Recebendo a nova Diretora de Marketing e o novo Vice-Presidente de Vendas das Américas - Splashtop, Inc.

Dando continuidade à sua evolução como empresa, a Splashtop contratou sua primeira Diretora de Marketing (CMO), Michelle Burrows, e seu primeiro Vice-Presidente de Vendas das Américas, Grant Murphy.

A nossa decisão de adicionar estas duas novas posições à nossa equipa executiva reconhece tanto o que Splashtop já alcançou como o que precisamos de fazer para ficar ainda melhor. No último ano, mais ou menos, recebemos 65 milhões de dólares em novos fundos que elevaram a nossa avaliação para além do nível de mil milhões de dólares de unicórnio; mantivemos um crescimento elevado enquanto permanecemos lucrativos desde 2015; expandimos o nosso alcance global; e atingimos uma impressionante classificação global de 97 utilizadores da Capterra.

Essas duas posições são cruciais para podermos alcançar nossos objetivos de crescimento contínuo e melhorar como empresa, era importante selecionar as melhores pessoas para ocupar este cargo. Estou confiante de que fizemos as escolhas certas.

Para apresentar oficialmente essas duas importantes adições à família Splashtop, conversei com ambos sobre porquê eles querem trabalhar na Splashtop e como eles estão encarando seus novos cargos.

Mark Lee: Primeiramente, sejam bem-vindos à Splashtop! Vocês podem falar um pouco sobre como vocês veem a Splashtop e por que se interessaram em trabalhar conosco?

Michelle Burrows: Obrigado, Mark. Assim que comecei a investigar seriamente o negócio actual da Splashtop, tornou-se claro que a empresa está num ponto de inflexão. Com fundadores fortes, excelentes produtos, uma cultura unida e calorosa, e clientes grandes e felizes, Splashtop está preparado e pronto a descolar, e eu estou entusiasmado por fazer parte da trajectória de crescimento da empresa!

Grant Murphy: O Splashtop cresceu tremendamente durante a pandemia, oferecendo a tecnologia certa na altura certa para o súbito salto no trabalho remoto que aconteceu em todo o mundo. Agora é tempo da empresa se expandir a montante no mercado, chegando a médias empresas maiores, e implementando abordagens mais proactivas de vendas. Como a Michelle disse, esta é uma altura realmente emocionante para te juntares ao Splashtop.

Mark: Quais são suas filosofias fundamentais sobre seus respectivos cargos como diretora de marketing e diretor de vendas?

Michelle: Os marketeiros são líderes de pensamento e contadores de histórias sobre porquê e como as pessoas usam as nossas soluções. Eu vejo o marketing como estratégico em todo o negócio - desde a primeira interacção que um potencial cliente tem connosco durante todo o percurso do cliente. A nossa marca e quem somos como empresa, juntamente com a forma como as nossas soluções ajudam as organizações a funcionar mais eficazmente, precisam de passar por todos os pontos de contacto.

Grant: A minha filosofia pessoal de vendas é que é importante ter uma organização de vendas divertida. As vendas são altamente stressantes, mas se te estás a divertir, podes gerar a excitação necessária para sustentar o impulso das vendas. E claro, quero dizer diversão que é acompanhada por responsabilidade.

Mark: Eu sei que ambos dão muita ênfase em nutrir suas equipes. Vocês pode, falar um pouco mais sobre esse aspecto dos seus cargos?

Michelle: Não consegues fazer coisas notáveis sem pessoas notáveis, por isso sou muito intencional quanto a ter as pessoas certas a bordo, certificar-me de que estão todas nas posições certas na equipa e trabalhar nas coisas certas, depois remover quaisquer bloqueios de estrada que os possam impedir de fazer o seu melhor trabalho.

Subvenção: Para o tipo de abordagem de venda que uma empresa como a Splashtop precisa, é importante que os vendedores da minha equipa tenham uma curiosidade inata, para que possam compreender as capacidades dos produtos, as necessidades dos clientes, e como combiná-los para atingir os nossos objectivos de vendas.

