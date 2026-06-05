Vídeo: Usando o desktop remoto para usar o Adobe Animate

Você não possui o computador adequado, mas precisa usar o Adobe Animate?
A Splashtop tem tudo o que você precisa.
O Splashtop Remote Access é a solução mais rápida e fácil que te permite aceder remotamente a outro computador que tenha o Animate instalado, para que possas utilizar a aplicação a partir de qualquer um dos teus dispositivos pessoais e trabalhar remotamente.
Com a Splashtop, você pode usar o Adobe Animate no seu computador remoto usando seu próprio notebook, tablet ou smartphone. Basta iniciar uma sessão da desktop remoto da Splashtop no computador para visualizar a tela remotamente e interagir com ela em tempo real. Depois de se conectar ao desktop remoto usando dispositivo pessoal, você poderá usar o Animate como se estivesse sentado em frente ao computador remoto.
A Splashtop permite que você use o Animate com acesso completo a todas as ferramentas do Animate, para que você possa produzir trabalhos perfeitos sem problemas mesmo não estando no seu local de trabalho.
As ligações remotas rápidas da Splashtop com um atraso mínimo, bem como a qualidade HD e o som, garantem uma ilustração e animação eficientes, bem como uma sincronização de áudio sem falhas (mesmo o som do ambiente de trabalho remoto do Mac) Você ainda poderá exportar e publicar seu trabalho em qualquer plataforma e utilizar todas as funções como faria normalmente. O Splashtop Remote Access permite-te sentir como se estivesses sentado mesmo em frente ao teu computador de trabalho, tornando-o uma excelente ferramenta para trabalhar a partir de casa ou remotamente. Nunca mais terás de te preocupar por não teres o Adobe Animate contigo em casa ou em viagem.
A Splashtop dá-te acesso a qualquer computador Windows, Mac ou Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.
Inicie uma avaliação gratuita e veja como pode ser fácil usar o Adobe Animate enquanto trabalha remotamente!