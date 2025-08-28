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Foxpass
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A person sits at a desk in a dark, neon-lit workspace, typing on a keyboard while multiple monitors display lines of code and development tools.

Controlos de acesso avançados para Linux, macOS e fluxos de trabalho SSH

Ative atributos POSIX, imponha o acesso sudo e faça a gestão de chaves SSH em escala, criado para equipas de engenharia e DevOps que gerem ambientes heterogéneos.

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A person wearing glasses looks at multiple transparent digital screens displaying data, charts, and code, suggesting they are analyzing information or working on a tech-related project.

O que é o Add-On de engenharia?

O complemento Engineering License da Foxpass expande o seu plano base Foxpass com funcionalidades avançadas concebidas para ambientes que executam sistemas Linux, macOS e UNIX.

Adiciona controlo de acesso de nível de engenharia à sua base existente de Cloud LDAP e Cloud RADIUS — sem acrescentar sobrecarga de servidor ou de configuração.

Funcionalidades incluídas:

  • Suporte a atributos POSIX (UID, GID, shell, diretório pessoal)

  • Armazenamento, rotação e aplicação de chaves SSH

  • Gestão de políticas de sudo

  • Rastreio de inícios de sessão e registo de auditoria

  • Permissões flexíveis de utilizador/grupo via LDAP


Benefícios Chave

  • Smart Actions icon

    Diretório de utilizadores e grupos compatível com POSIX

    Atribua e gira UID, GID, shell de login e diretório pessoal para cada utilizador de engenharia. Mantenha tudo consistente em máquinas Linux/macOS sem tocar em /etc/passwd.

  • Security lock icon

    Gestão de chaves SSH simplificada

    Carregue, rode ou revogue chaves SSH a partir da consola ou da API do Foxpass. Aplique automaticamente o acesso SSH por utilizador a servidores Linux/macOS utilizando o nosso LDAP alojado ou scripts de shell.

  • Security vault icon

    Aplicação de políticas de sudo

    Conceda ou restrinja centralmente o acesso sudo a indivíduos ou grupos LDAP. Substitua ficheiros sudoers frágeis por políticas dinâmicas baseadas em grupos que acompanham o crescimento da sua organização.

  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Compatível com linha de comandos, orientado por API

    Use a consola web do Foxpass ou integre com as suas ferramentas através de uma API RESTful. Criado para developers, SREs e equipas de plataforma que gerem infraestrutura como código.

  • A blue icon of a table or spreadsheet with three overlapping rectangles in the background, suggesting multiple sheets or documents.

    Funciona com a sua stack

    Suporte pronto a usar para:

    • Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)

    • MacOS

    • VPNs que requerem autenticação LDAP

    • Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (via sincronização de diretório)


Casos de uso de engenharia

  • Aplicação do início de sessão SSH em 1–10 000 servidores
  • Rode as chaves de programador em caso de saída ou comprometimento
  • Dê aos contratados acesso sudo durante um sprint e depois revogue-o
  • Padronize os ambientes dos utilizadores em parques Linux e Mac
  • Substitua scripts de shell frágeis e a proliferação de contas locais
A man wearing glasses and a denim shirt sits at a desk using a laptop in a modern office. There are shelves, plants, and documents in the background, and a tablet is on the desk in front of him.

Concebido para conformidade e escalabilidade

  • Registos de auditoria centralizados

  • Sem credenciais partilhadas

  • Boas práticas de rotação de chaves SSH

  • Acesso baseado em funções

  • backend em conformidade com SOC 2 Type II

  • Redundância LDAP integrada e garantias de disponibilidade


Pronto para atualizar o controlo de acesso?

Obtenha aplicação de acesso de nível de engenharia sem gestão local de utilizadores.

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