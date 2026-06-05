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Adobe Animate application seamlessly running on a remotely accessed computer using Splashtop

Vídeo: Usando o desktop remoto para usar o Adobe Animate

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
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Você não possui o computador adequado, mas precisa usar o Adobe Animate?

A Splashtop tem tudo o que você precisa.

Using Remote Desktop for Adobe Animate
Using Remote Desktop for Adobe Animate

O Splashtop Remote Access é a solução mais rápida e fácil que te permite aceder remotamente a outro computador que tenha o Animate instalado, para que possas utilizar a aplicação a partir de qualquer um dos teus dispositivos pessoais e trabalhar remotamente.

Com a Splashtop, você pode usar o Adobe Animate no seu computador remoto usando seu próprio notebook, tablet ou smartphone. Basta iniciar uma sessão da desktop remoto da Splashtop no computador para visualizar a tela remotamente e interagir com ela em tempo real. Depois de se conectar ao desktop remoto usando dispositivo pessoal, você poderá usar o Animate como se estivesse sentado em frente ao computador remoto.

A Splashtop permite que você use o Animate com acesso completo a todas as ferramentas do Animate, para que você possa produzir trabalhos perfeitos sem problemas mesmo não estando no seu local de trabalho.

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As ligações remotas rápidas da Splashtop com um atraso mínimo, bem como a qualidade HD e o som, garantem uma ilustração e animação eficientes, bem como uma sincronização de áudio sem falhas (mesmo o som do ambiente de trabalho remoto do Mac) Você ainda poderá exportar e publicar seu trabalho em qualquer plataforma e utilizar todas as funções como faria normalmente. O Splashtop Remote Access permite-te sentir como se estivesses sentado mesmo em frente ao teu computador de trabalho, tornando-o uma excelente ferramenta para trabalhar a partir de casa ou remotamente. Nunca mais terás de te preocupar por não teres o Adobe Animate contigo em casa ou em viagem.

A Splashtop dá-te acesso a qualquer computador Windows, Mac ou Linux a partir de qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Inicie uma avaliação gratuita e veja como pode ser fácil usar o Adobe Animate enquanto trabalha remotamente!

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