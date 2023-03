Principais Recursos da Splashtop em 2019

Eis algumas das características principais e mais populares que introduzimos em 2019. Certifique-se de que estás a usar a versão mais recente das apps e streamers do Splashtop para que tenha acesso a todos os recursos mais recentes. As características variam de acordo com o plano de subscrição.

Transferência de arquivos arrasta-e-solta

Transfira arquivos entre seus computadores de forma rápida e fácil com a nova transferência de arquivos arrasta e solta. Ao invés de abrir a caixa de diálogo para realizar a transferência de arquivos, faça isso usando seu mouse ou trackpad para selecionar e arrastar um arquivo ou um grupo de arquivos do computador local para o destino na tela do computador remoto na janela da sessão de acesso remoto.

Você também pode transferir arquivos para outra direção, você só precisa arrastá-los do computador remoto para uma pasta ou para a área de trabalho do seu computador local.

Gravação de Sessão

Agora você pode gravar suas sessões de acesso remoto. Use o botão Gravação de Sessão na parte superior da barra de controle de tela para iniciar e interromper a gravação.

Os arquivos de gravação são salvos no computador local, na pasta Documentos/Splashtop Business. Eles são salvos no formato WebM no Windows ou mp4 no Mac, sempre visando o modo de reprodução preferido do seu computador. O nome do arquivo (por exemplo, splashtop_recording_20190116_154246_SJC-AI_01.webm) inclui o nome do computador ao qual você se conectou, bem como a data e a hora, facilitando a localização de gravações específicas. Os arquivos são apenas vídeo (sem áudio).

Gerencie o agrupamento de computadores a partir do aplicativo Splashtop Business

Você pode designar os computadores a um grupo, bem como criar, renomear e excluir grupos diretamente no aplicativo.

Crie um grupo

Mudar o nome ou eliminar um grupo de computadores?

Atribuir um computador a um grupo diferente

Consulte a conta de usuário que está conectada a um computador

Veja se um usuário está conectado ao computador no momento (isso é indicado por meio de um emblema representando um computador). Clique no ícone de engrenagem para ver o nome do usuário conectado.

Apps Splashtop Business atualizados para Windows e Mac

A versão mais recente possui vários recursos e melhorias inéditas.

Renderização de listas de computadores mais eficiente

Veja qual o utilizador que iniciou sessão na lista de computadores.

Acesso a mais informações ao clicar no ícone de engrenagem ao lado do nome de um computador (versão do sistema operacional, usuário e duração da última sessão)

Reconexão automática caso uma sessão seja interrompida devido a um problema de conexão inesperado

Suporte de barra de ferramentas atualizado para vários monitores, streamer Android e streamer Linux

Recurso Atribuir ao grupo melhorado

Melhor compatibilidade com MacOS Catalina (para clientes Mac)

Várias correções

Splashtop Business App atualizado para Android

O Splashtop Business App para Android foi atualizado com um novo visual e novas funcionalidades. Os novos recursos incluem:

Design novo

Recolher/Expandir grupos, salvar o status do grupo

Fácil troca entre contas Splashtop

Página de detalhes do computador atualizada e otimizada

Suporte a até 4 sessões ao vivo

Guia recente que mostra o histórico da sessão

Mostrar/Ocultar mouse remoto

Mostrar nome do dispositivo do streamer

Suporta inglês, espanhol, português, japonês, alemão, chinês simplificado, italiano e francês

Descarregue a mais recente aplicação Splashtop Business para Android

Como implantar e gerenciar o Bitdefender com a Splashtop

Compre, implante e gerencie a segurança dos seus endpoints com o Bitdefender, cuide de todos os computadores gerenciados com o Splashtop Remote Support. Proteja seus computadores comprando e implantando a segurança de endpoints Bitdefender no console my.splashtop.com.

Veja este vídeo rápido para ver o quão fácil é comprar o Bitdefender (a um excelente preço), implementá-lo nos teus computadores terminais com alguns cliques e depois ver o estado de segurança e executar verificações.

Deploy & Manage Bitdefender with Splashtop

Acesso Remoto não supervisionado à computadores Linux

Além do Windows e do Mac, agora podes controlar remotamente os teus computadores Ubuntu Linux a partir de qualquer dispositivo com Splashtop!

Não é necessário que haja um usuário no Linux remoto. Basta configurar a solução Splashtop nos computadores Linux que você precisa acessar e, em seguida, desfrutar do acesso remoto ilimitado a essas máquinas.

Com a Splashtop, os profissionais de negócios podem trabalhar remotamente, porém, será como se eles estivessem sentados em frente ao seu sistema Linux, mesmo quando estiverem conectados remotamente usando um tablet ou dispositivo móvel. Equipes de TI e MSPs podem conectar e controlar os computadores Linux de seus clientes remotamente para fornecer suporte, mesmo sem o usuário presente.

Integração Splashtop SOS com Plataformas de TI e Help Desk

O Splashtop SOS agora está integrado ao Zendesk Support, ServiceNow, Freshservice e Freshdesk! Com apenas alguns cliques, você pode iniciar uma sessão de acesso remoto ao computador do seu cliente usando as plataformas Zendesk, ServiceNow, Freshservice ou Freshdesk.

Suporte para dispositivos Android Adicionais

Acrescentamos suporte para a remoção para dispositivos Android robustos e IoT adicionais dos principais fornecedores, incluindo o anúncio de suporte para dispositivos Zebra. Acesso não assistido a qualquer altura e assistido a opções de suporte remoto. Este suporte está disponível nos nossos Serviços de Suporte Remoto Premium e Splashtop para planos de IoT. Vamos anunciar os nossos próximos dispositivos suportados em breve.

Splashtop Enterprise para Suporte Remoto

Nossa nova solução de Suporte Remoto no local está agora disponível como uma opção ao invés de uma solução baseada em nuvem. Saiba mais sobre o Splashtop Enterprise para suporte remoto

Reinício agendado (no Suporte Remoto Premium)

Criar, programar, monitorar e executar tarefas de 'Reinício do sistema' em um ou vários computadores remotos.

Alertas para eventos do Windows (em Suporte Remoto Premium)

Monitore os Registros de Eventos do Windows definindo alertas. É gerado um alerta quando o critério de um log de eventos corresponde aos disparadores definidos pelo administrador.

Atualizações agendadas para o Windows (em Suporte remoto Premium)

Agora você pode agendar as atualizações do Windows (além da opção de agendar reinicializações). Acesse esse recurso em Gerenciamento | Ações Agendadas.

Clique em +Criar Ação Agendada e selecione Atualização Agendada

Você pode definir várias opções ao criar o agendamento de uma ação de atualização do Windows:

Selecione uma frequência mensal, diária/semanal ou única e defina seus detalhes

Opte por instalar todas as atualizações, somente as recomendadas ou somente as mais importantes

Exclua determinadas atualizações de acordo com o número de KB da Microsoft

Defina opções de reinicialização

Aplique as regras de atualização aos grupos de computadores ou a computadores específicos

Central de mensagens em my.splashtop.com

Adicionamos um novo recurso na Central de Mensagens em my.splashtop.com. Procure pelo ícone de um envelope no canto superior direito da tela quando estiver conectado ao site. Você irá encontrar muitas informações sobre novos lançamentos, informações sobre recursos e muito mais.

