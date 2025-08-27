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Foxpass
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A woman in a white lab coat smiles while using a tablet in a laboratory. Another person in a lab coat works in the background. The lab environment includes equipment and shelves.

Controlo de acesso seguro & visibilidade de auditoria para HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA e muito mais

Foxpass ajuda as equipas de TI nos setores da saúde, seguros, finanças e outras indústrias reguladas a implementar acesso zero-trust, gerir credenciais em escala e manter a prontidão para auditorias, sem o peso de gerir infraestrutura on-prem.

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Two men sit at a desk working together, looking at a large computer monitor displaying a document with highlighted text in an office with bright natural light.

Desafios do setor

As organizações em setores regulados enfrentam uma pressão crescente para:

  • Acesso remoto e no local seguro a PHI, PII e registos financeiros

  • Mantenha registos de acesso detalhados para auditorias HIPAA, SOC 2, PCI DSS, GLBA ou internas

  • Implemente acesso com privilégio mínimo para contratados, clínicos, analistas financeiros ou equipas distribuídas

  • Elimine credenciais partilhadas arriscadas e acessos VPN/Wi-Fi não geridos que expõem dados sensíveis a fraude ou violações de conformidade

  • Modernize a infraestrutura de TI sem aumentar a sobrecarga operacional


A Foxpass oferece uma solução moderna de controlo de acesso concebida para ambientes de TI regulamentados

Como a Foxpass ajuda

  • A blue outline of a shield with a padlock symbol in the center, representing security or protection, on a light gray background.

    Autenticação de rede orientada pela identidade

    • Imponha o acesso Wi-Fi e VPN através da identidade do utilizador, de certificados verificados e de políticas de grupo

    • Integre com o seu IdP (Okta, Google, Entra ID, OneLogin)

    • Sem credenciais de Wi‑Fi partilhadas nem palavras-passe de VPN não geridas


  • Update Management icon

    Registo de auditoria para conformidade

    • Registe todos os pedidos de autenticação RADIUS e LDAP

    • Mantenha registos exportáveis com carimbo temporal para relatórios de conformidade

    • Identifique tentativas de acesso não autorizadas ou padrões invulgares

    • Comprove a aplicação das políticas de privilégio mínimo e de onboarding/offboarding


    Saiba mais
  • Architecture and Design blueprints icon

    Criado para as exigências dos setores regulamentados

    • Imponha controlos de acesso precisos para equipas de cuidados distribuídas, analistas financeiros e agentes remotos de sinistros

    • Associe o acesso à rede e à VPN diretamente a identidades HRIS ou IdP verificadas

    • Simplifique a integração baseada em certificados com as ferramentas BYOD da Foxpass e integrações de MDM

    • Dê apoio aos auditores com relatórios just-in-time e visibilidade em tempo real sobre a atividade de acesso


Alinhado com a conformidade & Zero Trust

Requisito

Com suporte da Foxpass

Arquitetura pronta para HIPAA

Infraestrutura em conformidade com SOC 2 Type II

Autenticação e registo alinhados com o PCI DSS

Controlos de acesso prontos para a GLBA

Autenticação e API com TLS obrigatório

Aplicação de acesso Zero Trust

Aplicação da política de privilégio mínimo

Exportações de registos prontas para auditoria

Integração do Provedor de Identidade

Controlos de acesso VPN + Wi‑Fi


A doctor wearing a white coat and stethoscope sits at a desk, focused on working on a laptop in a bright, modern office setting.

Casos de Utilização Comuns

  • Acesso Wi-Fi seguro para hospitais, clínicas, instituições financeiras ou equipas de trabalho distribuídas

  • Implemente o início de sessão VPN baseado na identidade para equipas distribuídas de gestão de sinistros e analistas financeiros

  • Aplique o acesso com privilégio mínimo para colaboradores bancários, traders ou agentes de call center

  • Substitua o RADIUS autoalojado legado por aplicação zero trust nativa da cloud

  • Simplifique o onboarding com base em certificados com instaladores BYOD e integrações MDM

  • Mantenha a prontidão para auditorias HIPAA, SOC 2, PCI DSS e GLBA com autenticação segura e registos de 90 dias


Ready to Secure Access in a Regulated Environment?

Whether you're managing PHI, customer financial data, or preparing for HIPAA, SOC 2, PCI DSS, or GLBA audits, Foxpass gives your team the access control, logging, and zero-trust enforcement needed to stay secure and compliant.

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