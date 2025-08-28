Controlos de acesso avançados para Linux, macOS e fluxos de trabalho SSH
Ative atributos POSIX, imponha o acesso sudo e faça a gestão de chaves SSH em escala, criado para equipas de engenharia e DevOps que gerem ambientes heterogéneos.
O que é o Add-On de engenharia?
O complemento Engineering License da Foxpass expande o seu plano base Foxpass com funcionalidades avançadas concebidas para ambientes que executam sistemas Linux, macOS e UNIX.
Adiciona controlo de acesso de nível de engenharia à sua base existente de Cloud LDAP e Cloud RADIUS — sem acrescentar sobrecarga de servidor ou de configuração.
Funcionalidades incluídas:
Suporte a atributos POSIX (UID, GID, shell, diretório pessoal)
Armazenamento, rotação e aplicação de chaves SSH
Gestão de políticas de sudo
Rastreio de inícios de sessão e registo de auditoria
Permissões flexíveis de utilizador/grupo via LDAP
Benefícios Chave
Diretório de utilizadores e grupos compatível com POSIX
Atribua e gira UID, GID, shell de login e diretório pessoal para cada utilizador de engenharia. Mantenha tudo consistente em máquinas Linux/macOS sem tocar em /etc/passwd.
Gestão de chaves SSH simplificada
Carregue, rode ou revogue chaves SSH a partir da consola ou da API do Foxpass. Aplique automaticamente o acesso SSH por utilizador a servidores Linux/macOS utilizando o nosso LDAP alojado ou scripts de shell.
Aplicação de políticas de sudo
Conceda ou restrinja centralmente o acesso sudo a indivíduos ou grupos LDAP. Substitua ficheiros sudoers frágeis por políticas dinâmicas baseadas em grupos que acompanham o crescimento da sua organização.
Compatível com linha de comandos, orientado por API
Use a consola web do Foxpass ou integre com as suas ferramentas através de uma API RESTful. Criado para developers, SREs e equipas de plataforma que gerem infraestrutura como código.
Funciona com a sua stack
Suporte pronto a usar para:
Linux (Ubuntu, Debian, CentOS, Alma, Rocky)
MacOS
VPNs que requerem autenticação LDAP
Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin (via sincronização de diretório)
Casos de uso de engenharia
- Aplicação do início de sessão SSH em 1–10 000 servidores
- Rode as chaves de programador em caso de saída ou comprometimento
- Dê aos contratados acesso sudo durante um sprint e depois revogue-o
- Padronize os ambientes dos utilizadores em parques Linux e Mac
- Substitua scripts de shell frágeis e a proliferação de contas locais
Concebido para conformidade e escalabilidade
Registos de auditoria centralizados
Sem credenciais partilhadas
Boas práticas de rotação de chaves SSH
Acesso baseado em funções
backend em conformidade com SOC 2 Type II
Redundância LDAP integrada e garantias de disponibilidade
Pronto para atualizar o controlo de acesso?
Obtenha aplicação de acesso de nível de engenharia sem gestão local de utilizadores.