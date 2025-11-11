Pular para o conteúdo principal
Voltar para Splashtop
Foxpass
EntrarTeste gratuito
Fale ConoscoEntrarTeste gratuito

Suporte técnico do Foxpass

Como podemos ajudar?

Obtenha a ajuda de que precisa — rapidamente.
Quer esteja a configurar o Foxpass ou a resolver um problema de configuração, a nossa equipa e os nossos recursos estão aqui para apoiar em cada etapa do processo.

Autoajuda & documentação

Explore guias detalhados sobre RADIUS, LDAP, gestão de certificados, integrações de IdP, integração de BYOD e muito mais.

Visite a documentação do Foxpass

Status do Sistema

Para disponibilidade do serviço em tempo real, tempo de atividade e janelas de manutenção:

Ver estado do sistema Foxpass

Clientes SaaS / alojados na cloud

Se estiver a usar o Foxpass como um serviço cloud totalmente gerido:

Para obter suporte mais rapidamente: use o chat na aplicação na sua Foxpass Console.

Inicie sessão na sua região:
[ US (Global) | EU | AU ]


Clientes com alojamento próprio

Se estiver a executar Foxpass num ambiente privado ou on-prem:

Obtenha suporte através de:
Foxpass Self-Hosted Support Portal →
E-mail: [support@foxpass.freshdesk.com]

Pronto para proteger a sua rede?

Inicie uma avaliação gratuita ou agende uma demonstração para ver como o Foxpass simplifica a gestão de acessos seguros.

Teste gratuitoAgendar uma demonstração
  • Conformidade
  • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  • Termos de Uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Todos os direitos reservados. Todos os preços estão em dólares, salvo indicação em contrário. Todos os preços apresentados excluem quaisquer impostos aplicáveis.