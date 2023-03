Vídeo: Usando o desktop remoto para usar o Adobe Animate

Você não possui o computador adequado, mas precisa usar o Adobe Animate?

A Splashtop tem tudo o que você precisa.

Using Remote Desktop for Adobe Animate

O Splashtop Business Accessé a solução mais rápida e fácil que te permite aceder remotamente a outro computador que tem o Animate instalado nele, para que possas usar o aplicativo de qualquer um dos teus dispositivos pessoais e trabalhar remotamente.

Com a Splashtop, você pode usar o Adobe Animate no seu computador remoto usando seu próprio notebook, tablet ou smartphone. Basta iniciar uma sessão da desktop remoto da Splashtop no computador para visualizar a tela remotamente e interagir com ela em tempo real. Depois de se conectar ao desktop remoto usando dispositivo pessoal, você poderá usar o Animate como se estivesse sentado em frente ao computador remoto.

A Splashtop permite que você use o Animate com acesso completo a todas as ferramentas do Animate, para que você possa produzir trabalhos perfeitos sem problemas mesmo não estando no seu local de trabalho.

Comece agora

As conexões remotas rápidas da Splashtop com atraso mínimo, bem como seu som HD garantem um processo de ilustração e animação muito eficiente, sem nem falar da sincronização de áudio impecável (até mesmo no caso de um Mac remoto). Você ainda será capaz de exportar e publicar seu trabalho em qualquer plataforma e utilizar todas as funções normalmente. Com o Splashtop Business Access, você irá se sentir como se estivesse sentado em frente aos computadores do seu escritório, é uma excelente ferramenta para trabalhar em casa ou de maneira remota. Você nunca mais terá que se preocupar em possuir uma licença Adobe Animate em casa ou em qualquer outro lugar novamente.

O Splashtop Business Access fornece acesso a qualquer computador Windows, Mac ou Linux usando qualquer outro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook.

Inicie uma versão de testes gratuita e veja com seus próprios olhos como é fácil usar o Adobe Animate enquanto trabalha remotamente!