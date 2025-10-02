Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Foxpass
EntrarTeste gratuito
Fale ConoscoEntrarTeste gratuito
Two people sit at a table in a bright office, both wearing glasses and smiling. One person has a laptop open, and notebooks and a glass of water are on the table. Sticky notes are visible on the wall behind them.

Acesso seguro a servidores com gestão centralizada de chaves SSH, autenticação ligada à cloud e controlo de acesso sudo baseado em grupos

Automatize a distribuição de chaves SSH, aplique o princípio do privilégio mínimo e simplifique o offboarding de utilizadores — tudo sincronizado com o IdP cloud da sua organização (Entra ID, Google Workspace, Okta ou OneLogin).

Entre em contato com as vendasAgendar uma demonstração
A man sits at a desk, looking thoughtfully at a laptop screen with his hand resting on his chin. He is wearing a light blue shirt and appears focused, with bookshelves and office supplies in the background.

O desafio

Gerir chaves SSH e contas de utilizador locais em vários ambientes de engenharia torna-se rapidamente complexo e inseguro. As equipas têm dificuldade em:

  • Monitorize quais os utilizadores que têm acesso SSH a quais sistemas

  • Remova o acesso imediatamente quando funcionários ou prestadores de serviços saírem

  • Altere regularmente as chaves SSH e as palavras-passe

  • Aplique privilégios sudo consistentes

  • Comprove a conformidade do controlo de acesso para SOC 2, ISO 27001 ou auditorias internas

Sem gestão centralizada, chaves órfãs e ficheiros sudoers não geridos criam riscos reais — e um verdadeiro entrave operacional.

A web interface for managing SUDOers settings displays options to add entries, groups, hosts, commands, and defaults, with tables listing security/team, users, groups, hosts, commands, and run as settings.

A solução Foxpass

Foxpass simplifica o acesso seguro a sistemas Linux, macOS e UNIX ao centralizar:

  • Armazenamento e rotação de chaves públicas SSH

  • Definições de utilizador e grupo POSIX (UID, GID, shell)

  • Início de sessão baseado em palavra-passe via LDAP

  • Acesso sudo associado a grupos de diretório

Tudo integrado com o seu fornecedor de identidade (Google, Okta, Entra ID, OneLogin) e aplicado através da sua infraestrutura existente. Sem necessidade de novos agentes nem servidores.

O que pode fazer com o Foxpass

  • A blue outline of a key inside a blue square border on a white background, representing a symbol for access or security.

    Gestão de chaves SSH

    • Carregue, revogue e rode chaves a partir da consola ou API do Foxpass

    • Aplicar apenas o início de sessão com chave (sem alternativa por palavra-passe)

    • Sincronize automaticamente chaves com servidores baseados em LDAP

    • Garanta a remoção imediata das chaves no offboarding


  • Blue icon of a computer monitor displaying a password entry field with three dots and a dash, symbolizing password protection or login on a digital device.

    Início de sessão com palavra-passe suportado por LDAP

    • Use credenciais de diretório para autenticar no Linux/macOS

    • Defina campos POSIX como UID, shell e diretório pessoal

    • Aplique centralmente políticas de complexidade e expiração de palavras-passe


  • Blue icon of a person standing next to a large key on a light background, symbolizing user access or account security.

    Aplicação do acesso sudo

    • Defina o acesso sudo com base na pertença a grupos LDAP

    • Conceda/restrinja dinamicamente a elevação de privilégios

    • Substitua ficheiros sudoers estáticos por controlo orientado por diretórios


  • A blue icon showing a padlock, a left-pointing arrow, and a speech bubble, symbolizing secure messaging or protected communication.

    Auditoria e conformidade

    • Acompanhe as tentativas de início de sessão e a utilização de sudo

    • Exportar registos para relatórios de auditoria (extensível até 90 dias)

    • Garanta a conformidade com SOC 2, HIPAA e as políticas internas de segurança


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

Cenários comuns

  • Faça a rotação das chaves SSH dos programadores a cada 90 dias

  • Conceder acesso sudo temporário a um contratado

  • Restrinja o acesso SSH a um novo servidor de produção

  • Comprove a aplicação das políticas de acesso durante uma auditoria de conformidade

  • Associe o acesso a Linux/macOS à pertença a grupos do Okta ou Google

Obtenha acesso de confiança zero aos servidores com gestão automatizada de chaves SSH e de identidade. Substitua credenciais estáticas por rotação dinâmica de chaves SSH e políticas de acesso baseadas em grupos — integradas com o seu IdP na cloud para visibilidade e controlo completos.


Como ativar esta funcionalidade

A gestão de chaves SSH e palavras-passe está disponível através do Foxpass Engineering License Add-On, que expande o seu diretório LDAP Foxpass existente com:

  • Atributos POSIX

  • Controlos de chaves SSH

  • Políticas de grupo sudo

  • Aplicação obrigatória de início de sessão completo no Linux/macOS


Pronto para modernizar os seus controlos de acesso SSH?

Diga adeus à gestão manual de chaves e às políticas de login dispersas. O Foxpass dá à sua equipa um controlo de acesso seguro e escalável, alinhado com as melhores práticas de confiança zero.

Entre em contato com as vendasAgendar uma demonstração
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços estão em dólares, salvo indicação em contrário. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.