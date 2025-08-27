Controlo de acesso seguro & visibilidade de auditoria para HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA e muito mais
Foxpass ajuda as equipas de TI nos setores da saúde, seguros, finanças e outras indústrias reguladas a implementar acesso zero-trust, gerir credenciais em escala e manter a prontidão para auditorias, sem o peso de gerir infraestrutura on-prem.
Desafios do setor
As organizações em setores regulados enfrentam uma pressão crescente para:
Acesso remoto e no local seguro a PHI, PII e registos financeiros
Mantenha registos de acesso detalhados para auditorias HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA ou internas
Implemente acesso com privilégio mínimo para contratados, clínicos, analistas financeiros ou equipas distribuídas
Elimine credenciais partilhadas arriscadas e acessos VPN/Wi-Fi não geridos que expõem dados sensíveis a fraude ou violações de conformidade
Modernize a infraestrutura de TI sem aumentar a sobrecarga operacional
A Foxpass oferece uma solução moderna de controlo de acesso concebida para ambientes de TI regulamentados
Como a Foxpass ajuda
Autenticação de rede orientada pela identidade
Imponha o acesso Wi-Fi e VPN através da identidade do utilizador, de certificados verificados e de políticas de grupo
Integre com o seu IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)
Sem credenciais de Wi‑Fi partilhadas nem palavras-passe de VPN não geridas
Registo de auditoria para conformidadeSaiba mais
Registe todos os pedidos de autenticação RADIUS e LDAP
Mantenha registos exportáveis com carimbo temporal para relatórios de conformidade
Identifique tentativas de acesso não autorizadas ou padrões invulgares
Comprove a aplicação das políticas de privilégio mínimo e de onboarding/offboarding
Criado para as exigências dos setores regulamentados
Imponha controlos de acesso precisos para equipas de cuidados distribuídas, analistas financeiros e agentes remotos de sinistros
Associe o acesso à rede e à VPN diretamente a identidades HRIS ou IdP verificadas
Simplifique a integração baseada em certificados com as ferramentas BYOD da Foxpass e integrações de MDM
Dê apoio aos auditores com relatórios just-in-time e visibilidade em tempo real sobre a atividade de acesso
Alinhado com a conformidade & Zero Trust
Requisito
Com suporte da Foxpass
Arquitetura pronta para HIPAA
Infraestrutura em conformidade com SOC 2 Type II
Autenticação e registo alinhados com o PCI DSS
Controlos de acesso prontos para a GLBA
Autenticação e API com TLS obrigatório
Aplicação de acesso Zero Trust
Aplicação da política de privilégio mínimo
Exportações de registos prontas para auditoria
Integração do Provedor de Identidade
Controlos de acesso VPN + Wi‑Fi
Casos de Utilização Comuns
Acesso Wi-Fi seguro para hospitais, clínicas, instituições financeiras ou equipas de trabalho distribuídas
Implemente o início de sessão VPN baseado na identidade para equipas distribuídas de gestão de sinistros e analistas financeiros
Aplique o acesso com privilégio mínimo para colaboradores bancários, traders ou agentes de call center
Substitua o RADIUS autoalojado legado por aplicação zero trust nativa da cloud
Simplifique o onboarding com base em certificados com instaladores BYOD e integrações MDM
Mantenha a prontidão para auditorias HIPAA, SOC 2, PCI DSS e GLBA com autenticação segura e registos de 90 dias
Ready to Secure Access in a Regulated Environment?
Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.