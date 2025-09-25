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Foxpass
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Two men working at a desk with multiple computer monitors displaying code. One man is looking at a digital tablet held by the other man, and they appear to be discussing something work-related.

Controlo de acesso Zero-Trust para equipas tecnológicas dinâmicas

O Foxpass ajuda empresas de SaaS, software e tecnologia a proteger a infraestrutura, automatizar a gestão de acessos e preparar-se para auditorias, sem abrandar os engenheiros.

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O desafio

As empresas de software em crescimento enfrentam um conjunto único de riscos de IAM e de infraestrutura:

  • Chaves SSH partilhadas e controlo de acesso ad hoc

  • Palavras-passe armazenadas em cofres ou folhas de cálculo

  • Sem registo de auditoria para acesso à infraestrutura

  • Sistemas de diretório legados que não escalam com stacks nativas da cloud

  • Acesso por VPN e Wi-Fi que não está associado à identidade

Quando a segurança fica em segundo plano face à rapidez, a dívida técnica transforma-se em dívida de segurança.

A solução Foxpass

A Foxpass oferece às organizações SaaS e orientadas para a engenharia uma camada de gestão de identidade e acesso (IAM) concebida para programadores, desenhada para:

  • Aplicação de acesso de confiança zero (RADIUS + LDAP)

  • Rotação de chaves SSH e controlo de acesso sudo

  • Autenticação de VPN e Wi-Fi associada ao seu IdP

  • Registos prontos para auditoria para SOC 2, HIPAA e a confiança dos clientes

  • Automação API-first e sincronização de diretórios


Principais casos de utilização para equipas de SaaS & tecnologia

  • A simple blue outline of a key with two plus signs, one above and one below the key, on a light gray background.

    Centralize a gestão de chaves SSH e o controlo de acesso a Linux/macOS

    Substitua a gestão de chaves dispersa por um controlo centralizado ligado ao LDAP e ao seu IdP.

    Saiba mais

  • Blue icon of three people with curved lines above the center figure, suggesting communication, connection, or broadcasting among a group.

    Acesso seguro a VPN e Wi‑Fi para equipas híbridas

    Implemente a autenticação RADIUS com identidade ou certificados. Sem credenciais partilhadas.

    Saiba mais

  • Blue icon of two people sitting across from each other at a table, representing a meeting or conversation.

    Associar o acesso a funções e grupos de engenharia

    Utilize a sincronização de diretórios (Okta, Google, Entra ID) para mapear utilizadores e equipas para sistemas, aplicações e políticas.

  • Blue outline icon of a sheet of paper with the top right corner folded and three horizontal lines to its lower right, suggesting writing or a document.

    Registos prontos para auditoria para SOC 2 & análises de segurança

    Tenha visibilidade total sobre quem acedeu a quê e quando. Exporte facilmente registos para auditorias de conformidade ou investigações de incidentes.

    Saiba mais

  • Blue line icon of a laptop with a gear symbol and text lines on the screen, representing settings or system configuration.

    Automatize o IAM com a API e fluxos de trabalho DevOps

    Crie, revogue e alterne o acesso com a API do Foxpass. Integre com ferramentas de CI/CD e de engenharia de plataforma.

    Saiba mais

Concebido para segurança SaaS e escala

Requisito

Com suporte da Foxpass

Suporte para auditoria SOC 2 / HIPAA

Rotação de chaves SSH & imposição de sudo

Acesso a VPN e Wi‑Fi com base na identidade

Provisionamento baseado em API

Sincronização de diretório (Okta, Google, Entra ID)

Registo de auditoria & retenção de registos

Suporte para Linux/macOS/UNIX

Integração e saída rápidas


Com a confiança de empresas SaaS em crescimento, startups financiadas por capital de risco e equipas com foco em desenvolvimento que precisam de avançar rapidamente sem comprometer a segurança.

The Software Advice logo features the words Software Advice in bold white text on a black background, with an orange chat bubble icon on the upper right.

“Retirar o LDAP do local foi um alívio significativo para os nossos sistemas de TI internos.”

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Todd P.

Gestor de TI

Com a confiança de empresas SaaS em crescimento, startups financiadas por capital de risco e equipas com foco em desenvolvimento que precisam de avançar rapidamente sem comprometer a segurança.

Capterra logo featuring a stylized multicolored geometric arrowhead on the left and the word Capterra in bold blue text on the right.

LDAP como um Serviço

"O Foxpass é rápido e fácil de configurar na tua organização, facilmente configurável para sincronizar com as lojas de utilizadores existentes. Somos clientes praticamente desde o seu lançamento e não conseguimos contar o número de vezes que falharam. Trata de todas as dores de cabeça de gerir a replicação ldap, integração, etc., e gere isso com segurança para ti."

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Miguel C.

Diretor de DevOps e Segurança da Plataforma

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