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A woman wearing glasses studies at a desk in a library, surrounded by books and a laptop. In the background, several other people are also reading and working at tables lined with bookshelves.

Simplifique a integração do eduroam com RADIUS nativo da cloud

Foxpass ajuda faculdades e universidades a implementar ou expandir o acesso ao eduroam com infraestrutura RADIUS segura e escalável e suporte simplificado para federação de identidades.

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O que é a eduroam?

eduroam (educação itinerante) é uma federação global de identidades que permite a estudantes, docentes e investigadores ligarem-se de forma segura ao Wi‑Fi em qualquer instituição participante utilizando as credenciais da sua instituição de origem.

Participar no eduroam requer:

  • Um servidor RADIUS compatível que suporta autenticação EAP

  • Integração com o fornecedor de identidade (IdP)da sua instituição

  • Suporte para autenticação baseada em certificado (EAP-TLS) ou baseada em identidade (EAP-TTLS)

  • Configuração de confiança e participação na federação através do seu operador nacional (por exemplo, InCommon nos EUA)


O desafio das equipas de TI do campus

  • Manter uma infraestrutura RADIUS on-prem é demorado e propenso a erros

  • A gestão de certificados (EAP-TLS) cria uma carga de suporte para os utilizadores

  • A federação com eduroam requer coordenação técnica e conformidade

  • Escalar para vários campus ou redes de convidados introduz complexidade


Foxpass ajuda universidades e faculdades a adotar e ampliar uma infraestrutura RADIUS que cumpre os requisitos do eduroam — com uma abordagem nativa da cloud e sem manutenção

A solução Foxpass

  • Blue icon showing two stylized people sitting next to each other, with curved lines above them resembling a wireless signal, on a light gray background.

    RADIUS na cloud para eduroam

    • Suporta EAP-TLS e EAP-TTLS

    • Disponibilidade global e failover

    • Suporte para RadSec (RADIUS sobre TLS)

    • Não são necessários servidores RADIUS no local


    Saiba mais
  • Blue icon of an identification card with a user silhouette on the left and two horizontal lines on the right, representing name or information on the card.

    Integração com o seu fornecedor de identidade

    • Liga-se ao Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin e LDAP

    • Atribua acesso por grupo, função ou identidade do utilizador

    • Implemente acesso com privilégio mínimo e políticas orientadas por diretório


  • Simple blue outline icon of a hand holding a smartphone upright, with a light gray background.

    Gestão do ciclo de vida de certificados (licença avançada)

    • Integração de MDM com Jamf, Kandji, Intune para dispositivos geridos

    • Gestão de revogação e expiração de certificados

    • Instalador de certificados BYOD de autosserviço com branding NetID


  • Blue wireless signal icon showing a central circle with a vertical line beneath it and curved lines on each side, symbolizing transmission or connectivity, on a light background.

    Arquitetura preparada para federação

    • Configure facilmente o seu proxy RADIUS com o seu NRO (por exemplo, InCommon, Internet2)

    • Proteja relações de confiança com parceiros de federação de identidade

    • Estenda a eduroam a campi satélite, redes partilhadas ou espaços públicos

    • Saiba mais sobre o modelo de federação OpenRoaming e eduroam aqui


Para quem é

A Foxpass apoia instituições de ensino superior e de investigação que pretendem:

  • Adira à federação eduroam pela primeira vez
  • Substitua ou modernize uma infraestrutura RADIUS on-prem antiga
  • Escalone o eduroam em vários campus
  • Melhore a integração de certificados e reduza os pedidos de suporte do Wi-Fi
  • Associe o acesso por Wi‑Fi/VPN aos fornecedores de identidade existentes

Matriz de compatibilidade eduroam

Requisito

Com suporte da Foxpass

arquitetura RADIUS do eduroam (EAP-TLS / EAP-TTLS)

Integração de certificados BYOD + MDM

Proxy RADIUS para federação

Integração de diretório (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)

Suporte RadSec

Registos de auditoria e visibilidade das sessões


Vamos trabalhar em conjunto para impulsionar a sua implementação do eduroam

Adira ao eduroam ou expanda-o sem dores de cabeça com a infraestrutura. Foxpass ajuda as equipas de TI do ensino superior a implementar RADIUS cloud-native, simplificar a integração de certificados e cumprir os requisitos de federação.

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