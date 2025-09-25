Controlo de acesso Zero-Trust para equipas tecnológicas dinâmicas
O Foxpass ajuda empresas de SaaS, software e tecnologia a proteger a infraestrutura, automatizar a gestão de acessos e preparar-se para auditorias, sem abrandar os engenheiros.
O desafio
As empresas de software em crescimento enfrentam um conjunto único de riscos de IAM e de infraestrutura:
Chaves SSH partilhadas e controlo de acesso ad hoc
Palavras-passe armazenadas em cofres ou folhas de cálculo
Sem registo de auditoria para acesso à infraestrutura
Sistemas de diretório legados que não escalam com stacks nativas da cloud
Acesso por VPN e Wi-Fi que não está associado à identidade
Quando a segurança fica em segundo plano face à rapidez, a dívida técnica transforma-se em dívida de segurança.
A solu�ção Foxpass
A Foxpass oferece às organizações SaaS e orientadas para a engenharia uma camada de gestão de identidade e acesso (IAM) concebida para programadores, desenhada para:
Aplicação de acesso de confiança zero (RADIUS + LDAP)
Rotação de chaves SSH e controlo de acesso sudo
Autenticação de VPN e Wi-Fi associada ao seu IdP
Registos prontos para auditoria para SOC 2, HIPAA e a confiança dos clientes
Automação API-first e sincronização de diretórios
Principais casos de utilização para equipas de SaaS & tecnologia
Centralize a gestão de chaves SSH e o controlo de acesso a Linux/macOS
Substitua a gestão de chaves dispersa por um controlo centralizado ligado ao LDAP e ao seu IdP.
Acesso seguro a VPN e Wi‑Fi para equipas híbridas
Implemente a autenticação RADIUS com identidade ou certificados. Sem credenciais partilhadas.
Associar o acesso a funções e grupos de engenharia
Utilize a sincronização de diretórios (Okta, Google, Entra ID) para mapear utilizadores e equipas para sistemas, aplicações e políticas.
Registos prontos para auditoria para SOC 2 & análises de segurança
Tenha visibilidade total sobre quem acedeu a quê e quando. Exporte facilmente registos para auditorias de conformidade ou investigações de incidentes.
Automatize o IAM com a API e fluxos de trabalho DevOps
Crie, revogue e alterne o acesso com a API do Foxpass. Integre com ferramentas de CI/CD e de engenharia de plataforma.
Concebido para segurança SaaS e escala
Requisito
Com suporte da Foxpass
Suporte para auditoria SOC 2 / HIPAA
Rotação de chaves SSH & imposição de sudo
Acesso a VPN e Wi‑Fi com base na identidade
Provisionamento baseado em API
Sincronização de diretório (Okta, Google, Entra ID)
Registo de auditoria & retenção de registos
Suporte para Linux/macOS/UNIX
Integração e saída rápidas
Com a confiança de empresas SaaS em crescimento, startups financiadas por capital de risco e equipas com foco em desenvolvimento que precisam de avançar rapidamente sem comprometer a segurança.
“Retirar o LDAP do local foi um alívio significativo para os nossos sistemas de TI internos.”
Todd P.
Gestor de TI
Com a confiança de empresas SaaS em crescimento, startups financiadas por capital de risco e equipas com foco em desenvolvimento que precisam de avançar rapidamente sem comprometer a segurança.
LDAP como um Serviço
"O Foxpass é rápido e fácil de configurar na tua organização, facilmente configurável para sincronizar com as lojas de utilizadores existentes. Somos clientes praticamente desde o seu lançamento e não conseguimos contar o número de vezes que falharam. Trata de todas as dores de cabeça de gerir a replicação ldap, integração, etc., e gere isso com segurança para ti."
Miguel C.
Diretor de DevOps e Segurança da Plataforma