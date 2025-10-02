Acesso seguro a servidores com gestão centralizada de chaves SSH, autenticação ligada à cloud e controlo de acesso sudo baseado em grupos
Automatize a distribuição de chaves SSH, aplique o princípio do privilégio mínimo e simplifique o offboarding de utilizadores — tudo sincronizado com o IdP cloud da sua organização (Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin).
O desafio
Gerir chaves SSH e contas de utilizador locais em vários ambientes de engenharia torna-se rapidamente complexo e inseguro. As equipas têm dificuldade em:
Monitorize quais os utilizadores que têm acesso SSH a quais sistemas
Remova o acesso imediatamente quando funcionários ou prestadores de serviços saírem
Altere regularmente as chaves SSH e as palavras-passe
Aplique privilégios sudo consistentes
Comprove a conformidade do controlo de acesso para SOC 2, ISO 27001 ou auditorias internas
Sem gestão centralizada, chaves órfãs e ficheiros sudoers não geridos criam riscos reais — e um verdadeiro entrave operacional.
A solução Foxpass
Foxpass simplifica o acesso seguro a sistemas Linux, macOS e UNIX ao centralizar:
Armazenamento e rotação de chaves públicas SSH
Definições de utilizador e grupo POSIX (UID, GID, shell)
Início de sessão baseado em palavra-passe via LDAP
Acesso sudo associado a grupos de diretório
Tudo integrado com o seu fornecedor de identidade (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) e aplicado através da sua infraestrutura existente. Sem necessidade de novos agentes nem servidores.
O que pode fazer com o Foxpass
Gestão de chaves SSH
Carregue, revogue e rode chaves a partir da consola ou API do Foxpass
Aplicar apenas o início de sessão com chave (sem alternativa por palavra-passe)
Sincronize automaticamente chaves com servidores baseados em LDAP
Garanta a remoção imediata das chaves no offboarding
Início de sessão com palavra-passe suportado por LDAP
Use credenciais de diretório para autenticar no Linux/macOS
Defina campos POSIX como UID, shell e diretório pessoal
Aplique centralmente políticas de complexidade e expiração de palavras-passe
Aplicação do acesso sudo
Defina o acesso sudo com base na pertença a grupos LDAP
Conceda/restrinja dinamicamente a elevação de privilégios
Substitua ficheiros sudoers estáticos por controlo orientado por diretórios
Auditoria e conformidade
Acompanhe as tentativas de início de sessão e a utilização de sudo
Exportar registos para relatórios de auditoria (extensível até 90 dias)
Garanta a conformidade com SOC 2, HIPAA e as políticas internas de segurança
Cenários comuns
Faça a rotação das chaves SSH dos programadores a cada 90 dias
Conceder acesso sudo temporário a um contratado
Restrinja o acesso SSH a um novo servidor de produção
Comprove a aplicação das políticas de acesso durante uma auditoria de conformidade
Associe o acesso a Linux/macOS à pertença a grupos do Okta ou Google
Obtenha acesso de confiança zero aos servidores com gestão automatizada de chaves SSH e de identidade. Substitua credenciais estáticas por rotação dinâmica de chaves SSH e políticas de acesso baseadas em grupos — integradas com o seu IdP na cloud para visibilidade e controlo completos.
Como ativar esta funcionalidade
A gestão de chaves SSH e palavras-passe está disponível através do Foxpass Engineering License Add-On, que expande o seu diretório LDAP Foxpass existente com:
Atributos POSIX
Controlos de chaves SSH
Políticas de grupo sudo
Aplicação obrigatória de início de sessão completo no Linux/macOS
Pronto para modernizar os seus controlos de acesso SSH?
Diga adeus à gestão manual de chaves e às políticas de login dispersas. O Foxpass dá à sua equipa um controlo de acesso seguro e escalável, alinhado com as melhores práticas de confiança zero.