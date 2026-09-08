Splashtalks: novidades do outono de 2026 - e o que vem a seguir
Data: 28 de outubro de 2026
Hora: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Duração: 30 minutos
Junte-se a nós para uma edição especial do Splashtalks, enquanto celebramos 20 anos de Splashtop e revelamos as mais recentes inovações que ajudam as equipas de TI a trabalhar de forma mais inteligente, reforçar a segurança e simplificar as operações de endpoint.
Com a participação de Robert Ha, Splashtop Co-Founder & COO, esta sessão exclusiva vai revisitar a evolução da Splashtop, de pioneira em acesso remoto a plataforma que ajuda equipas de TI a gerir, proteger e prestar suporte a ambientes distribuídos em escala.
Robert vai partilhar como as necessidades em mudança das equipas de TI estão a moldar a estratégia de produto e a visão da Splashtop — e o que isso significa para a próxima geração de gestão de endpoints, segurança, automatização e suporte remoto.
Também terá uma visão exclusiva das inovações do outono de 2026 concebidas para ajudar a sua equipa:
Reforce a segurança dos endpoints com o novo antivírus Splashtop Shield.
Transforme o empacotamento de aplicações e simplifique a implementação de aplicações com Microsoft Intune, com Agentic Packr.
Reduza a exposição a vulnerabilidades e aplique correções mais rapidamente com um fluxo de trabalho melhorado.
Experimente melhorias na IU e melhores opções de filtragem na consola web.
Aproveite integrações ITSM alargadas para um fluxo de trabalho de TI mais contínuo.
Melhorias de produtividade e desempenho no produto Splashtop On-Prem
Além disso, fique a par do que vem aí para a Splashtop, incluindo as próximas inovações e a forma como o feedback dos clientes continua a moldar o nosso roteiro de produto.
Quer seja administrador de TI, MSP, responsável de segurança ou profissional de negócios, sairá com uma visão mais clara do que há de novo, do que vem a seguir e de como a Splashtop pode ajudar a sua equipa a simplificar as operações remotas de TI e a fazer mais.
Registe-se hoje!