • A blue outline icon of a certificate or award with a ribbon, representing credentials or certification.

    Autenticação baseada em certificados (Licença avançada)

    • Emitir certificados X.509 para dispositivos (EAP-TLS)

    • Validar certificados em cada tentativa de ligação

    • Implemente início de sessão sem palavra-passe em toda a rede Wi-Fi e VPN


  • Blue outline icons of a smartphone and a tablet, with the tablet positioned slightly behind and to the right of the smartphone, on a light gray background.

    Instalador de certificados BYOD (Licença avançada)

    • Permita que os utilizadores façam a inscrição dos dispositivos de forma segura

    • Suporta uma interface com a marca da escola ou da empresa

    • Ideal para EDU, locais de trabalho híbridos ou acesso de convidados


  • Blue letters VPN are centered inside a blue circle on a light gray background.

    Compatibilidade com VPN

    • Autentique inícios de sessão na VPN com RADIUS ou LDAP Bridge

    • Funciona com OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco e muito mais

    • Imponha acesso com privilégio mínimo e registo de sessões


Cenários comuns

  • Autentique o acesso Wi-Fi para funcionários, estudantes e convidados + simplifique a segmentação da rede

  • Forneça acesso VPN seguro para trabalhadores remotos

  • Restrinja a infraestrutura apenas a utilizadores/dispositivos verificados

  • Permita a integração self-service de BYOD sem tickets de TI

  • Cumpra os requisitos de conformidade para registo de acessos (SOC 2, HIPAA)


Como o Foxpass ajuda a implementar Zero Trust

Requisito

Com suporte da Foxpass

Autenticação sem palavra-passe (EAP-TLS)


(Licença avançada)

Acesso orientado pela identidade (EAP-TTLS)

RADIUS sobre TLS (RadSec)


(Licença avançada)

Integração de certificados BYOD


(Licença avançada)

Servidor RADIUS baseado na cloud

Autenticação VPN

Sincronização de diretório (Okta, Google, Entra ID)

Registos de acesso prontos para auditoria


Preparado para proteger o acesso por Wi-Fi e VPN?

Deixe de partilhar palavras-passe e comece a proteger a sua rede com autenticação baseada em identidade e certificados.

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