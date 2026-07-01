Este mês, Foxpass lançou uma funcionalidade nova e há muito aguardada: Single Sign-On (SSO). O SSO permite que um utilizador inicie sessão uma vez (por exemplo, na rede do seu fornecedor de identidade) e depois reutiliza essa informação para iniciar sessão em vários fornecedores de serviços, como AWS ou Google workspace.
Hoje em dia, as organizações utilizam muitos serviços na cloud e aplicações Web de terceiros diferentes, o que pode tornar incómodo para os colaboradores introduzir nomes de utilizador/palavras-passe e passar pela autenticação multifator (MFA) sempre que precisam de iniciar sessão nestes serviços cloud. No caso dos utilizadores do Foxpass, o nosso SSO elimina a necessidade de alternar constantemente entre contas. Se tiver iniciado sessão a partir do Foxpass, pode iniciar sessão noutros prestadores de serviços com o clique de um botão.
Foxpass SSO
O novo Single Sign-On (SSO) da Foxpass oferece vários benefícios e funcionalidades, incluindo:
Poupe tempo e esforço ao iniciar sessão em vários prestadores de serviços.
Suporte para federações de utilizadores baseadas na web e no terminal.
A capacidade de conceder acesso a utilizadores ou grupos específicos para um determinado fornecedor de serviços SSO.
Protege o acesso aos prestadores de serviços ao obter credenciais de acesso temporárias.
Atualmente, os fornecedores de serviços suportados são Amazon Web Services (AWS), Google Workspace e Github.
SSO para Amazon Web Services
O SSO da Foxpass oferece uma forma rápida e segura de aceder à AWS UI Console e ao AWS Command Line Utility. Os utilizadores podem aceder a estes através do Foxpass SSO sem precisarem de ter uma conta real, recebendo credenciais temporárias geradas pelo administrador.
O acesso temporário via SSO protege melhor as suas contas em comparação com o armazenamento de credenciais de acesso de utilizador pré-geradas no anfitrião. O administrador pode configurar as credenciais de acesso temporário para expirarem numa hora ou mais, consoante a necessidade.
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