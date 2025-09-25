Simplifique a integração do eduroam com RADIUS nativo da cloud
Foxpass ajuda faculdades e universidades a implementar ou expandir o acesso ao eduroam com infraestrutura RADIUS segura e escalável e suporte simplificado para federação de identidades.
O que é a eduroam?
eduroam (educação itinerante) é uma federação global de identidades que permite a estudantes, docentes e investigadores ligarem-se de forma segura ao Wi‑Fi em qualquer instituição participante utilizando as credenciais da sua instituição de origem.
Participar no eduroam requer:
Um servidor RADIUS compatível que suporta autenticação EAP
Integração com o fornecedor de identidade (IdP)da sua instituição
Suporte para autenticação baseada em certificado (EAP-TLS) ou baseada em identidade (EAP-TTLS)
Configuração de confiança e participação na federação através do seu operador nacional (por exemplo, InCommon nos EUA)
O desafio das equipas de TI do campus
Manter uma infraestrutura RADIUS on-prem é demorado e propenso a erros
A gestão de certificados (EAP-TLS) cria uma carga de suporte para os utilizadores
A federação com eduroam requer coordenação técnica e conformidade
Escalar para vários campus ou redes de convidados introduz complexidade
Foxpass ajuda universidades e faculdades a adotar e ampliar uma infraestrutura RADIUS que cumpre os requisitos do eduroam — com uma abordagem nativa da cloud e sem manutenção
A solução Foxpass
RADIUS na cloud para eduroamSaiba mais
Suporta EAP-TLS e EAP-TTLS
Disponibilidade global e failover
Suporte para RadSec (RADIUS sobre TLS)
Não são necessários servidores RADIUS no local
Integração com o seu fornecedor de identidade
Liga-se ao Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin e LDAP
Atribua acesso por grupo, função ou identidade do utilizador
Implemente acesso com privilégio mínimo e políticas orientadas por diretório
Gestão do ciclo de vida de certificados (licença avançada)
Integração de MDM com Jamf, Kandji, Intune para dispositivos geridos
Gestão de revogação e expiração de certificados
Instalador de certificados BYOD de autosserviço com branding NetID
Arquitetura preparada para federação
Configure facilmente o seu proxy RADIUS com o seu NRO (por exemplo, InCommon, Internet2)
Proteja relações de confiança com parceiros de federação de identidade
Estenda a eduroam a campi satélite, redes partilhadas ou espaços públicos
Saiba mais sobre o modelo de federação OpenRoaming e eduroam aqui
Para quem é
A Foxpass apoia instituições de ensino superior e de investigação que pretendem:
- Adira à federação eduroam pela primeira vez
- Substitua ou modernize uma infraestrutura RADIUS on-prem antiga
- Escalone o eduroam em vários campus
- Melhore a integração de certificados e reduza os pedidos de suporte do Wi-Fi
- Associe o acesso por Wi‑Fi/VPN aos fornecedores de identidade existentes
Matriz de compatibilidade eduroam
Requisito
Com suporte da Foxpass
arquitetura RADIUS do eduroam (EAP-TLS / EAP-TTLS)
Integração de certificados BYOD + MDM
Proxy RADIUS para federação
Integração de diretório (Google Workspace, Entra ID, Okta, OneLogin, LDAP)
Suporte RadSec
Registos de auditoria e visibilidade das sessões
Vamos trabalhar em conjunto para impulsionar a sua implementação do eduroam
Adira ao eduroam ou expanda-o sem dores de cabeça com a infraestrutura. Foxpass ajuda as equipas de TI do ensino superior a implementar RADIUS cloud-native, simplificar a integração de certificados e cumprir os requisitos de federação.