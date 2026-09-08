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Splashtop Live! – Londres

6 de outubro – Londres, Reino Unido

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Junte-se a nós no Splashtop Live – London para uma tarde de ideias, perspetivas do mundo real e conversas significativas com profissionais de TI & MSPs, fundadores da Splashtop, líderes de produto e clientes.

Ouça o que está para vir, descubra como outras equipas de TI estão a enfrentar os seus desafios e obtenha respostas às suas perguntas diretamente das pessoas que desenvolvem e dão suporte ao Splashtop.

Fique depois das sessões para uma happy hour de networking com a comunidade Splashtop, além da oportunidade de ganhar excelentes prémios em sorteio.

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