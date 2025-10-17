Pular para o conteúdo principal
Suporte remoto e Webinar do AEM

Tópico: Tire o Máximo Proveito do Splashtop Remote Support e do AEM

Data: 19 de novembro de 2025 

Horário: 9:30am PT / 12:30pm ET / 5:30pm GMT 

Duração: 30 minutos  

Descrição: Descubra como tirar o máximo partido das Splashtop Remote Support e Gestão Autónoma de Endpoints (AEM) neste webinar feito só para novos utilizadores. Nossa equipe de especialistas da equipe de Produto mostrará recursos poderosos, compartilhará dicas e truques e demonstrará as melhores práticas para ajudá-lo a simplificar sua experiência.

Através de discussões de especialistas e demonstrações ao vivo, você aprenderá sobre: 

  • Explore os principais recursos, funcionalidades e casos de uso  

  • Aproveite as práticas recomendadas para garantir uma adesão perfeita 

  • Perguntas e respostas com os nossos especialistas para responder às suas questões específicas  

Não percas esta oportunidade de garantir uma adoção perfeita e com impacto da Splashtop. 

