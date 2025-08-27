Controlo de acesso seguro & visibilidade de auditoria para HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA e muito mais

Foxpass ajuda as equipas de TI nos setores da saúde, seguros, finanças e outras indústrias reguladas a implementar acesso zero-trust, gerir credenciais em escala e manter a prontidão para auditorias, sem o peso de gerir infraestrutura on-prem.