Mark: Vocês estão começando ao mesmo tempo em cargos que precisam um do outro. Como cada um de vocês aborda a relação entre marketing e vendas?

Michelle: Antigamente, as pessoas costumavam pensar em marketing como as pessoas que traziam pistas e as atiravam por cima da vedação para as vendas, ou que agiam como planeadores de festas de vendas. Mas não é assim que as coisas funcionam agora, assumindo que alguma vez funcionaram realmente. Hoje, o marketing e as vendas precisam de formar um círculo, não uma linha. Trabalhei em vendas há anos, e sei o que é começar todos os meses ou todos os trimestres a zero, com o próximo conjunto de quotas à minha frente. Penso que o marketing tem de ser tão responsável pelos números de vendas como a equipa de vendas.

Subvenção: Concordo com a Michelle que é essencial que as vendas e o marketing trabalhem em serralharia e que se mantenham na mesma mensagem para que juntos possamos fazer avançar a empresa. Também quero corrigir uma percepção errada comum que as pessoas têm sobre vendas, que nós trabalhamos muito e festejamos muito no bar. Eu gostaria de mudar essa imagem para trabalhar arduamente e festejar muito com as crianças, porque o equilíbrio trabalho/vida é muito importante.

Michelle: Isso é tão verdade, Grant. Aprendi sobre o equilíbrio trabalho/vida em primeira mão há alguns anos, quando assumi um cargo de VP de Marketing numa empresa da Fortune 50. Pensei que tinha chegado profissionalmente, mas senti-me desequilibrado. Por isso é importante que reconheçamos que todos nós também temos responsabilidades para além do trabalho.

Mark: OK, vamos para uma perguntinha um pouco mais divertida. Qual é o seu superpoder profissional?

Subvenção: Acho que faço um par de coisas nas vendas muito bem. Primeiro é que sou bom a descobrir como encaixar a estaca quadrada de um cliente no buraco redondo de uma empresa, combinando as necessidades do cliente com o que a empresa oferece. A segunda coisa é motivar as pessoas. A minha situação ideal é quando, em vez de eu arrastar a equipa, eles apenas me põem no barco e empurram.

Michelle: Penso que a minha principal superpotência seria a minha capacidade de reunir a equipa certa para levar as empresas ao seu próximo passo. Como disse anteriormente, não podes fazer coisas notáveis sem pessoas notáveis. A outra coisa em que sou bom, e que já fiz várias vezes na minha carreira, é o que chamo de marketing transformacional, que é pegar numa empresa já existente e elevá-la a vários níveis. Trata-se de conseguir que a marca, a procura e o marketing do produto trabalhem todos juntos para o mesmo objectivo.

Mark: Uma outra coisa que vocês dois possuem em comum é que vocês dois são os primeiros trabalhadores remotos da Splashtop — Michelle de Denver e Grant de Dallas. O que vocês acham de trabalhar remotamente?

Michelle: Tenho trabalhado remotamente durante grande parte da minha carreira, incluindo através dos continentes. Por isso estou muito à vontade para trabalhar num par de fusos horários. Ao mesmo tempo, penso que é importante estabelecer relações com as pessoas da minha equipa, por isso vou passar algum tempo pessoalmente no Splashtop - tendo aquelas conversas informais que são mais difíceis de fazer durante as chamadas Zoom agendadas, mas que são tão importantes para nos conhecermos realmente uns aos outros.

Subvenção: Mais uma vez, a Michelle e eu estamos em sincronia! Eu trabalho remotamente desde 2001, embora eu diga que o controlo remoto a bordo é uma forma invulgar de começar. Também planeio passar algum tempo na nova e maior sede da Splashtop em Cupertino. Mas é bom modelar o trabalho remoto a nível executivo, considerando o negócio em que o Splashtop está metido.

Mark: Agradeço vocês dois em nome de todos da Splashtop, desejo calorosas boas-vindas — e estou ansioso para trabalhar com vocês dois, vamos impulsionar a nossa empresa de uma maneira impressionante.