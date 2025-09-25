"O Foxpass é rápido e fácil de configurar na tua organização, facilmente configurável para sincronizar com as lojas de utilizadores existentes. Somos clientes praticamente desde o seu lançamento e não conseguimos contar o número de vezes que falharam. Trata de todas as dores de cabeça de gerir a replicação ldap, integração, etc., e gere isso com segurança para ti."