Por que o software de desktop remoto é fundamental para um escritório híbrido produtivo?

Quando entramos no lockdown no ano passado e previmos que o escritório híbrido era o futuro do trabalho, muitos ainda estavam céticos e pensavam que tudo iria voltar ao normal.

Agora, com centenas de artigos sobre escritórios híbridos surgindo repentinamente na internet, parece bem claro que estamos caminhando na direção de um escritório flexível.

Embora o escritório híbrido possa parecer algo muito assustador de se organizar, é muito simples colocar tudo em prática com um software de desktop remoto como a Splashtop.

O que é um software de desktop remoto? Um software de desktop remoto é simplesmente um software que permite acessar um computador ou dispositivo remotamente usando outro dispositivo, a qualquer momento e de qualquer lugar. Este outro dispositivo pode ser outro computador, um tablet ou até mesmo um smartphone.

Duas razões pelas quais o desktop remoto é a configuração perfeita para o seu escritório híbrido:

1. O software de desktop remoto oferece uma ponte entre o seu escritório físico e qualquer outro local onde o trabalho pode ser realizado

No novo mundo dos escritórios, o conceito de híbrido vai além de apenas permitir que os funcionários trabalhem em casa. Eles precisam possuir as ferramentas para serem produtivos onde quer que estejam trabalhando. É tudo sobre flexibilidade.

Os computadores de escritório geralmente possuem software caros como o Adobe e o Revit instalados neles. Consequentemente, seria muito complicado e caro comprar computadores e licenças de software adicionais para que os funcionários pudessem trabalhar em diferentes locais.

É aí que um software de desktop remoto pode ajudar. Ele permite que os funcionários permaneçam conectados aos computadores do escritório remotamente e tenham acesso a todos os seus arquivos e software como se estivessem no escritório. Como resultado, não há necessidade de computadores ou licenças de software adicionais em locais remotos.

O processo também é bastante simples. A aplicação remota do desktop precisa simplesmente de ser instalada nos computadores do escritório e nos dispositivos portáteis secundários dos empregados - pode ser um portátil pessoal, um tablet, ou até um smartphone.

2. O software de desktop remoto geralmente é mais barato que uma VPN, mais rápido de dimensionar e oferece um desempenho superior em um ambiente remoto

Antes da COVID-19, o método tradicional de se trabalhar remotamente era através da VPN, sigla e inglês para Rede Privada Virtual.

Embora a VPN funcione para indivíduos que precisam acessar uma rede corporativa e concluir tarefas específicas de forma remota, ela não é adequada para suportar uma grande força de trabalho que se conecta com frequência e por longos períodos de tempo. Ao serem usadas por várias pessoas ao mesmo tempo, as VPNs ficam lentas e deixam de ser tão confiáveis. Além disso, VPNs são caras de se configurar para grandes forças de trabalho e difíceis de dimensionar.

Ao contrário do software de desktop remoto, as VPNs geralmente só podem ser usadas com dispositivos emitidos pela empresa. Assim, em um cenário híbrido, uma empresa teria que comprar dispositivos adicionais para que trabalhadores remotos pudesse se conectar para usar a VPN. Isso sairia muito caro.

Isso não é tudo - Manter o tráfego de rede de uma VPN sobrecarregada pode tornar-se um risco de segurança e um desastre à espera de acontecer.

Por outro lado, o software de desktop remoto da Splashtop foi construído com o trabalho híbrido em mente. A Splashtop oferece conexões remotas seguras e um desempenho confiável, sem os desafios e obstáculos que acompanham a VPN.

Aí o tens - as duas principais razões pelas quais o software de ambiente de trabalho remoto é a escolha certa para um escritório híbrido simples e produtivo.

Qual é o melhor desktop remoto para o seu escritório híbrido?

Existem muitos desktops remotos disponíveis por aí, mas quando o assunto é confiabilidade, custo, facilidade de uso e atendimento ao cliente, a Splashtop se diferencia de todos com a maior pontuação NPS do setor.

Splashtop também investe muito na segurança e segue um código de conduta robusto para garantir que os teus dados estão seguros durante todas as ligações remotas ao ambiente de trabalho.

A infraestrutura da Splashtop também está reforçada com proteção contra invasões, segurança de aplicativos e uma ampla gama de recursos de segurança para fornecer uma das ferramentas de desktop remoto mais seguras do mercado.

É por isso que somos a escolha de confiança para muitas marcas importantes incluindo Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting, e Tapestry.

Então, se você está explorando uma configuração de escritório híbrida, encorajamos que você experimente nosso desktop remoto. Você pode experimentar nosso software gratuitamente a qualquer momento, sem compromisso e sem cartão de crédito.

Teste gratuito