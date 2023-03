Teletrabalho - Quando o trabalho a partir de casa chega a splashtop

No início do ano, a equipe de liderança da Splashtop voou para a China, Taipei e Japão para a reunião anual com nossas equipes asiáticas.

Quando eles partiram, foi durante um período festivo para o início do novo ano chinês e celebrações para o Ano do Rato.

Ninguém poderia imaginar que algumas semanas depois, Splashtop e muitas outras empresas na Ásia fechariam seus escritórios devido ao surto de coronavírus.

Mark Lee, o CEO da Splashtop, acredita firmemente que" ao não se prepararem, as empresas preparam-se para falhar. "

Com a liderança de Mark, Splashtop implementou rapidamente medidas preventivas para proteger a equipe e manter o negócio em funcionamento:

Na China, Taipei e Japão, pedimos a todos os funcionários que trabalhassem em casa

Cancelamos todos os planos internacionais de viagens corporativas para todos os escritórios

Nos EUA e na UE, pedimos a todos os funcionários com um sistema imunológico fraco que começassem a trabalhar de casa imediatamente. Aqueles sem um sistema imunológico frágil foram encorajados a HFM se sentissem doentes ou perto de alguém que estava doente.

Colocamos a papelada do PTO em espera para que qualquer funcionário que necessitasse da WFH pudesse fazê-lo imediatamente sem ter que preencher qualquer tipo de formulário.

Em escritórios de design aberto, reduzimos reuniões, distribuímos higienizadores de mãos e instalamos purificadores de ar

Nós frequentemente comunicamos a necessidade de lavar as mãos e mantemos todos os funcionários informados sobre desenvolvimentos recentes

"Tomámos todas essas medidas com o pressuposto de que o surto estaria contido nos próximos meses quentes. No caso de o surto piorar, instituímos uma infraestrutura que permitirá que a empresa inteira fique totalmente remota," disse Mark Lee, CEO do Splashtop.

Como funciona o software Splashtop e por que o acesso remoto via Splashtop é melhor do que VPN?

Embora muitas empresas usem a VPN para trabalhar em casa, muitas não são grandes o suficiente para suportar VPNs, tanto financeira como tecnicamente, porque as VPN exigem tempo e atenção consideráveis de TI e são bastante caras de configurar e manter. O Splashtop não só é económico como também fácil de configurar, seguro e fiável.

Através do uso do software de acesso remoto Splashtop, todos os funcionários podem trabalhar de forma eficiente em casa acessando seu computador de trabalho a partir de qualquer outro dispositivo conectado à internet, como telefones celulares, tablets e computadores pessoais.

"Tenho uma subscrição do Splashtop Business Remote Access e um computador portátil com o Streamer instalados na rede do escritório. Uso o Splashtop para aceder ao meu caderno de escritório a partir dos meus computadores domésticos e dispositivos móveis para aceder a esses recursos na rede do escritório. Trabalhar em casa com o software Splashtop é melhor do que levar meu computador para casa porque muitos recursos residem na rede do escritório, e alguns são limitados ao acesso da rede do escritório. Também é mais seguro do que levar meu computador de trabalho para casa e conectar-se diretamente através da minha rede doméstica. E se eu perdesse o computador ou alguém invadisse a minha rede? Splashtopo software de acesso remoto adiciona uma camada extra de proteção para que eu possa recuperar rapidamente e com segurança qualquer arquivo do servidor de arquivos do escritório. “



Trabalhar em casa não é um plano à prova de balas

Quando a Splashtop lançou pela primeira vez a iniciativa WFH na Ásia, tivemos a sorte de ter acesso a software remoto.

Logística foi um grande desafio. Estamos expandindo em um ritmo acelerado, o que significa que há novos funcionários em funções voltadas para o cliente.

Embora garantir que todos sejam treinados, tenham suporte adequado e estejam cientes de suas tarefas seja um desafio difícil de superar, estamos chegando lá comunicando e atualizando constantemente os processos.

O maior desafio que enfrentamos foi a incapacidade de ter reuniões adhoc, um componente vital de uma inicialização acelerada como a nossa. Estas reuniões ad hoc representam uma das vantagens mais significativas de trabalhar num escritório.

Em um escritório corporativo, quando um funcionário precisa entrar em contato com um colega, ele ou ela pode rapidamente chegar a esse colega indo para sua mesa. E, no caso de a entrada ser necessária de vários pares, uma reunião de grupo pode ser configurada prontamente.

Quando os empregados estão a trabalhar em casa, fazer reuniões ad hoc é bastante complicado e muitas vezes levam o dobro do tempo quando as pessoas que trabalham não estão online ao mesmo tempo. Acreditamos que devido a esse simples obstáculo, a produtividade dos nossos escritórios na Ásia passou de 100% para 70%.

Trabalhando a partir de processos domésticos para aumentar a produtividade

Para ajudar a aumentar a produtividade, adicionamos um conjunto de ferramentas para tornar os funcionários que trabalham em casa mais produtivos.

Na Ásia, estamos incentivando os funcionários a usar o WeChat para que possam colaborar melhor em tempo real.

Nos nossos outros escritórios, estamos a promover o uso do Microsoft Teams. Esta iniciativa parece estar a dar resultados à medida que a produtividade passou para 80%.

No entanto, melhorias também podem ser devido ao fato de os funcionários se acostumarem com o WFH. Então, se a Splashtop forneceu treinamento para trabalhar remotamente, a produtividade poderia ter sido maior?

"Embora não possamos ir ao escritório, podemos ligar-nos de casa à rede da empresa a qualquer hora e em qualquer lugar sem afetar o progresso do trabalho, e este método é muito seguro.

Não estou fora de casa há 19 dias e tende a trabalhar a mais. Mas não acho que isso esteja inteiramente relacionado com o coronavírus porque já trabalhei em casa anteriormente em várias ocasiões. "

— Johnny, administrador de sistemas na China

O testemunho de Johnny, entre muitos outros, destaca uma tendência validada por vários estudos domésticos da WFH: devido a menos distrações, os empregados remotos podem concentrar-se melhor nas suas tarefas.

E em lugares como o Vale do Silício, os trabalhadores remotos economizam tempo considerável evitando tráfego pesado e longas viagens.

Como resultado, os funcionários que trabalham em casa tendem não apenas a ser mais produtivos, mas também a trabalhar horas mais longas.

Olhando para o futuro COVID19 — Principais passos da Equipa de Liderança Splashtop

Da direita para a esquerda: Co-Fundadores da Splashtop Rob, Philip, Mark e Thomas

"O surto de COVID-19 forçou-nos a trabalhar remotamente usando os nossos próprios produtos. Ao fazer isso, temos agora experiências pessoais para partilhar com os clientes e podemos dizer que damos a palestra. "



"Embora esta iniciativa da WFH seja temporária, as informações que recolhemos sugerem que podemos ir permanentemente remotos total ou parcialmente no futuro. "



"Esta iniciativa da WFH reforçou a infraestrutura técnica do Splashtop para permitir que os funcionários trabalhem a partir de casa de forma mais produtiva. "



"Independentemente do caminho que seguimos daqui, reforçar as capacidades do teletrabalho estará no centro da nossa estratégia de continuidade de negócios. "



Como uma empresa cujo produto principal é a tecnologia de acesso remoto, o Splashtop teve a sorte de ter acesso à tecnologia certa rapidamente. É provavelmente por isso que a nossa empresa conseguiu permitir que os funcionários trabalhassem remotamente rapidamente. Sabemos que não é o caso de todos e decidiram fazer algo sobre isso. Clique aqui para saber sobre as iniciativas WFH do Splashtop durante esta altura de crise.