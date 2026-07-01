A sua segurança é a nossa prioridade

Bem-vindo ao blog da Foxpass! No nosso artigo introdutório, quis dar um pouco de contexto sobre quem somos e o que fazemos, para que possa compreender melhor o que a Foxpass pode fazer por si.
Já estive no lugar dos nossos clientes ao liderar as Operações Técnicas e a área de TI em muitas empresas em crescimento, incluindo a Pinterest. Enquanto lá estive, sabia que era importante criar uma gestão de identidades robusta em toda a nossa infraestrutura (servidor, VPNs, redes sem fios), mas a implementação raramente estava no topo da nossa lista de prioridades. E, uma vez implementados, estes serviços frequentemente negligenciados pareciam falhar sempre na pior altura possível.
O nosso objetivo com o Foxpass é criar e operar os produtos de identidade e segurança de missão crítica de que a sua empresa em crescimento precisa, mas nos quais não quer gastar tempo a desenvolver nem a manter. Ao trabalhar connosco, a energia da sua equipa pode ser dedicada aos itens do seu roadmap, em vez de às ferramentas internas de controlo de acesso.
Esperamos poder partilhar os mais recentes desenvolvimentos em segurança de infraestruturas, novos produtos e funcionalidades, casos de estudo de clientes e muito mais.
- Aren
CEO & Fundador
Reforce a sua segurança
Quer saber mais sobre como o Foxpass pode proteger a sua rede contra utilizadores não autorizados? Clique aqui para saber como a Foxpass pode ajudar a evitar erros de segurança dispendiosos: