Acesso BYOD seguro sem palavras-passe nem dores de cabeça para a TI
Use Foxpass para integrar dispositivos pessoais com autenticação sem palavra-passe e baseada em certificados. Sem credenciais partilhadas, sem tickets de suporte.
O problema do acesso BYOD baseado em palavras-passe
Para muitas escolas, universidades e organizações, a integração no Wi-Fi tem este aspeto:
SSIDs partilhados e palavras-passe de Wi‑Fi
Utilizadores confundidos em diferentes versões do SO
Reposição de palavras-passe e bloqueios
Partilha de credenciais entre utilizadores ou convidados
Credenciais de VPN armazenadas em portáteis não geridos
Isto cria uma sobrecarga de suporte e um risco de segurança.
A solução Foxpass
Foxpass permite acesso BYOD sem palavra-passe usando certificados X.509 e autenticação EAP-TLS através da sua plataforma nativa da cloud Cloud RADIUS.
Em combinação com o BYOD Certificate Installer, os utilizadores podem fazer a autoinscrição dos seus próprios dispositivos pessoais sem necessitar de suporte de TI.
Como isso funciona?
O utilizador executa o Foxpass BYOD Certificate Installer e autentica-se através do respetivo fornecedor de identidade (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)
Descarregam um certificado assinado através do portal de self-service da Foxpass
O respetivo dispositivo liga-se ao Wi‑Fi ou à VPN com EAP-TLS
Nenhuma palavra-passe é armazenada, partilhada ou reutilizada. O acesso está associado à identidade e ao dispositivo
Com tecnologia de Foxpass Cloud RADIUS
Para quem é
Redes do ensino básico e secundário que gerem o acesso à rede para dispositivos de funcionários ou estudantes
Campus de ensino superior com acesso híbrido de funcionários/alunos aos dispositivos
Equipas de TI empresariais que dão suporte ao trabalho remoto e a portáteis BYOD
Redes de convidados que precisam de acesso limitado sem proliferação de credenciais
Vantagens do BYOD sem palavra-passe
- Elimine as credenciais partilhadas e a confusão com SSID
- Melhore a experiência do utilizador para estudantes, colaboradores e visitantes
- Reduza o volume do help desk para a integração ao Wi-Fi
- Proteja dispositivos não geridos com acesso baseado na identidade
- Revogue facilmente certificados ao desligar utilizadores ou em caso de alteração de política
- Em conformidade com o modelo zero trust e as diretrizes NIST 800-63
Compatível com
iOS
MacOS
Android
Janela
ChromeOS
Clientes VPN e Wi‑Fi empresarial (802.1X)
Funciona com MDMs como Jamf, Kandji, Intune - ou sem qualquer MDM.
Feedback real de clientes
Fizemos a transição crucial para a autenticação baseada em certificados PKI para a segurança do nosso Wi‑Fi, e o Foxpass Advanced RADIUS tornou-a quase sem esforço. O servidor RADIUS baseado na cloud integrou-se perfeitamente com Azure AD (Entra ID) e JAMF, simplificando a configuração. A emissão de certificados para quase 10.000 utilizadores decorreu sem problemas e, agora, os nossos alunos e colaboradores beneficiam de um acesso seguro sem paralelo.
Mike Good, Network Administrator, LL Schools
Pronto para adotar o passwordless com BYOD?
Deixe que a Foxpass ajude a ir além das palavras-passe de Wi‑Fi e das dores de onboarding — para que os utilizadores se liguem em segurança e a equipa de TI se mantenha focada.