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Foxpass
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Close-up of a hand using a tablet device, with the focus on the sleek black tablet edge and touchscreen interface.

Acesso BYOD seguro sem palavras-passe nem dores de cabeça para a TI

Use Foxpass para integrar dispositivos pessoais com autenticação sem palavra-passe e baseada em certificados. Sem credenciais partilhadas, sem tickets de suporte.

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A close-up of a computer screen showing the word Password: above a password input box filled with a row of obscured characters represented by asterisks.

O problema do acesso BYOD baseado em palavras-passe

Para muitas escolas, universidades e organizações, a integração no Wi-Fi tem este aspeto:

  • SSIDs partilhados e palavras-passe de Wi‑Fi

  • Utilizadores confundidos em diferentes versões do SO

  • Reposição de palavras-passe e bloqueios

  • Partilha de credenciais entre utilizadores ou convidados

  • Credenciais de VPN armazenadas em portáteis não geridos

Isto cria uma sobrecarga de suporte e um risco de segurança.

A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

A solução Foxpass

Foxpass permite acesso BYOD sem palavra-passe usando certificados X.509 e autenticação EAP-TLS através da sua plataforma nativa da cloud Cloud RADIUS.

Em combinação com o BYOD Certificate Installer, os utilizadores podem fazer a autoinscrição dos seus próprios dispositivos pessoais sem necessitar de suporte de TI.

A Windows desktop shows a Downloads folder open with four files listed. A pop-up window titled Welcome to Foxpass secure Wi-Fi prompts the user to sign in for secure authentication.

Como isso funciona?

  1. O utilizador executa o Foxpass BYOD Certificate Installer e autentica-se através do respetivo fornecedor de identidade (Google Workspace, Okta, Entra ID, OneLogin)

  2. Descarregam um certificado assinado através do portal de self-service da Foxpass

  3. O respetivo dispositivo liga-se ao Wi‑Fi ou à VPN com EAP-TLS

  4. Nenhuma palavra-passe é armazenada, partilhada ou reutilizada. O acesso está associado à identidade e ao dispositivo

Com tecnologia de Foxpass Cloud RADIUS

Several people work at desktop computers in a bright, modern library or computer lab. Bookshelves line the wall, and large windows let in natural light. The focus is on a woman in glasses concentrating on her screen.

Para quem é

  • Redes do ensino básico e secundário que gerem o acesso à rede para dispositivos de funcionários ou estudantes

  • Campus de ensino superior com acesso híbrido de funcionários/alunos aos dispositivos

  • Equipas de TI empresariais que dão suporte ao trabalho remoto e a portáteis BYOD

  • Redes de convidados que precisam de acesso limitado sem proliferação de credenciais


Vantagens do BYOD sem palavra-passe

  • Elimine as credenciais partilhadas e a confusão com SSID
  • Melhore a experiência do utilizador para estudantes, colaboradores e visitantes
  • Reduza o volume do help desk para a integração ao Wi-Fi
  • Proteja dispositivos não geridos com acesso baseado na identidade
  • Revogue facilmente certificados ao desligar utilizadores ou em caso de alteração de política
  • Em conformidade com o modelo zero trust e as diretrizes NIST 800-63
Six people sit around a wooden table using various devices—laptops, tablets, and smartphones—seen from above, with their hands interacting with the screens. The center of the table is empty.

Compatível com

  • iOS

  • MacOS

  • Android

  • Janela

  • ChromeOS

  • Clientes VPN e Wi‑Fi empresarial (802.1X)

Funciona com MDMs como Jamf, Kandji, Intune - ou sem qualquer MDM.

Feedback real de clientes

Fizemos a transição crucial para a autenticação baseada em certificados PKI para a segurança do nosso Wi‑Fi, e o Foxpass Advanced RADIUS tornou-a quase sem esforço. O servidor RADIUS baseado na cloud integrou-se perfeitamente com Azure AD (Entra ID) e JAMF, simplificando a configuração. A emissão de certificados para quase 10.000 utilizadores decorreu sem problemas e, agora, os nossos alunos e colaboradores beneficiam de um acesso seguro sem paralelo.

Mike Good, Network Administrator, LL Schools

Leia o estudo de caso

Pronto para adotar o passwordless com BYOD?

Deixe que a Foxpass ajude a ir além das palavras-passe de Wi‑Fi e das dores de onboarding — para que os utilizadores se liguem em segurança e a equipa de TI se mantenha focada.

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