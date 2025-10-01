Proteja a sua rede com autenticação Wi‑Fi & VPN orientada por identidade e baseada em certificados
Elimine credenciais partilhadas, controle o acesso por identidade e implemente princípios de confiança zero em todo o seu campus ou rede empresarial, com tecnologia Foxpass Cloud RADIUS.
O desafio
As configurações tradicionais de Wi-Fi e VPN dependem de palavras-passe partilhadas ou de servidores RADIUS locais que:
Falta de controlo granular sobre quem pode ligar-se
Exponha as redes a movimentos laterais e falsificação de dispositivos
Não suporta autenticação BYOD sem falhas
Exigem gestão manual de certificados ou credenciais
São difíceis de escalar, gerir e proteger
Para as organizações modernas, especialmente as que dão prioridade ao acesso de confiança zero e à conformidade, este modelo não é suficiente.
A solução Foxpass
O Foxpass Cloud RADIUS fornece uma camada de autenticação segura, nativa da cloud, para acesso a Wi‑Fi e VPN. Suporta:
Acesso sem palavra-passe com EAP-TLS (baseado em certificado)
Acesso orientado por identidade com EAP-TTLS (nome de utilizador + palavra-passe)
Integração perfeita com Google, Entra ID, Okta, OneLogin
Compatibilidade com clientes VPN e plataformas MDM
Distribuição integrada de certificados BYOD com branding personalizado
Escolha o seu método de autenticação. Foxpass torna tudo seguro, escalável e simples.
Principais capacidades
Autenticação RADIUS na cloud
RADIUS alojado com redundância global
Suporte para EAP-TTLS e EAP-TLS
RadSec (RADIUS over TLS) para maior segurança
Não é necessária manutenção de servidores on-prem
Controlo de acesso baseado na identidade
Atribua acesso por identidade de utilizador ou grupo
Integre com o seu IdP existente
Conceda ou revogue dinamicamente o acesso à rede
Autenticação baseada em certificados (Licença avançada)
Emitir certificados X.509 para dispositivos (EAP-TLS)
Validar certificados em cada tentativa de ligação
Implemente início de sessão sem palavra-passe em toda a rede Wi-Fi e VPN
Instalador de certificados BYOD (Licença avançada)
Permita que os utilizadores façam a inscrição dos dispositivos de forma segura
Suporta uma interface com a marca da escola ou da empresa
Ideal para EDU, locais de trabalho híbridos ou acesso de convidados
Compatibilidade com VPN
Autentique inícios de sessão na VPN com RADIUS ou LDAP Bridge
Funciona com OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco e muito mais
Imponha acesso com privilégio mínimo e registo de sessões
Cenários comuns
Autentique o acesso Wi-Fi para funcionários, estudantes e convidados + simplifique a segmentação da rede
Forneça acesso VPN seguro para trabalhadores remotos
Restrinja a infraestrutura apenas a utilizadores/dispositivos verificados
Permita a integração self-service de BYOD sem tickets de TI
Cumpra os requisitos de conformidade para registo de acessos (SOC 2, HIPAA)
Como o Foxpass ajuda a implementar Zero Trust
Requisito
Com suporte da Foxpass
Autenticação sem palavra-passe (EAP-TLS)
Acesso orientado pela identidade (EAP-TTLS)
RADIUS sobre TLS (RadSec)
Integração de certificados BYOD
Servidor RADIUS baseado na cloud
Autenticação VPN
Sincronização de diretório (Okta, Google, Entra ID)
Registos de acesso prontos para auditoria
Preparado para proteger o acesso por Wi-Fi e VPN?
Deixe de partilhar palavras-passe e comece a proteger a sua rede com autenticação baseada em identidade e certificados.