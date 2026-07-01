Aqui na Foxpass, as novas funcionalidades e inovações nunca param. Hoje, temos o prazer de anunciar oficialmente algumas novas funcionalidades que lançámos nas últimas semanas, bem como algumas funcionalidades futuras que estão em Beta.
Suporte para Office 365
Concluímos o desenvolvimento do suporte para Office 365! Se utiliza o Office 365 e/ou Azure AD, contacte-nos em help@foxpass.com para participar no nosso programa Beta.
VPN
Pare de ter dificuldades com o OpenVPN! Para os nossos utilizadores de AWS, passamos agora a disponibilizar uma AMI que cria um servidor VPN IPSEC/L2TP simples. A autenticação é verificada em relação ao Foxpass e, opcionalmente, ao Duo (para autenticação de dois fatores).
Pode criar o servidor VPN internamente a partir do nosso repositório no Github ou encontrar a AMI no Amazon marketplace nas próximas semanas. Contacte-nos em help@foxpass.com para acesso antecipado ao AMI.
DNS dinâmico
Os servidores RADIUS da Foxpass passam agora a suportar clientes com endereços IP dinâmicos. Basta introduzir o nome do anfitrião ao adicionar um novo cliente na página RADIUS Clients e o Foxpass irá acompanhar e atualizar os seus sistemas sempre que o seu endereço IP mudar.
Campos personalizados do utilizador
Agora, os administradores podem especificar campos de utilizador personalizados na página Config. Cada utilizador pode ter dados personalizados associados à respetiva conta, e é possível especificar até 10 campos e os nomes de apresentação correspondentes para a organização.
Além disso, pode adicionar elementos como ID do funcionário ou número da secretária para uma melhor organização da equipa. Estes campos estão expostos tanto no LDAP como na API.
Implementação completa do registo LDAP
Implementámos totalmente o registo de LDAP, permitindo ver todas as tentativas de ligação ao Foxpass (ou ao seu serviço de autenticação delegado) através de LDAP na página Registos LDAP e através da API. Os registos estarão visíveis gratuitamente durante as 24 horas anteriores. Se quiser ver todos os registos de RADIUS e LDAP, contacte-nos para saber os preços.
Também atualizámos a página de RADIUS Logs para utilizar a mesma interface que LDAP Logs no site e através da API.
Filtro de utilizador
A página Users agora suporta filtragem por nome de utilizador, facilitando a localização de utilizadores em grandes organizações. Consulte o canto superior direito da página Users para experimentar.
Carimbos temporais da última utilização
Adicionámos novos carimbos temporais para que seja possível ver a última vez que um utilizador iniciou sessão com sucesso através de LDAP ou Radius na página Utilizadores.
Fusos horários predefinidos
Os utilizadores de Engenharia e Administração podem definir o fuso horário predefinido na página My Settings. Todos os carimbos de data/hora no website serão apresentados neste fuso horário, e os filtros de registo LDAP e RADIUS usarão este fuso horário por predefinição.
Ponto final da API de autorização
Adicionámos um novo endpoint de API para verificar se deve ser concedido acesso de um utilizador a um recurso específico. As especificações completas podem ser encontradas aqui.
Suporte para Ubuntu 16.04
Agora temos um script de instalação para configurar a integração Foxpass LDAP no Ubuntu 16.04. Pode encontrar instruções de configuração aqui.
Listagem no Google Apps Marketplace
Foxpass está agora disponível no Google Apps Marketplace.
Reforce a sua segurança
Quer trazer segurança e facilidade de acesso à sua rede? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos: